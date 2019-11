Helseminister Bent Høie ønsker å avskaffe ordningen med bøter i helsevesenet. Foto: Krister Sørbø

Leder

Pasientens beste er det viktigste

Da samhandlingsreformen ble vedtatt i 2012, var målet å styrke samarbeidet mellom de ulike nivåene i helsevesenet.

Istedenfor å være kasteballer, skulle pasientene oppleve en sømløs overgang mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Sju år etter er det mye som gjenstår. VG har avslørt hvordan helseforetakene fra 2012 til 2018 har gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fordi de ikke har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.

Bøtenivået er ikke et problem i seg selv dersom det er den beste måten å gi pasienter behandling. Problemet er at det tyder på en ubalanse i helsevesenets evne til å gi optimal pasientbehandling. For det første er det en opplevelse av at sykehusene skriver ut pasienter tidligere, og at de er sykere enn bare for noen år siden. Kommunene opplever at de i liten grad kan påvirke situasjonen. For det andre har mange kommuner store problemer med å gi behandling til de pasientene de har ansvar for, og som de er kompensert økonomisk for. Mange har ikke gjort nok for å bygge opp et tilfredsstillende tilbud lokalt. Helseminister Bent Høie har et poeng når han sier at mange kommuner ikke har organisert tjenestene sine godt nok. Samtidig må vi ta bekymringen som mange kommuneansatte gir uttrykk for, på alvor.

Særlig er dette et problem i vår behandling av skrøpelige eldre, som har mange og sammensatte lidelser. VG har tidligere avslørt at mange sendes hjem fra sykehuset midt på natten. Det er også fortalt hjerteskjærende historier om eldre mennesker som flyttes rundt på dødsleiet for å frigi plasser. Det er en uverdig avslutning på livet. Det kan ikke være slik at økonomiske incentiver gjør at man mister fokus på det viktigste, nemlig pasientens beste.

Derfor er det positivt at helseminister Bent Høie har som ambisjon å avskaffe ordningen med bøter. – Det er ikke gjennom bøter og betaling vi skal gi den beste behandlingen til pasienten. Det er feil å tro at det lønner seg for den ene parten å drive å skyve pasientene frem og tilbake, uttaler Høie til VG. Hans svar er å opprette 19 helsefellesskap som skal få kommunene og sykehusene til å jobbe bedre sammen.

Økt samarbeid er bra, men det gjenstår å se om det er nok til å oppfylle de ambisiøse målene i regjeringens nye nasjonale helse- og sykehusplan. Mye tyder på at eldrebølgen har slått mye sterkere inn i helsevesenet enn vi har vært forberedt på. Da hjelper det neppe bare å løfte i flokk. Det trengs både flere hender, økt kompetanse og mer ressurser for å ta vare på de mest sårbare pasientene.

Publisert: 23.11.19 kl. 07:22

