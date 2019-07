DYSTER UTVIKLING: – Hets og hatytringer har blitt et økende samfunnsproblem, også i valgkampen. Dette er en trend som norske politikere ikke kan godta, for det utgjør en direkte trussel mot vår demokrati, skriver kronikkforfatteren. Foto: Tegning: Roar Hagen

«25 under 25»: ... og så kommer hatet

Lokalvalgkampen trenger en digital dugnad mot netthets.

SINDRE LYSØ, generalsekretær i AUF

«SKAM DEG din rotte!!!!», «Komme her som en jævla flyktning å fortelle oss ka med ska gjera her i Norge?», «Pell deg hjem». Dette er bare noen kommentarer tidligere leder i AUF i Rogaland, Hamza Ali får når han ytrer seg.

Jeg utfordrer alltid medlemmene i AUF til å engasjere seg i debatten. Å tørre å skrive i avisa, tørre å ta ordet. Jeg husker godt da jeg begynte å skrive i avisa. Jeg skrev om billigere buss og behovet for mer tilpassa læring på skolen. Jeg ble møtt med ros og gode tilbakemeldinger fra familie, AUF-ere, lærere og venner. Det er en helt spesiell følelse å «debutere» i avisa når du er 15 år. Mange av AUFs medlemmer kommer ofte på trykk for første gang fordi de vil gjøre en forskjell. De sitter spent og leser tilbakemeldingene, og følger debatten de har skapt.

Sindre Lysø. Foto: AUF

Og så kommer hatet. Jeg får en bitter smak i munnen hver gang jeg hører om episoder, spesielt fra minoritetsungdommer, som blir grovt hetset når de ytrer seg. Det stikker når Hamza sier at han er «vant til det». Jeg kommer aldri til å kunne sette meg inn i hvordan det er å få så mange ekle tilbakemeldinger basert på sin hudfarge. Det er et tap for hele samfunnet hvis vi mister de viktige stemmene til ungdommer som Hamza.

Lokalvalget nærmer seg. Det handler om troa på at vi sammen kan påvirke hvem som skal styre kommunen vår. Men hets og hatytringer har blitt et økende samfunnsproblem, også i valgkampen. 43 prosent av lokalpolitikere har ifølge en undersøkelse opplevd hets, sjikane eller rene trusler etter å ha ytret seg. Halvparten har vurdert å slutte å engasjere seg fordi truslene ikke er til å holde ut med.

Dette er en trend som norske politikere ikke kan godta, for det utgjør en direkte trussel mot vår demokrati.

Unge lokalpolitikere blir truet og hetset på nett fordi de engasjerer seg. Derfor vil AUF denne valgkampen lansere en digital dugnad mot netthets og hatytringer. Vi skal være med og skrive støttende kommentarer, konfrontere de som hetser, eller rapportere det inn til Facebook og andre aktører. Det koster oss lite å gjøre det, men det kan bety mye for de som er utsatt for hetsen. Alle skal kunne kjempe for sin hjertesak, uten å risikere trusler mot seg eller familien.

Ord må bli til handling. Før landsmøtet til Arbeiderpartiet i april kom AUF med en rekke forslag for å bekjempe netthets. Vi vil jobbe med å forebygge netthets og sanksjonere de som står bak. De som hetser andre folk på nett truer demokratiet. Det kan vi aldri akseptere. Derfor skal det også straffes.

Et demokrati er avhengig av uenighet og tøffe debatter, men det er noe annet enn hets og hat. Derfor kan vi heller aldri akseptere at hets og hat begrenser vanlige folks mulighet til å delta i demokratiet.

Selv om alle partiene sier seg enig i at man vil ha et trygt og godt debattklima, savner jeg at Frp- og Høyre-regjeringa tar innover seg hvor alvorlig det er for dem som rammes av hetsen og truslene. På en side tar de sterk avstand fra netthets, på den andre siden svarer Erna Solberg at «jeg ville ikke brukt de ordene» når hun må svare for seg om regjeringsmedlemmers kommentarer og uttalelser. I denne valgkampen forventer jeg at statsministeren står rakrygga opp for dem som får hets og trusler, uansett hva medlemmer av regjeringa kommer med av uttalelser.

Under valgvaken i 2017 ble en av våre AUF-ere fra Oslo grovt hetset og truet etter å ha gitt et kort intervju til NRK.

«De er og blir apekatter!» og «Forbanna søppelkødd! Dette tar faen meg kaka!» er bare noen få av mange grove kommentarer han fikk fordi han takket ja til et intervju som egentlig bare var en gladsak om at AUF hadde vunnet skolevalget.

Det vrir seg i magen når jeg tenker på at denne personen bare er en av mange AUF-ere som har blitt truet. Ekstra vondt gjorde det da en stortingspolitiker fra regjeringspartiet Frp dyrket hatet ved å latterliggjøre denne unge AUF-eren på Facebook etterpå. Vi har alle et ansvar for å slå ned på hets og stå opp for dem som mottar trusler. De med mest makt bærer det største ansvaret.

I denne valgkampen oppfordrer AUF og Arbeiderpartiet til en saklig, raus, og respektfull debatt. Og forventer at alle andre partier vil gjøre det samme, og at hele det norske folk bidrar i den digitale dugnaden mot netthets.

