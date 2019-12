ADVARER: – Vi ungdom ville aldri latt våre barn vokse opp med sosiale medier, skriver Alma Skolmen i dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Privat.

«25 under 25»: Forby smarttelefoner for unge!

Endelig blir et forbud mot smarttelefoner for unge diskutert. En debatt der det er på sin plass å lytte til den eneste generasjonen med erfaring. Vi ungdom ville aldri latt våre barn vokse opp med sosiale medier.

ALMA SKOLMEN (20), student

Kjære regjering. Kjære foreldre. Ikke la barna deres vokse opp som oss! At en barne- og familieminister kan være uenig i et forbud mot smarttelefon, viser kun en manglende innsikt i virkeligheten til dagens barn og unge.

Dette i likhet med politiker Guri Melby, som virker å være motstander av en debatt om barneoppdragelse. Det er på tide å lytte til generasjonen som har blitt flasket opp på sosiale medier. De eneste som faktisk vet hva de snakker om.

Før jeg hadde rukket å fylle 12 år, var sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat allerede blitt en del av min hverdag. En hverdag for alle oss «heldige» med smarttelefoner. Vi sendte venneforespørsler til hele byen vår i håp om å få flest likes på profilbildet, samtidig som rangeringene på Instagram stadig vokste.

Foreldrenes største bekymring var barnas sikkerhet. Men de hadde ingen anelse om at dette bare var begynnelsen på et fengsel vi aldri ville komme oss ut av.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

I dag er jeg 20 år og bruker fortsatt smarttelefonen aktivt for å holde meg oppdatert på sosiale medier. eg har opparbeidet meg kunnskap om hvordan en Instagram-feed ikke speiler virkeligheten, og hva jeg bør holde meg unna for å bevare selvtilliten min. Likevel tar jeg meg i å sammenligne livet mitt med alle de vellykkede der ut.

Hvordan er det da for en tolvåring? Et barn som vil gjøre alt for å passe inn. En tenåring som suger til seg alle inntrykk for å få innsikt i hvordan verden fungerer?

Ansvaret kan ikke ligge på foreldrene alene.

Spør du min generasjon om vi ville latt våre barn vokse opp med smarttelefon, er jeg mer enn sikker på at flertall ville sagt nei.

Men å gi foreldre ansvaret for å innføre et slikt forbud i hjemmet, er på ingen måte en god nok løsning. Medieforsker Elisabet Staksrud, forteller i en artikkel fra Aftenposten om hvordan ungdom uten tilgang til smarttelefoner har lett for å bli sosialt utestengt. Hun viser blant annet til en barnevernssak der fosterforeldrene til en 12 år gammel gutt viste bekymring for guttens sosiale liv: «Han hadde blitt et sosialt spøkelse». Siden han var spesielt sårbar, hadde ikke gutten tilgang til en smarttelefon.

Som Staksrud peker på som en årsak til de sosiale utfordringene. Dette er bare ett eksempel på hva som kan skje hvis foreldre har eneansvaret for å begrense barnas mobilbruk. Likevel forventer vi at en mor skal kunne frata barnet sitt det viktigste sosiale verktøyet for dagens unge. Og dermed risikere at sitt eget barn vil få sosiale vansker.

Drømmen er selvsagt en skoleklasse lik den IT-minister Nikolai Astrup formidler til VG. En klasse der foreldrene selv har innført en avtale om å vente med å gi barna smarttelefon. Om dette er en realistisk målsetting, har jeg likevel liten tro på. Da det fortsatt er store splittelser blant foreldres holdninger til barns mobilbruk.

«La barna spille» var for ikke lenge siden en overskrift i VG. Kronikken var skrevet av far og journalist Hans Petter Sjøli, som virket positiv til barns mobilbruk. I følge Sjøli er Astrup en «tråkmons-pappa som ikke skjønner at ungene faktisk synes det er gøy med smarttelefon». Et argument som også resten av hans kronikk baserer seg på.

Videre ramser han opp en rekke teknologiske duppeditter som barn mystisk nok liker å spille med. Så hvorfor ikke la barna spille på mobilen også? Foreldre som Sjøli bør være bevis nok på at et forbud mot smarttelefon for barn er høyst nødvendig.

Hvis det fortsatt finnes foreldre som benytter barnas «lyst» som målestokk for hva som er rett og galt, vil det aldri bli en enighet blant alle skoleklasser. Som igjen kan føre til sosiale utfordringer for de barna som blir rammet av en innskrenkning.

Og ja. Det å plutselig få tilgang til en smarttelefon og sosiale medier i en alder av 13, kan bli både krevende og overveldende. I likhet med slik en 18 år gammel «voksen» møter alkohol for første gang. Til tross for hvilket sjokk alkoholen vil påføre den unge kroppen, har vi likevel ikke innført kontrollert alkoholinntak for barn og ungdom. Slik vi i dag eksponerer barnehagebarn for kontrollert iPad-bruk.

Publisert: 06.12.19 kl. 14:02

