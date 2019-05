FORELSKET: Prinsesse Märthas nye kjæreste sjaman Durek er i det minste ikke helt borgerlig. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Märthas engel

Prinsesse Märthas valg av en sjaman så vi ikke komme. Men de norske kongeliges kjærestevalg har for vane å vekke oppsikt.

Nummer fire i arverekken til det norske kongehuset har blitt kjæreste med en sjaman.

Smak på den, alle kritikere som mente at det var galt av kronprins Harald å gifte seg med Sonja Haraldsen.

Det eneste Sonja manglet var blått blod. VGs hoffreporter mente likevel at Harald burde lete videre etter en mer passende partner.

Den samme følelsen har sikkert mange nå og, som prinsesse Märtha har blitt kjæreste med amerikaneren Durek Verrett, et ukjent blad som hevdes å være kjendis-sjaman.

Den gang som nå tar republikanerne imot nyheten best. De håper kongehuset endelig skal komme i så dårlig lys at vi snart får avviklet hele monarkiet.

SONJA VAR IKKE BRA NOK: VGs forside i 1967. På lederplass mente avisen at Harald fikk se å gifte seg - helst kongelig.

Vi, det norske folk, er akkurat som den sure svigermoren, som aldri blir helt fornøyd med sønnens utkårede.

Men som svigermødre flest, har vi hatt en tendens til å mildne med årene.

Både da Sonja skulle gifte seg med Harald og da Mette-Marit skulle vies til Haakon, var populariteten til kongehuset på det laveste.

Kong Olav var den mest kjente motstanderen av førstnevnte ekteskap. De to måtte vente i ni år før de fikk lov.

– Det som må være klart, er at et ekteskap som skaper alvorlig strid, ikke kan komme på tale, skrev VG i en leder i 1967. Det fremgikk at Harald snart måtte gifte seg, og det helst kongelig.

Neste gang var det alenemoren med «en utagerende fortid» som provoserte.

Men heller ikke denne gang klarte republikanerne å gjøre felles sak med folk de ellers hadde lite til overs for. Haakon fikk sin Mette-Marit. Og etter hvert fikk de støtten til hele kongeriket attpå.

Kongehuset står fortsatt svært sterkt i Norge.

Likevel føles det nok noe uvant for gamle venner av kongehuset med en turnerende, mediterende prinsesse med sjaman på slep.

Men Märthas nyreligiøsitet er ikke noe nytt. Hele hennes yrkeskarriere har kretset rundt hester og engler. Slik også sjaman Durek ser ut til å ha skaffet seg et levebrød av åndelig veiledning.

Hver og en av oss kan ha behov for råd i en verden der idealet er å se ut som en strandet fiskeart.

Da hjelper det å ha noen å snakke med. Og når valget står mellom hest, engel og en høyst jordisk sjaman, må dette være et godt parti.

Kongehuset er blant de mer konservative institusjonene i det norske samfunnet. Her har de utdaterte holdningene og verdiene fått leve lengst.

Da Märtha ble født, i 1971, var beskjeden fra familien i Danmark at det var leit det ikke var en dreng.

Å tro på engler, er sært. Men Märthas engler ligner temmelig mye på de kristne englene. Når hun får kritikk for dette, er det blant annet fordi hun står for en kristennær nyreligiøsitet som løsriver religionen fra institusjonene.

Man trenger ikke noen statskirke for å tro det Märtha tror på.

Med tiden er det vel blitt temmelig klart at det i stort er de reaksjonære kreftene som har vært mest på villspor.

For er det noe vi er enig om i dag, på tvers av politikken, er det at kvinner skal være likestilte, at folk må få velge selv og romantisk kjærlighet er idealet.

Selv for en prinsesse.

Det er ikke annet å gjøre enn å gratulere. For det er hyggelig at prinsesse Märtha har funnet kjærligheten. Det fortjener hun.

Å være prinsesse kan umulig være noen enkel jobb. Det hadde vært virkelig interessant om hun endte som dronning.

