Coronapandemien rammer hele landet

Den 12. mars stengte nesten hele Norge. Vi står midt i en krise vi aldri har stått i før. Døgnet rundt jobber mennesker i samfunnskritiske posisjoner med å sikre liv og helse, og redde økonomien fra fullstendig kollaps. Det er ikke fjas.

Av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Marte Hallem og Arnstein Langåssve fra Scene Midt er i VG kritiske til min håndtering av coronapandemien på vegne av kultur-Norge. Jeg er lydhør, jeg tar imot alle innspill – også dette. Coronapandemien har ført med seg store utfordringer både helsemessig og økonomisk. Da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, var de nødvendige, det samme er den økonomiske nødhjelpen vi har fulgt opp med.

Tidvis krangler vi politikere mye. Men vi viser også evne til samarbeid når det trengs som mest. Derfor har et samlet Storting kommet sammen under denne krisen for å utvikle tiltak som er mest mulig til hjelp, og treffer bredest mulig. Når Norge stengte, ble situasjonen fort akutt for næringsliv og bedrifter, og tid ble et knapphetsgode. Da kan ikke reaksjonen være å se hver enkelt sektor, eller hver enkelt industri for seg. Å bidra med mest mulig akutt økonomisk førstehjelp handler om å treffe så mange som mulig, så raskt som mulig. Det har vært det politiske Norges samlede, prioriterte oppgave.

Derfor har vi innført milliardtiltak som samfunnet vårt ikke har sett tidligere. På rekordtid har vi lettet på permitteringsreglene, innført økonomiske støttepakker som dekker faste utgifter, og endret på reglene for selvstendig næringsdrivende, frilansere og små og mellomstore bedrifter, slik at flest mulig er ivaretatt.

Vi kan ikke kompensere krone for krone. Vi visste også at vi ikke kom til å treffe hver enkelt fra første stund, det skal jeg ærlig innrømme, men jeg vil ikke bli beskyldt for ikke å ha stått på dag og natt for min sektor. Det har jeg gjort. Samtidig er jeg fullstendig klar over at jeg har ansvar for et helt spesielt felt, med en helt spesiell økonomi som både er kompleks og sammensatt. Derfor er jeg glad for at mange av de ordningene regjeringen har gjennomført, også treffer kulturlivet.

I tillegg var jeg raskt ute med å få på plass en kompensasjonsordning på én milliard kroner for mars og april måned alene for kultur, idrett og frivillighet. Den kompenserer for tapte billettinntekter og deltakeravgifter for avlyste arrangement. For frivilligheten og idretten ser vi at den ikke har truffet helt, og derfor var jeg tidlig ute med å si at vi skal se på muligheten for å justere innretningen slik at vi fremover treffer bedre.

At jeg var positiv på dagens pressekonferanse handlet om at jeg, som mange andre, gleder meg over å se at smitteverntiltakene faktisk fungerer. At vi gradvis og kontrollert kan begynne å gjenåpne samfunnet igjen. Vi begynte med de viktigste, nemlig barn og unge, og så håper vi at vi kan fortsette sakte, men sikkert fremover.

Jeg forstår at det for mange kulturinstitusjoner ikke er lønnsomt å åpne opp for 50 personer med én meter avstand, slik vi har vedtatt i dag fra 7. mai. Men for noen betyr det mye, og jeg er kulturminister for dem også. Og jeg håper virkelig at for noen kinoer, noen teatre og noen konsertscener så kan man så smått med dette komme i gang med drift igjen, fordi det syder over kreativitet der ute. Det merker vi alle sammen.

Så er det sånn at vi selvfølgelig ikke er i mål. Verken med krisepakker eller gjenåpning. Men hva gjelder det første, så jobber regjeringen kontinuerlig med å vurdere om tiltakene treffer godt nok og om det er behov for justeringer som kan avhjelpe den prekære situasjonen. Jeg vil beklage hvis noen ble provosert av at jeg var glad på pressekonferansen. Jeg er bare en kultur- og likestillingsminister som så innmari håper på at verden vil vende tilbake til vante former. Det både tror og håper jeg, og jeg kan garantere at jeg fortsatt vil jobbe døgnet rundt for at vi skal få til det.

Jeg har forståelse for at mange er fortvilet og har det vanskelig, men vil likevel be dere om innspill. Like lite som at vi kan bevege oss fritt fordi «jeg har ikke corona», så kan vi heller ikke tenke ulike sektorer isolert i en slik situasjon. Vi må tenke helhetlig og samlet. Det gjør det politiske Norge akkurat nå, og i det arbeidet så er jeg én av de som tenker litt ekstra på kunst og kultur, frivillighet og idrett.

