SVARER: Bjørnar Moxnes. Foto: Thomas Andreassen

Debatt

Rødt er garantisten for profittfri velferd

Masud Gharahkhani bløffer når han framstiller Ap som konsekvente motstandere av privatisering og profitt i velferden.

BJØRNAR MOXNES, Stortingsrepresentant og leder i Rødt

I innlegget «Nei til profitt på velferd» har Masud Gharahkhani mange gode argumenter. Privatisering gjør at skattepenger ender i skatteparadis og at kunnskap blir forretningshemmeligheter, og det går negativt utover pensjon og lønnsnivå for de ansatte, mens gode arbeidsforhold gir gode velferdstilbud. Gharahkhani konkluderer med at «penger til velferd skal gå til velferd, ikke profitt». Helt enig! Problemet er bare at Arbeiderpartiet ikke etterlever dette prinsippet i praksis.

I januar behandlet Stortinget et forslag fra Rødt, hvor Arbeiderpartiet stemte nei til å «sikre at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift.»

Arbeiderpartiet forsvarte seg med at de ikke vil stenge alle private tilbud over natta. Men alle som leser forslaget kan se at dette argumentet faller på sin egen urimelighet. For det første er det et forslag om en gradvis opptrapping, altså ikke over natta. For det andre vil forslaget fase ut de kommersielle, ikke de ideelle, og er dermed ikke et nei til alle private aktører, men et tydelig nei til profitører.

Høsten før stemte partiet mot et likelydende forslag fra Rødt og SV, begrenset til barnehagesektoren. Dette skjedde etter at Arbeiderpartiet i flere omganger hadde varslet at de ville sikre at barnehagepenger skal gå til barnehagetilbudet og barna, og stoppe kommersialiseringen av velferden.

Gharahkhani bløffer altså̊ når han framstiller Ap som konsekvente motstandere av privatisering og profitt i velferden. Samtidig har vi flere positive erfaringer når Arbeiderpartiet har vært nødt til å samarbeide med Rødt, som at vi stanset nye profittbarnehager i Oslo, at vi beholdt renholdet – de ansatte og kompetansen – hos kommunen i Tromsø og tok søppeltømminga i Kragerø tilbake i fellesskapets regi. Men dette ville ikke skjedd uten et sterkt Rødt som stilte makt bak kravet om å gjøre slutt på privatisering.

Gharahkhani skriver om undersøkelser som viser at folk blir stadig mindre positive til konkurranseutsetting. En måling Klassekampen gjennomførte før forrige valg viste at 61 prosent av befolkningen er litt eller helt enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole. Befolkninga ligger altså foran Arbeiderpartiet.

Jo flere som følger etter i kampen for profittfri velferd, desto bedre. Men så langt har ikke Arbeiderpartiet latt handling følge ord. Hvis du vil ha profitørene ut, er det Rødt som er garantisten for profittfri velferd. Når Rødt blir sterkere vil vi få større gjennomslag. Vårt mål er at høstens valg skal gi flere røde kommuner, som en motkraft til regjeringas upopulære privatiseringspolitikk.

Publisert: 02.07.19 kl. 15:02 Oppdatert: 02.07.19 kl. 15:19