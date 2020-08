Leder

Opposisjon i livsfare

LEDENDE KRITIKER: Aleksej Navalnyj i 2018, under en marsj til minne om den opposisjonelle Boris Nemtsov som ble skutt og drept på åpen gate i Moskva i 2015. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Russlands ledende regimekritiker befinner seg i kritisk tilstand på et sykehus i Berlin. Det er mistanke om at han er blitt forgiftet. Russland trenger modige mennesker som Aleksej Navalnyj, som våger å fortelle sannheten selv når prisen er høy.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Navalnyj ble akutt syk torsdag på et innenriksfly i Russland. Etter å ha ligger i koma på et lokalt sykehus i Omsk ble han lørdag hentet i et ambulansefly. I dag skal legene ved Charité-sykehuset i Berlin komme med en kunngjøring om hans tilstand. Forhåpentlig vil undersøkelsene avdekke hvorfor 44 åringen ble akutt syk. En kopp te på flyplassen skal være det eneste Navalnyj inntok morgenen han ble syk.

les også Nå er det avslørt hvem som betalte for ambulanseflyet til Navalnyj

Uten en diagnose er det for tidlig med bastante konklusjoner. Men hvis det viser seg at han ble forgiftet er det dessverre ikke overraskende. De siste årene er flere russiske opposisjonelle og avhoppere blitt utsatt for det samme. En regimekritiker og tidligere agent, Aleksandr Litvinenko, døde i 2006 etter å ha blitt forgiftet i London. I 2018 overlevede en tidligere spion, Sergej Skripol og hans datter Julia, et nervegiftangrep i England. I begge tilfeller holdt britiske myndigheter Russland ansvarlig. Opposisjonspolitikeren Vladimir Kan-Murza ble innlagt på sykehus i Moskva både i 2015 og 2017 med tegn på forgiftning. Pussy Riot aktivisten Pjotr Verzilov ble i 2018 fløyet til Tyskland for behandling med tegn på alvorlig forgiftning.

les også Mistenkt forgiftet Putin-kritiker på sykehus i Berlin: – Svært bekymringsfull tilstand

Juristen Navalnyj blir kalt mannen Vladimir Putin frykter mest. Han startet sin kamp mot russisk korrupsjon og vanstyre i 2007 og har i dag millioner av følgere på Twitter og YouTube. Navalnyj avslører kriminalitet og maktmisbruk. Han har organisert store demonstrasjoner og forsøkt å stille til valg mot Putin. Navalnyj er i en årrekke blitt systematisk forfulgt og motarbeidet av regimet, men han har også andre fiender som kan ha ønsket å sette ham ut av spill. Den som avslører korrupsjon lever farlig i Russland.

Vi vet ikke hvem som kan ha forgiftet ham. Men vi vet mer enn nok om hvordan Kreml behandler sine egne demokratiforkjempere. Og vi ser hvordan regimet systematisk forsøker å undergrave demokratiet i frie land gjennom forsøk på å påvirke valg og så splittelse blant vestlige allierte.

les også FN etter innleggelse av russisk opposisjonsleder: – Svært bekymringsfullt

EU-kommisjonen krever en rask og uavhengig etterforskning. Hvis det viser seg at Navalnyj ble forgiftet må de skyldige stilles til ansvar. Vi støtter kravet, men har ingen illusjoner om at det vil skje. Under Vladimir Putins ledelse er Russland blitt stadig mer autoritært. Det blir stadig mindre rom for kritikk og opposisjon. Vi håper Navalnyj blir frisk og gjenvinner sin styrke. Mennesker som ham gir håp for Russland.

Publisert: 24.08.20 kl. 15:49

Les også

Mer om Russland Leder

Fra andre aviser