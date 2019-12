Kommentar

De kastet glans over et monster

Norske og utenlandske kjendiser var med på å hjelpe serieovergriper og milliardær Jeffrey Epstein tilbake på scenen.

Celina Midelfart var en av dem som reiste mye med Jeffrey Epstein. Det var på 1990-tallet, lenge før han ble dømt for overgrep.

Kronprinsesse Mette-Marit, derimot, møtte Epstein mellom 2011 og 2013, ifølge Dagens Næringsliv. Slottet har bekreftet møtene.

Det var etter at prins Andrew hadde brutt kontakten med overgrepsmannen. Det er ikke rart kronprinsessen beklager.

Jeffrey Epsteins forretningsmodell var å omgi seg med kjendiser og holde sitt digre pyramidespill flytende. Etter endt soning i 2011 ble nettverket brukt for å få ham inn i det gode selskap igjen.

Soningen sto for øvrig ikke tilbake for en sør-amerikansk narkobarons. Epstein hadde privatsjåfør i fengselet. Betjentene gikk i dress og sjekket inn gjester i «resepsjonen». Mot slutten fikk han permisjon nesten hele dagen.

Etter denne fornøyelsesparken av et fengsel, møtte han altså Mette-Marit. Hun er i godt selskap. Både Bill Clinton og Trump var hans venner.

Og i hans gamle telefonbok er det tjukt av kongelige og hel- og halvadelige, som Fergie, Dianas bror, andre britiske, greske, tyske, saudiske og libanesiske kongelige, notabiliteter som Henry Kissinger, Eli Wiesel, Tony Blair, Tom Ford, Minnie Driver, Liz Hurley og en rekke andre kjendiser.

Mange forsvant. Andre ble værende etter dommen i 2008. Toppsjefene i Tesla, Amazon, Google spiste middag ham i 2011.

Vi snakker om verdens rikeste mennesker.

Flere sliter nå med den kontakten. I Norge har det vært pinligst for Terje Rød-Larsens tenkesmie IPI, som Dagens Næringsliv har avslørt mottok penger fra Epstein så sent som 2017.

Kronprinsparet har ikke mottatt eller fått tilbud om noen penger. Når kronprinsessen bekrefter minst tre møter, både på ferieøya St. Barth, hjemme hos Epstein og på ukjent sted i Oslo, får vi nesten tro henne på at hun ikke visste hvor ille han var.

Men noe visste hun. Og det burde kanskje anspore Det kongelige slott til å undersøke saken nærmere. Det hadde holdt om noen leste hovedstadsavisene.

Særlig i 2011 var Epstein og prins Andrew hyppig omtalt i norsk presse. Epstein ble navngitt i Aftenposten, TV2, VG og Dagbladet. Blant annet. Han ble omtalt som «pedofilidømt milliardær».

Dette var også året prins William giftet seg med Kate. Frykten var at skandalen ville kaste mørke skygger over bryllupet. Andrew var gjest. Det var også kong Harald og dronning Sonja.

Man skulle tro Det norske hoffet fikk med seg sladringen om kronprins Haakons firmenning. Det britiske kongehuset mislikte Andrews vennskap med Epstein.

Kongehuset pleide omgang med en fyr som begikk seksuelle overgrep av industriell karakter.

Det var mange mennesker som hjalp milliardæren i å bygge sin overgrepsorganisasjon. Det blir mye logistikk når han hver dag i perioder ville ha 3 -4 tenåringer på besøk i sitt hjem, enten han var i New York, i Palm Beach eller på sin private øy. Han hadde ifølge journalist Julie K. Brown i Miami Herald, tannleger til å bleke 16-åringers tenner, leger som sjekket dem for kjønnssykdommer, ga dem prevensjon og angstdempende medisin.

Ut av flyet hans «Lolita express» strømmet det stadig tenåringer med polkadott-kostymer. Uten at noen reagerte.

Mange av dem han brukte til rekruttering var kasserte overgrepsoffer, jenter på 17 år og mer, som var blitt for gamle for hans smak.

Ifølge podcasten «Broken», skrøt Epstein av alt han kunne komme seg unna med det.

Det må være ubehagelig for vår kronprinsesse å tenke på at hun har vært i et av disse hjemmene hvor utallige overgrep foregikk.

Vi får håpe det ikke var på ranchen i New Mexico. Der skal Epstein, som var opptatt av eugenikk, ha planlagt å inseminere 20 kvinner av gangen med sin sæd. Et nobelt forsøk på å forbedre det menneskelige arvematerialet, visstnok.

I «Broken» forteller en kvinne at Epstein og hans partner Lady Ghislaine spurte om hun var villig til å la seg inseminere med deres arvemateriale og gi dem barnet.

Han skal ha ønsket å få hjernen og penisen frosset ned etter sin død. Slik at de kunne gjenskapes i fremtiden.

Denne mannen skulle nok kronprinsesse Mette-Marit helst sett aldri var i hennes omgangskrets.

Av det Slottet har sagt, forstår man at hun nok har møtt ham flere ganger enn tre, men neppe mange flere, siden informasjonen er såpass spesifikk. Det fremgår også at hun ble introdusert av en felles, ikke-norsk bekjent. Ingen av møtene var del av av kronprinsessens offisielle program.

Når Slotet ikke er mer konkret, kan det være fordi det kan dukke opp flere møter de ikke vet om. Å fortelle hvordan hun kom i kontakt med ham, er nok også vanskelig, fordi ingen nå ønsker å knyttes til Epstein.

Vanligvis sier Slottet ingenting om kongefamiliens private program. Når de nå har gjort det, er det fordi disse møtene var svært uheldige.

For ved å møte Epstein fikk han på et vis kronprinsessens «godkjenning», hennes svanemerke. Det skulle han selvsagt aldri ha fått.

