Øystein Olsens ansvar

Av Hanne Skartveit

Nyutnevnt oljefondsjef Nicolai Tangen har ikke gjort noe ulovlig. Han har søkt på en jobb - og fått den. Dersom det er begått feil under ansettelsen, er det ikke hans skyld.

Sentralbanksjef Øystein Olsen måtte denne uken forklare seg i et fem timer langt møte med dem som skal føre tilsyn med Norges Bank. Men representantskapet, som de kalles, var ikke fornøyd. De sendte 26 oppfølgingsspørsmål til Olsen. Med det fikk ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet et enda større alvor.

Innen onsdag neste uke må sentralbanksjefen svare skriftlig på sentrale spørsmål rundt hvilke avklaringer Norges Bank hadde gjort på forhånd, før de utnevnte Nicolai Tangen. Det er oppsiktsvekkende at slike spørsmål i det hele tatt må stilles.

Åpent - og etterprøvbart

At det er uklart om hovedstyret i Norges Bank har fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomisk forhold før ansettelsen. Og ikke minst - at det ikke er endelig avklart hvordan Tangen skal forholde seg til sine egne penger mens han har jobben som oljefondsjef.

Tangens milliardfond skal fortsatt investere rundt om i verden. Både Tangen selv og Norges Bank har forsikret om at han skal kutte alle bånd til sine egne investeringer når han tiltrer stillingen som oljefond-sjef. Men hvordan det skal skje, er fortsatt uklart. Sammen med Norges Bank er Tangen i gang med å finne ut av hvordan han skal organisere sin formue mens han jobber i Oljefondet. Arbeidet med ansettelseskontrakten hans er heller ikke fullført.

Fortsatt er ingen ansettelseskontrakt klar for Tangen Foto: Nina E. Rangoy

Det er grunn til å spørre hvorfor dette ikke var på plass før Tangen ble utnevnt. Særlig fordi Tangens store formue gjør det maktpåliggende å vise verden at det ikke er noen som helst grunn til å mistenke sammenblanding av hans private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. For å være sikre på det, holder det ikke å tro. Vi må vite. Alt rundt hans private formuesforhold må være åpent for offentligheten, og det må være etterprøvbart.

Julie Brodtkorb

Et tilleggsproblem som mange har pekt på i den sammenheng, er at han har plassert noe av det han eier, i såkalte skatteparadis. Her er det ikke samme åpenhet, for eksempel om eierforhold, som det er andre steder. Derfor spør representantskapet om hovedstyret har fullt innsyn i disse selskapenes aktiviteter, og hvordan disse kan følges opp.

Norges Banks representantskap kom på banen denne uken. Det er Stortingets kontrollorgan, ledet av statsminister Erna Solbergs tidligere stabssjef, Julie Brodtkorb. Representantskapet består av eks-politikere. De er et demokratisk innslag i kontrollen av dem som styrer pengebingen. Tangen-saken viser viktigheten av tilsyn, av at det er formelle rammer, og av at det finnes vaktbikkjer der det er samlet stor makt.

Burde tenkt gjennom

Det var mye makt samlet på seminaret til Tangen i USA i fjor høst. Tangen har i intervjuer opplyst om at hele ti av de 12-13 referansene som han oppga i forbindelse med sin søknad, hadde deltatt på seminaret han arrangerte. Representantskapet vil vite både hvor mange av referansene som deltok på seminaret, og hvor mange av disse igjen som opplyste om dette når de ble spurt om Tangen. Dette er gode og betimelige spørsmål.

Leder for representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, passer på sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Hallgeir Vågenes

En uke før ansettelsen sendte Tangen selv programmet for seminaret til banken. Men hovedstyret ble ikke gjort kjent med dette før de enstemmig stemte for Tangen som ny sjef for Oljefondet. De i banken som fikk kunnskap om seminarprogrammet, kjenner Norge bedre enn Tangen gjør. De burde forstått at et slikt seminar ville vekke oppsikt.

Derfor burde de, dersom de likevel ønsket å ansette Tangen, ha tenkt gjennom hvordan de skulle forholde seg til dette. For eksempel ved å fortelle om seminaret da han ble presentert som ny oljefondsjef. Da kunne Tangen forklare hvordan han hadde tenkt, og ikke minst - hvilke endringer hans nye rolle måtte innebære for hans eget liv.

Sin egen dynamikk

Selv om både luksusfly og Sting-konsert til 9 millioner kroner er unorsk - og uklokt for en som ønsker å bli sjef for det norske oljefondet, så er det ikke ulovlig. Og at en rekke samfunnstopper, som alle burde visst bedre, lot seg påspandere en slik tur, kan ikke Tangen hefte for. De som var der i kraft av sin stilling, burde betalt for reise og opphold. Men det er deres ansvar, ikke Tangens.

Denne saken har fått sin egen dynamikk, på en måte de færreste hadde sett for seg. Stadig mer tyder på at det er for mange uklarheter rundt ansettelsen av Tangen til at dette kan bære. Hvis Tangen viser seg å være feil mann for jobben, så er ikke det hans skyld. Tangen kan ikke ha ansvaret for sin egen ansettelsesprosess.

Tangen selv har stilt opp, svart på alle spørsmål, lagt frem for offentligheten det han har blitt bedt om. Ut fra sine forutsetninger har han gjort alt som kan kreves av ham. Sentralbanksjef Øystein Olsen, derimot, har fremstått overraskende på defensiven. Det er han som har det øverste ansvaret for ansettelsen av Tangen. Så langt ser det ut til at mye har gått galt. Klarer ikke Olsen å komme opp med gode svar innen onsdag, er både han og Tangen i trøbbel.

Noen mener at oppmerksomheten denne saken har fått, handler om misunnelse. Det er feil. Dette handler om at den som skal styre Norges sparepenger, må være en person som ingen kan stille spørsmål ved. Hverken om hans formuesforhold, eller hans dømmekraft. Ikke nå, og ikke i fremtiden.

Publisert: 25.04.20 kl. 07:59

