ADVOKATBRANSJEN: – Mine erfaringer indikerer at vi har et bransjeproblem. Fordommene og gruppetenkningen om advokater med minoritetsbakgrunn sitter løst, skriver advokat Farooq Ansari.

Rasisme i advokatbransjen

De hårreisende uttalelsene fra en kjent profil i advokatbransjen de siste ukene, tydeliggjør at hverdagsrasismen lever i «beste» velgående også i vårt yrke. Bransjen må ta et kraftig oppgjør med disse holdningene.

FAROOQ ANSARI, advokat

En skulle tro at en advokat som hyppig figurerer i mediene som en ekspert, kunne kunsten på å skille individualistisk atferd fra kollektivistiske kjennetegn til den etniske gruppen vedkommende tilhører. En skulle trodd at en advokat, som møter kriminelle og overgrepspersoner med alle mulige bakgrunner, hadde blitt fargeblind. Dessverre er det visst ikke slik. Jeg er dypt bekymret for observasjonsferdighetene til advokat og UiO-sensor Olav Lægreid, som utrolig nok hevder at flerkulturelle jurister sliter med å forstå jussen som fag. Det eneste jurister med innvandrerbakgrunn sliter med å forstå, er holdninger Lægreid representerer!

Jeg har en enorm respekt og tillit til domstolene og dommerne i Norge, og aktørene i rettslivet for øvrig. Svært mye er bra. Men det er en del grums i våre miljøer som det er på tide å få opp til overflaten.

Jeg er en norsk mann med pakistansk bakgrunn. Utover en hendelse på ungdomsskolen, kan jeg ikke huske å ha opplevd noe som jeg har oppfattet som rasisme. Jeg har riktignok i løpet av oppveksten opplevd å få stygge kommentarer på grunn av min hudfarge, nasjonalitet og «religiøse overtro». Det har ikke påvirket meg i særlig grad, og jeg har alltid ansett det som kommentarer fra mindre opplyste mennesker.

Det som imidlertid ikke er like enkelt å forbli upåvirket av, er den kamuflerte rasismen. Den plager meg aller mest – mer enn den direkte rasismen. Du kan ikke gjøre noe med det. Ikke kan du bevise det heller. Du bare føler på kroppen at du nettopp har fått en kommentar eller blitt forbigått fordi du er den du er.

Mitt første møte med advokater og advokatfirmaer var andreåret mitt på jusstudiet, i 2008. Min medstudent Mudassar Amin og jeg var nysgjerrige på islamsk finansiering. Vi mente det var et behov i markedet for dette, som burde interessere advokatbransjen. En av foreleserne på fakultetet fattet også interesse for dette og inviterte oss til et advokatfirma. Vi ble engasjert til å utrede denne problemstillingen.

Kort tid etter fikk vi beskjed om at styret i advokatfirmaet hadde gitt en såkalt «pauseordre». Etter hvert fikk vi beskjed om at det ikke egnet seg å ansette to unge muslimske menn for å skrive om islamsk bankfinansiering – firmaet kunne jo ikke bli forbundet med islam, sharia og terrorisme.

Ikke lang tid etter ble vi snappet opp av advokatene Marius Gisvold og Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma. Som et stort internasjonalt advokatfirma, så de mulighetene, ikke begrensningene. Og de var uredde. Vi ble ansatt. Vi fikk stipend til å skrive masteroppgave for firmaet. Masteroppgaven het: Islamsk boligfinansiering i forhold til norsk rett. Vi fikk toppkarakter.

I 2013 søkte jeg stilling som advokatfullmektig hos et av landets fremste og anerkjente strafferettsadvokatfirmaer. Jeg ble kalt inn til intervju, og kom videre. Førstegangsintervjuet var en veldig hyggelig opplevelse. Andregangsintervjuet var derimot en ganske annen opplevelse. Det var fire partnere. En av disse partnerne lurte på mitt forhold til islam, og hva sharia betydde for meg. Personlig forbandt han sharia med kutting av hender og så på det som en primitiv religion, ble jeg opplyst om. Jeg greide aldri å sette mitt preg på intervjuet og fikk aldri noe tilbud.

Selv om jeg er overbevist om at det var andre faglige mangler som gjorde at jeg ikke fikk jobben, er det vanskelig å ikke bli preget av situasjonen. Må jeg – som en norsk muslim – redegjøre for hva sharialov betyr for meg personlig, i et jobbintervju? Er troen min et faresignal? Må min tro kartlegges og redegjøres for før man kan ansette meg? Legræids kommentarer gjør det ikke mindre trist.

Lægreid mener at jurister med innvandrerbakgrunn sliter med å forstå norsk jus. Basert på observasjoner, forklarer han i VG.

Har noen fortalt Legræid at disse «flerkulturelle» juristene er godt representert på Det juridiske fakultet, og at mange av dem har kapret toppjobber etter endt studie? Jurist ved det kongelige hoff, Usman Shakar, fylkesnemndsleder Selma Ilyas, kulturministeren, nestlederen i Arbeiderpartiet og Oslo Høyres ordførerkandidat i fjor, er få av mange eksempler. Men disse filtreres kanskje bort under Lægreids observasjoner?

Jeg stiller spørsmål overfor alle yrkesutøvende advokater, virksomheter og institusjoner, som ønsker å assosieres med ham, inkludert Universitet i Oslo. Disse holdningene er ikke bare rasistiske, degraderende og ufyselige – de er direkte skadelige for tillitssamfunnet. Det er vanskelig for meg å forstå at man kan stole på en «objektiv» sensurering fra en som bærer slike holdninger.

I løpet av jusstudiet etablerte advokat Amin og jeg studentorganisasjonen Mino.Jur. Målet var å etablere et nettverk og en arena for fremmedspråklige jurister og jusstudenter, for å adressere utfordringer vi møter på studiestedet og i jobbsammenheng, som nettopp diskriminering. I 2019 diskuterte vi på nytt behovet for en slik organisasjon, og vurderte det til og med dithen at dette kanskje var et tilbakelagt kapittel. Så feil kan man ta!

Summen av alle erfaringer jeg og mine likemenn og -kvinner har gjort oss gjennom jusstudiene og i tiden etterpå, indikerer at vi har et bransjeproblem. Fordommene og gruppetenkningen om advokater med minoritetsbakgrunn sitter løst – kanskje som følge av uheldige medieoppslag de siste årene. Men i så fall stiller jeg spørsmålene, hvordan kan noen fåtall språkfattige studenter bli grobunn for generaliserende uttalelser? Hvorfor er det slik at noen få kjeltring-advokater med minoritetsbakgrunn skal få representere alle andre som ser ut som dem, mens melaninfattige advokatkjeltringer ikke er representative for alle advokater med majoritetsbakgrunn?

Jeg sitter igjen med ett svar: Advokater med makt – som for eksempel ordets makt, posisjonsmakt, og rekrutteringsmakt, har et samfunnsansvar som de ikke ser ut til å ta. Et ansvar for å motvirke fordommer, og at generaliseringer ikke får stå uimotsagt. Et ansvar som gjelder i deres egne styrerom, i deres egne rekrutteringsprosesser, og ikke minst i det offentlige ordskiftet når kolleger som Lægreid går ut som han gjør.

