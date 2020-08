Kommentar

Stakkars Viken

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det muliges kunst eller hestehandel på sitt verste? Både storfylket Viken og ny E18 får stort sett bare juling og kjeft, men kan likevel forbli en realitet.

Denne uken har storfylket Viken fått sine minutter med berømmelse. Fylkesrådet har gått i oppløsning, verkebyllen E18 er endelig vedtatt og politikere begynner å snu i spørsmålet om Viken bør oppløses.

For å begynne med det siste. Et resymé av gårsdagens distriktsnyheter fra Oslo og Viken sier ganske mye om storfylkets spagat: Først en runde om corona i Oslo der Raymond Johansen er ute med pekefingeren igjen. Deretter en politisk sak om MDG som ikke lenger vil oppløse Viken, en runde innom kornhøstingen i Sarpsborg, ærfugldød i Oslofjorden og turistbåten «Halnekongen» på vei inn i villreinens rike på Hardangervidda. Sendingen avsluttes med et besøk hos gravlundsbetjenten i Fredrikstad. Hva er den røde tråden?

Sett fra luften ser ikke nye Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud så dumt ut. Man skjønner i det minste hvordan de kom på navnet. Men det er verre å skjønne hvordan man skal klare å bygge en felles kultur og identitet av disse tre fylkene. Viken ble raskt også selve symbolet på en feilslått regionreform. Kanskje også fordi kreftene bak regionreformen ikke brydde seg så mye om denne delen av landet. Og omvendt.

Unaturlig og rart, men kanskje ikke så mye verre enn det heller? Fylkestilhørigheten på Østlandet var nok ikke den sterkeste i utgangspunktet. Til gjengjeld bor det veldig mye folk der.

Viken fikk ikke noen drømmestart da det nye fylkesrådet bestående av Ap, Sp, MDG og SV erklærte at de ville oppløse Viken ved første og beste anledning. Blir det rødgrønn valgseier i 2021, har flere partier lovet at regionreformen skal reverseres. Bygging av nytt fylkeshus i Sandvika ble også lagt på is. For å toppe følelsen av bakvendtland ligger nå hovedsetet til Viken på Galleri Oslo, et steinkast fra Oslo S. Det var vel ikke det de drømte om i Halden og på Hallingskarvet, i den grad de hadde nytt fylkeshus i drømmene sine.

Nå er det brukt mye tid og penger på å slå fylkene sammen. En kan jo bare tenke seg hvor mange seminarer og arbeidstimer som er gått med for å knytte sammen medarbeidere, avdelinger, ikt-systemer og prosesser av ymse slag. Samtidig er engasjementet rundt fylkene minimalt. Hvilke partier, bortsett fra Senterpartiet, vil bruke tid, penger og politisk kapital på å bryte det opp til... Ja til hva?

Det fascinerende med Viken er at selv om alle er enige om at dette er en underlig mastodont, så er det ingen som klarer å peke på noen klare alternativer. For hver dag som går blir veien tilbake lengre. Det er stadig vanskeligere å se for seg at jobb nummer én for en ny regjering er å tilbakeføre Viken til de gamle fylkene eller noe annet.

Nå varsler Miljøpartiet de Grønne at de likevel ikke vil garantere å oppløse Viken. Bakgrunnen er neppe en plutselig ømhet for Viken, men uenighet om utbyggingen av E18. Etter en prosess som har vart i 30 år, er det nå et politisk flertall for å bygge den omstridte motorveien både på Stortinget og i fylket. Dette førte til at SV og MDG brøt ut av fylkesrådet. Arbeiderpartiets dyktige fylkesrådsleder Tonje Brenna styrer nå et mindretall sammen med Sp. For øvrig en slags prøveballong til det som er utropt til Sps drømmeregjering.

Ny E18 vest for Oslo har lenge vært en politisk nøtt. I dag er det en flaskehals for all trafikk til Sørlandet, vestfoldbyene, Drammen, Hallingdal, Valdres og Vestlandet. Når den nå endelig blir vedtatt, er det blant annet fordi den kobles direkte til den langt mer ønskede Fornebubanen.

Å bruke penger på ny bompengefinansiert motorvei inn til Oslo er ikke populært i dagens politiske klima. Her er det noe å være mot for absolutt alle. Miljøpartiene liker ikke motorveier. Når MDG skal gå til valg i Oslo og Akershus med henholdsvis Lan Marie Berg og Une Bastholm på topp, er ikke en motorvei i Bærum noe å ha på samvittigheten. Senterpartiet liker for så vidt motorveier, men ikke så nær Oslo. Frp liker definitivt motorveier, men ikke at de er betalt av bompenger.

I tillegg er det også et betydelig problem med støy og forurensning for dem som har Norges mest trafikkerte vei gjennom sine nærmiljøer. Beklageligvis heter dette nærmiljøet Bærum, og da er det fint lite sympati igjen, om noe.

Det blir ikke bedre av at veien reelt sett er veldig dyr til å være så kort. Mens MDG kaller E18 «tidenes miljøsvik», mener flertallet bak at den valgte løsningen både gir ny motorvei, færre biler og bedre kollektivtrafikk. Samtidig. Noen kaller dette politiske kompromiss på sitt verste: Alle har fått en slags seier, men ingen er egentlig fornøyd.

Til gjengjeld er både Viken og E18 kompromisser som kan komme til å leve lenge.

