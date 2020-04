ADVARER: –For de svakeste i samfunnet akkurat nå, de som allerede balanserer mellom deltakelse og falle ut, kan myndighetenes tiltak få langvarige og alvorlige konsekvenser, skriver psykiater ved Oslo Universitetssykehus, Erik Søegaard. Foto: PRIVAT

Debatt

Vi må være åpne om konsekvensene av tiltakene

Satt på spissen, og som en grov forenkling, kan man si at myndighetenes tiltak tar leveår fra de svakeste unge og gir dem til de sterkeste eldre.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERIK GANESH IYER SØEGAARD, psykiater/forsker ved OUS

Det er mye usikkerhet knyttet coronaviruset og hvilke tiltak man kan sette inn for å redde så mange som mulig. En ny rapport fra Harvard konkluderer for eksempel med at total isolasjon vil være verre enn ingen tiltak i det hale tatt. De anbefaler heller å ruste opp helsevesenet kraftig enn å låse folk inne og stenge landet. Denne usikkerheten gjør at forskjellige land velger ganske ulike strategier i håndteringen, og Norge har valgt en slags mellomløsning med delvis stengning, men ikke forbud mot mindre samlinger eller å gå ut.

En ting det er liten tvil om, og mye forskning gjennom mange år på, er effekten av arbeidsløshet og tapt skolegang på levealder. Systematiske undersøkelser etter masseoppsigelser og finanskriser finner at de som mister jobben i mer enn seks måneder lever cirka sju år kortere enn gjennomsnittet i befolkningen.

I Sverige, som også har ganske gode sosiale trygdeordninger, fant man for eksempel ut at blant dem som falt ut av jobb i så lite som fire uker under den økonomiske krisen i 1992-1994, var det 26 prosent som fikk forkortet sin levetid på grunn av oppsigelsen. Menn ser ut til å være mer sårbare enn kvinner. Tilsvarende har man beregnet at for hvert år kortere skolegang man gjennomfører, lever man i snitt 1,7 år kortere.

les også Strengere tiltak er nødvendig for å slå ned viruset

At regelmessig fysisk aktivitet forlenger livet med minst tre år er kanskje mindre overraskende for mange. Men, hvordan kan det å miste jobben eller falle ut av skole gjøre at man lever så mye kortere? Svaret ligger i den biopsykososiale modellen av mennesket som man lærer om den første uken på legestudiet.

En arbeidsplass er mye mer enn bare en lønnsslipp, skole er mer enn karakterer på et ark og idrettslag er mer enn bevegelse av muskler. Det gir mening, fellesskap og rutiner. En trygg jobb gir en grunn til å stå opp om morgenen og noe nyttig å fylle tiden sin med. Det gamle ordtaket om at «lediggang er roten til alt ondt» skal ikke undervurderes. Man har sett at de som mister jobben er i økt risiko for psykiske lidelser som angst, depresjoner og traumereaksjoner, alkoholisme, skilsmisser, barnevernsmeldinger, vold og misbruk, og selvmord.

Omfattende forskning har vist at de med kroniske og langvarige psykiske lidelser og rusproblemer lever cirka 10-20 kortere enn gjennomsnittet i befolkningen. Det er mange grunner til det, blant annet livsstilsrelaterte faktorer som røyking og overvekt. Men det er også de psykiske lidelsene i seg selv, gjennom kroniske stressreaksjoner i kroppen som blant annet fører til økt hjerte- og karsykdommer og kreft.

les også For tidlig å si at Sverige har dummet seg ut

Mange leger og helsemyndigheter er vant til å måtte ta vanskelige beslutninger om andre personer liv og helse. Når det for eksempel innføres nye dyre medisiner som kan forlenge livet til alvorlig syke med noen måneder, eller når man bestemmer hvem som skal få transplantert et nytt hjerte er det vanlig å regne på såkalte kvalitetsjusterte leveår. Det innebærer at man ikke bare teller antall måneder og år man forlenger livet, men også ser på kvaliteten på livet som leves. Helse er ikke bare å leve eller å dø, det er alt i mellom. Et leveår med bedre livskvalitet er verdt mer enn et leveår med mye plager som smerter og lidelse, tenker man. Dette skal gjøre det lettere å bestemme hva man velger og hva man må velge bort.

Nå er det blitt over 400.000 arbeidsledige i Norge i mars, mange av dem som følge av myndighetenes tiltak. Til sammenligning var det i Sverige i mars meldt inn under 40.000 nye arbeidsledige. I disse dager er det blitt populært med kjøkkenbenkstatistikk. Jeg skal holde meg for god for å regne på hvor mange liv myndighetenes tiltak har kostet hittil, men for de som faller ut av arbeid, skole, idrettslag og samfunnet for øvrig kan det menneskelige tapet bli stort.

Satt på spissen, og som en grov forenkling av saken, kan man si at myndighetenes tiltak tar leveår fra de svakeste unge og gir dem til de sterkeste eldre.

Heldigvis er de aller fleste av oss tilpasningsdyktige og robuste, og kan fint klare en periode med lavere levestandard uten at det får alvorlige konsekvenser på sikt. Men for noen få, de som er svakeste i samfunnet akkurat nå, som allerede balanserer mellom deltakelse og falle ut, kan myndighetenes tiltak få langvarige og alvorlige konsekvenser.

les også «25 under 25»: – Klapping og likes betaler ikke husleia

Jeg er glad det ikke er meg som skal ta disse viktige valgene om hvilke mennesker i samfunnet man må velge bort. Jeg håper i alle fall at de som må gjøre det kan være så åpne og ærlige som mulig om alle konsekvensene, på kort og lang sikt, på begge sider av vektskålen.

Jeg håper, tror og forventer at myndighetene regner på alle de kvalitetsjusterte leveårene de både gir og tar når de bestemmer seg for hvilken strategi de skal velge for at landet skal takle denne forferdelige krisen best mulig. Det er en svært krevende øvelse. Er det noen som må gjøre det, så er det dem.

Alle vi som er ansatt i sykehusene, enten det er på intensivavdelinger, eller i psykisk helsevern, og alle innbyggere enten vi er permitterte eller på jobb, må fortsette å følge og stole på myndighetenes beslutninger. Derfor håper jeg at alle konsekvenser både av virusdødsfallene og av tiltakene blir grundig nok analysert.

Publisert: 03.04.20 kl. 15:55

Fra andre aviser