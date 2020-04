Kommentar

Hvordan blir vi etter viruset?

Av Leif Welhaven

Coronaviruset setter nordmenn i en helt uvant situasjon. Hvordan påvirker isolasjonen måten vi forholder oss til hverandre når valgmulighetene er tilbake? Foto: Roar Hagen

Ordet «alenetid» har fått en helt annen valør enn før. Blir en av corona-konsekvensene at reserverte nordboere en dag tar turen ut av det sosiale kjøleskapet?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Tenk på hvordan det skal bli…», er blitt en gjengangersamtale på trygg avstand, om det så er via video eller på hver sin side av en disk i matbutikken.

Men hvordan blir det egentlig den dagen alt dette er over?

Hva vil det ha gjort med oss som mennesker å ha vært gjennom ufrivillig sosial isolasjon over tid?

Blir vi nordmenn plutselig kronisk klemmende, kontaktsøkende vesener, som et resultat av at vi har vært fratatt noe vi har vært vant til å kunne velge bort?

Når digitale dagdrømmer virkelig tar av, er det fort gjort å trekke parallellen til historiene vi har hørt om den store frigjøringen. Uansett hvor godt vi vet at sammenligningen halter på flere plan, og at det selvsagt er enorm forskjell på en verdenskrig og et virus, er det besnærende å fantasere om at et corona-farvel kan bli det nærmeste vi kommer «1945-følelsen».

Da vi kan sørge over dem som er borte, samtidig som vi kan feire mulighetene som omsider åpner seg igjen. For en fest livet skal bli, den dagen Covid 19 er historie.

Eller?

Det store spørsmålet blir jo hvordan kommer vil å håndtere livene våre den dagen vi får valgfriheten tilbake.

Hva kommer selv de mest introverte i et innadvendt folkeslag til å ha lært, i en tid der vi uavhengig av dette kommer til å preges av ulike etterdønninger?

Kanskje slutter vi å lete febrilsk etter et dobbeltsete vi kan ha for oss selv på bussen om morgenen. Muligens må vi ikke late som vi ikke kjenner igjen en fra barneskolen på gaten, mens vi puster ut i lettelse over at vedkommende også slo blikket ned. Får vi mannfolk-klemmer uten skuldrene ved ørene og anstrengte klapp på ryggen?

I en verden som er mye mer ideell enn akkurat nå, kan vi i teorien ha lært oss å verdsette menneskelig interaksjon i større grad enn vi gjorde da muligheten var en selvfølge.

Men fullt så enkelt blir det sikkert ikke.

Post virus-reaksjonene vil jo henge sammen med at livet i corona-tiden preger ulike grupper forskjellig, selv om noen ting er riktig så felles. Noen vil søke sammen for alt det er verdt, andre vil ende med et mer avsondret liv etter denne krisen. Og de ytre rammebetingelsene vil naturligvis variere i alle retninger.

Men om vi holder oss til det relasjonelle, så har du en aleneboende del av befolkningen, som kan være aldri så vant til eget selskap. En del har normalt valgt dette helt frivillig. Like fullt er det nok for mange nå fryktelig tungt at tanken på en klem, eller bare på hud som ikke er din egen, er en illusjon på ubestemt tid.

For alle dem som derimot har «den ene», som myndighetene gjerne snakker om, er det slett ikke gitt at det skaper så mye hjemmehygge at man konstant er under samme tak.

Mange familier vil selvsagt komme styrket ut av å støtte hverandre gjennom krisen, men hva med forhold som allerede var skrantende før corona?

Hvor mange etablerte relasjoner vil ende i havari utløst av de ekstra påkjenningene, både økonomiske og emosjonelle, slik at livet etter viruset innebærer en omkalfatring bort fra et fellesskap?

Hva med deltidsforeldre med et hybridliv?

Du har for eksempel dem med halve tiden i enerom og halve i en strevsom kombinasjon av hjemmekontor, hjemmebarnehage og hjemmeskole. Da har du enten ikke tid til noe som helst, eller en tilværelse der du gjerne kunne hatt mye mer å fylle timene med.

Innimellom her har du jo alle mulige andre varianter og aldersvariasjoner, slik at vi vil gå inn i en kommende virusfri fremtid med fryktelig forskjellige forutsetninger.

Likevel er det faktisk lov til å håpe at det, i alle fall for mange av oss, kan komme noe godt ut av å ha vært gjennom noe vondt. Og at nettopp det gir oss en felles referanseramme av menneskelig ballast.

Det kan føre til at vi blir litt åpnere. Litt varmere. Litt rausere. Litt mer opptatt av å gi hverandre en klem.

Og at det blir en stund til vi snakker lengselsfullt om behovet for «alenetid» igjen ...

Publisert: 14.04.20 kl. 10:39

