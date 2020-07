GUDFAREN: Hvordan ender historien om Brasils høyrepopulistiske og svært kontroversielle president Jair Bolsonaro? Journalist Roar Nerdal har skrevet en skisse til en tenkt TV-serie om mannen og familien hans. Foto: Eraldo Peres / AP

Det er ikke bare de italienske anene til Brasils president Jair Bolsonaro man tenker på når han og sønnene omtales som «A famiglia Bolsonaros».

ROAR NERDAL, journalist, bosatt i Salvador, Brasil

Torsdag 18.juni ble den tidligere politimannen, assistenten og familievennen til presidenten, Fabricio Queiroz, arrestert i et hus tilhørende familieadvokaten til Bolsonaro. Queiroz har vært Brasils mest ettersøkte mann i de to siste årene og Brasils befolkning fikk endelig svar på spørsmålet «Hvor er Queiroz?».

Om Queiroz snakker, kan Bolsonaro-klanen være ferdig i politikken.

Arrestasjonen og transporten i helikopter til fengslet ble overført direkte på tv. Den kjente eks-politikeren Fernando Gabeira (79), var ekspertkommentator. «I Brasil overgår virkeligheten fiksjonen», glapp det ut av ham.

Hvordan ville serien «The Bolsonaros» blitt? Kanskje slik, basert på det som er kjent og det man spekulerer i.

Roar Nerdal Foto: PRIVAT

Sesong 1

En kaptein sparkes ut av militæret for mytteri og starter i politikken. Deretter nesten 30 år uten at han utmerker seg spesielt annet som en raring med militærfetisj og reaksjonære meninger. Bolsonaro er aldri i nærheten av å leke med de store gutta der pengene i politikken fordeles, sjøl om han tilhørte det mest korrupte partiet av alle. Han må nøye seg med det som politikere i Brasil er beryktet for. Mange bensintanker fylles angivelig på samme dag slik at han får brukt opp kvoten sin.

Sønnen Eduardo får en godt betalt fulltidsjobb i Brasilia, mens han studerer på hel tid i Rio. Hans andre kone reiser fra ham og ender opp i Norge. (Det er alltid morsomt med en norsk vinkel.)

Bolsonaro møter bifigurer som senere skal bli sentrale, deriblant Queiroz og politimannen Adriano Nobrega. De dukker for alvor opp i sesong 2. Men de er viktige for at Bolsonaro stadig gjenvelges til Kongressen og har støtte blant politi, militære, kristenfundamentalistiske miljøer og i bydeler militsen kontrollerer.

Først i 2015 blir navnet Bolsonaro kjent nasjonalt. Hele den politiske eliten rammes av korrupsjonsanklager.

Folk vil ha noe nytt. Og finner en i den gamle politikken. Berømt blir Bolsonaro da han i avstemningen i riksrett mot president Dilma Rousseff tilegner sin stemme til sjefstorturisten Ustra under militærdiktaturet (1964-85).

Endelig en politiker som tør si det som det er. En som ikke er involvert i de store korrupsjonssakene. En som kan rydde opp i Brasil.

Cliffhanger: Bolsonaro blir på slutten av valgkampen informert av en venn i politiet om at Queiroz er under etterforskning for mistenkelige pengeoverføringer. Deriblant til Bolsonaros unge kone. Queiroz går i dekning.

Sesong 2

Bolsonaro kommer som et skudd i valgkampen. Den digitale militsen dominerer sosiale medier. De tradisjonelle er fortsatt opptatt av å kjøre hardt mot Arbeiderpartiet og tidligere president Lula da Silva.

Inn på scenen kommer dommer Sergio Moro, mannen som leder operasjon Bilvask, den største korrupsjonsskandalen i Brasil. Lula blir fengslet og er dermed uaktuell som kandidat og som stemmesanker.

Bolsonaro blir nær drept i et knivattentat i valgkampen. Han trenger ikke drive valgkamp lenger. Så lenge han holder kjeft, øker oppslutningen. I gatene dominerer de som er kledd i de gule landslagstrøyene. Nasjonalsangen ljomer over alt. Ekskona fra Norge stiller opp og prøver å bli valgt med Bolsonaronavnet. Hun lykkes ikke. Sønnene fra første ekteskap rykker inn henholdsvis som senator, folkevalgt i nasjonalforsamlingen og folkevalgt i delstatsforsamlingen i Rio.

Det blir en suveren valgseier til Jair Messias Bolsonaro.

Brasils mest kjente pornoskuespiller er aktuell som kulturminister, den populære dommeren Sergio Moro blir justisminister og garantist for at korrupsjonen skal bekjempes. Nesten alt er fryd og gammen.

Det viser seg at senatorsønnen Flavio er under mistanke for korrupsjon. Han skal med familievenn og assistent Queiros ha hatt mange spøkelsesansatte, det vil si folk som står på lønningslista, men ikke møter på jobb. Deriblant mor og kone av politimannen Nobrega. Nobrega er nå mest kjent som en av lederne for den mest beryktede militsen i Rio – Krimkontoret.

Nobrega er sporløst forsvunnet. Bolsonaros nabo og militsmedlem blir arrestert for mordet på den svarte, lesbiske politikeren Marielle Franco i Rio, ei som står for det motsatte av alt det Bolsonaro sier og gjør.

Cliffhanger: Militslederen Nobrega drepes i skuddveksling med politiet i huset han skjuler seg i Nordøst-Brasil.

Tredje sesong

Åpningsscene: De høye herrer i høyesterett sitter sammen over store biffer og dyr vin og diskuterer hvordan de skal ta Bolsonaro. De finner ut at den beste måten er via sønnene. Ikke bare Flavio, sønnen Carlos mistenkes for å lede et hemmelig ulovlig nettverk som pusher ut fake news fra «Hatets kontor.»

Undervisningsministeren er mistenkt sammen med Bolsonaros nærmeste støttespillere i kongressen. Dommerne ler og skåler. (Litt kunstnerisk frihet her.)

Det er duket for sceneskifte. Bolsonaro blir rasende fordi hans sønner er under etterforskning, og vil bytte ut sjefen for det føderale politiet. «Jeg vil ikke sitte og se på at familien min blir føkka», sier han. En slik innblanding i etterforskingen kan ikke justisminister Moro godta. Moro går av, og den mest populære mannen i regjeringen blir en av mange nemesiser for Bolsonaro.

Pornoskuespilleren i sesong 2 har også skiftet posisjon og vil ha riksrett mot presidenten. Den skyteglade guvernøren i Rio er blitt en fiende som vil skyve ned Bolsonaro fra tronen.

Inn på scenen kommer også en vakker og apotekerblond ung kvinne. En tidligere feminist som demonstrerte ved å vise fram puppene, hun poserer nå med skytevåpen for å forsvare Bolsonaro og truer en høyesterettsdommer.

Høyesterettsdommeren sender ut sine soldater som arresterer henne og en rekke andre knyttet til det ekstreme høyremiljøet.

I siste episode rir Bolsonaro inn blant folkemengden utenfor presidentpalasset som ønsker militærkupp og nedstengning av høyesterett og kongress. Bolsonaro trues med bot fordi han ikke bærer maske.

Cliffhanger: Undervisningsministeren smugles ut av landet og kommer seg inn i USA fordi han frykter å bli arrestert etter å ha sagt at han ønsket å arrestere alle kjeltringene i høyesterett.

Fjerde sesong

Siste sesong? Den starter med dramatikken rundt arrestasjonen av Queiroz som har skjult seg hos familieadvokaten til «The Bolsonaros. Advokaten, som har en fortid knyttet til en spesiell sekt som angivelig ofret menneskebarn i Amazonas, får sparken.

Vil Queiroz snakke? Advokaten? Andre?

Eller blir det avslørt at høyesterettsdommerne langt fra er helter, at de bare er ute etter å redde sitt eget skinn for å unngå å bli korrupsjonsavslørt? Er tilknyttingen til «The Bolsonaros» i mordet av Marielle Franco bare et dramaturgisk villspor?

Lykkes det å få felt sønnene til Bolsonaro? Er strategien om å fjerne Bolsonaro fra presidentembedet som en vanlig kriminell bedre enn vanlig riksrett?

Hva med hæren? Vil de ri inn som redningen? Eventuelt for hvem?

Ennå er ikke corona nevnt. Heller ikke skogbrannene eller økende antall drap på urbefolkning og miljøaktivister er med i plottet.

Hvordan vil de som stemmer med føttene reagere når Brasil åpnes opp? Hvordan vil ekstreme grupper på høyresiden reagere om Bolsonaro havner i mer trøbbel?

Fjerde sesong blir garantert ikke kjedelig.

Det føderale politiet har allerede bedt om en samtale med familieoverhodet.

Som Gabeira sa: I Brasil overgår virkeligheten fiksjonen.

Følg med.

