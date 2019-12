Foto: Morten Mørland

De ansiktsløse hevnerne

I en tid hvor ansiktene våre i offentligheten er blitt like identifiserende som et fingeravtrykk på et drapsvåpen er det grunn til å frykte at stadig flere vil skjule seg bak masker.

«Masker gjør menn grusomme», sa Adrian Veidt, spilt av den britiske karakterskuespilleren Jeremy Irons, i siste episode av «Watchmen» på HBO forrige uke, en av høstens mest nyskapende, spennende og annerledes tv-serier.

«Watchmen» tar utgangspunkt i en tegneserie på 1980-tallet som langt på vei forandret hele seriemediet med sitt kontrafaktiske historiske premiss: Sett at det virkelig dukket opp en bølge av «superhelter» på 1930-tallet, inspirert av tegneserier som Fantomet og Batman. Maskerte selvtektsmenn og kvinner som tok loven i egne hender og valset opp med forbrytere med tørre never.

Hvordan ville det ha påvirket det amerikanske rettssamfunnet. Hvordan ville det ha påvirket kulturen? Hvordan ville det ha påvirket politikken.

I «Watchmen»-universet står «superheltene» bak drapet på Kennedy. De stoppet journalistene Woodward og Bernstein før avsløringen av Watergate. Og de bidro til at USA vant Vietnamkrigen.

Så i dette universet blir den liberale Hollywoodskuespilleren Robert Redford president i stedet for den konservative Hollywoodskuespilleren Ronald Reagan. Den kalde krigen slutter ikke med rivingen av Berlinmuren i 1989, men av en tilsynelatende eksistensiell trussel om utslettelse fra verdensrommet i 1985.

Og i 2019 har både politi og forbrytere begynt å maskere seg og utkjemper slag hvor det ikke er godt å si hvem som er hvem. Politi eller røver. Helt eller skurk. Snill eller slem.

Det finnes spredte eksempler i virkeligheten på «vanlige» borgere som har trukket i masker og kostymer for å «bistå» politiet i virkeligheten også. Napoli har sin Entomo, «Insekt-mannen». Mexico City har Superbarrio Gomez som er mer av en nabolagsaktivist. Og selv Malmö i Sverige som de siste årene er blitt kjent for sine lovløse tilstander, hadde for noen år siden en egen maskert «superhelt», Väktaren som fikk lov av politiet å operere så lenge han ikke brøt loven eller prøvde å tilta seg politimyndighet.

Men bruken av masker i kamp mellom lov og orden har i den større sammenheng en dystrere historie. Amerikanske borgerverngrupper som Ku Klux Klan har maskert seg siden rett etter den amerikanske borgerkrigen. Dels for å skjule sin identitet, dels for å skremme og intimidere sine ofre.

Under OL i München i 1972 tok maskerte, palestinske terrorister israelske idrettsutøvere til fange i en aksjon som endte i et forferdelig blodbad.

På 1980-tallet begynte aggressive husokkupanter, antifascister og andre venstreaktivister rundt omkring i Europa, også i Norge, å opptre med masker under demonstrasjoner. samtidig begynte opprørspoliti å iføre seg hjelmer med visir som gjorde det vanskelig å se ansiktene deres.

Og på 2000-tallet begynte både hackergruppen Anonymous og Occupy Wall Street-bevegelsen å bruke såkalte Guy Fawkes-masker, inspirert av tegneserien «V for Vendetta» av Alan Moore, som også var manusforfatteren bak «Watchmen».

Etter 2010 har en rekke europeiske land innført lover mot maskering i offentligheten, først og fremst for å begrense bruken av religiøse tildekkingsplagg på kvinner som burka og nikab. Men etter bølgen av blodig terror ifra 2015 og utover har det ikke vært uvanlig at politiet selv bruker masker når de aksjonerer.

I august i år ble den russiske advokaten, opposisjonslederen og Putin-motstanderen Lyubov Sobol arrestert av maskert politi i forkant av lokalvalget i Moskva.

Men det virkelig store maskeballet i 2019 har stått i Hongkong i høst etter at myndighetene innførte maskeforbud som en del av unntakstilstanden under de enorme demonstrasjonene i storbyen.

For masken gir makt, også til den svakeste parten i et maktforhold. Anonymiteten og beskyttelsen masken gir gjør at du selv kan se, uten å bli sett. Den beskytter deg mot individuell straffeforfølgelse og represalier mot deg selv og dine nærmeste. Det er lett å forstå at Hongkong-demonstrantene søkte en slik frihet. Spesielt i en tid hvor ansiktsgjenkjennelsesteknologien har gjør det å vise fjeset sitt til noe i nærheten av et fingeravtrykk.

Men, som antydet i begynnelsen på denne artikkelen, masken trekker ikke frem dine edleste egenskaper. Fraværet av det individuelle ansvaret som et åpent ansikt knytter deg til, kan gjøre noe med deg.

«Folk som bærer masker er drevet av trauma», sier en av «superheltene» i «Watchmen». «De er besatt av rettferdighet på grunn av en urettferdighet de er blitt utsatt for. Derfor maske, den skjuler smerten».

