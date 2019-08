SVARER: Renate Møgster Klepsvik (FrP).

Debatt

Kommunal drift for einkvar pris?

I sitt innlegg 08.08.2019 brukar Martin Henriksen konkurranseutsetting av eldreomsorga i Austevoll som døme på det han kallar «høgresida si feilslåtte marknadstru». Han påstår at konkurranseutsettinga i Austevoll «var så lite vellykket at Høyre og Ap nå tar tilbake omsorgstjenestene til kommunen, for å sikre folk trygghet for tjenester med god kvalitet.» Kvar har han dette frå?

Renate Møgster Klepsvik (FrP), Ordførarkandidat Austevoll og 7. kandidat Vestland

Som tidlegare ordførar og no som kommunestyrerepresentant, er eg rysta over slike påstandar. Her har ikkje Henriksen gjort heimeleksa si! Då Austevoll konkurranseutsette eldreomsorga i 2013, var tilbodet frå Aleris så godt at fleirtalet i kommunestyret valde å setja ut tenestene til Aleris, i dag Stendi. Ikkje berre fekk kommunen forutsigbarhet i både kostnader og tenestenivå, vi fekk og auka nivået på tenestene med betre bemanning og tilleggstenester som aktivitørstilling.

I 2015 var den store valkampsaka til Arbeiderpartiet i Austevoll at eldreomsorga skulle rekommunaliserast, og dette har difor vore den eine saka dei måtte få gjennomslag for i samarbeidet med Høgre. Då saka kom opp i vår, vart dermed rekommunalisering vedtatt. La ein ting vera klart: Dette var ikkje, slik Henriksen påstår, for å sikra folk tryggleik for tenester med god kvalitet.

Det var eine og aleine grunna Arbeiderpartiet sin ideologi om kommunalt tilsette og deira ynskje om å gje dei tilsette kommunal pensjon. Rådmannen sitt framlegg var klart, og tilrådinga var å førebu ny konkurranse for å samanlikne private tilbydarar med kommunal drift. Konkurranseutsettinga har i svært stor grad vore vellukka i Austevoll: Forutsigbarheit i tenestene, økonomi, kraftig nedgang i sjukefråvær og ikkje minst gode tilbakemeldingar på pårørandeundersøkingar er alle gode indikatorar på dette!

Tryggleik og kvalitet på tenestene har vore eit fråverande tema i Austevoll, og dei leiande partia (H og Ap) har klokeleg utsett dette til etter valet. Berre FrP og KrF har vore tydeleg på at vi ynskjer ny konkurranse, fyrst og fremst for å få forutsigbarhet og tryggleik for bebuarar og pårørande.

Publisert: 09.08.19 kl. 12:43