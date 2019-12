ÅRSOPPSUMMERING: Bjørn Eidsvåg, Maren Olava Ask Hutt, Karen Elene Thorsen og Leif M. Synnevåg var noen av dem som figurerte i de mest leste kronikkene og debattinnleggene i år. Foto: Kollasj.

De 25 mest leste kronikkene i året som gikk

Hva har kritikk av DAB-radioen til felles med «Ex on the Beach», Black Friday og Lan Marie Berg? De var alle gjenstand for de mest leste kronikkene og debattinnleggene i VG i 2019.

1. Dab er død. Vi ble skikkelig lurt!

Det er på tide å frigjøre FM overalt. Og det vil ikke koste staten én eneste krone. La nye, kreative krefter slippe til for å konkurrere mot de etablerte markedskreftene, skrev Leif M. Synnevåg den 15. august.

2. «25 under 25»: Dropp Black Friday!

Tenk på hva du kjøper. Tenk på lommeboka. Tenk på kloden, skrev Karen Elene Thorsen, kjent som «fattig student», i kronikkserien for unge, «25 under 25».

3. «25 under 25»: Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre?

Er det mobbere og voldsdømte vi ønsker at landets ungdommer skal følge og se opp til? Spurte Maren Olava Ask Hutt (21), i det aller første innlegget noensinne i kronikkserien for unge, «25 under 25».

Om listen: Listen viser det mest leste debattartiklene det siste året, basert på lesertallene på nett. I de tilfellene der innleggene også har vært på VGs Snapchat-kanal, er lesertallene lagt sammen.

4. Polariseringsvalget 2019.

Lan Marie Bergs ekstatiske utsagn på valgkvelden om å elske bomringen viser mer eller mindre direkte til Jensens «Morna Jens!»-tale, og er nesten like usympatisk, skrev førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU Arve Hjelseth den 10. september.

5. Egon Holstad: Tenn et lys for Bjørn Eidsvåg

Bjørn Eidsvåg blir ikke hørt. Bjørn Eidsvåg blir ikke sett. Musikken hans ignoreres av statskanalen. Stakkars, stakkars Bjørn Eidsvåg, skrev Egon Holstad i oktober.

6. Else Kåss Furuseth: Det blir ikke barn på meg. Men det betyr ikke at jeg er alene.

Denne teksten er til deg som er redd for at du en dag vil våkne opp alene. Til deg vil jeg si: Du er IKKE alene. Vi har hverandre. Selv om livet ikke ble akkurat som vi hadde tenkt, skrev Else Kåss Furuseth i desember.

«Ex on the beach»-deltaker Melina Johnsen (t.v) vant Gullrute for «Årets deltaker» i mai. Det var det flere som reagerte på. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

7. Her har du en Gullrute, bitch!

Jeg klarer ikke å slå meg til ro med at det er greit å kalle noen bitch, feit, stygg og bleik i et TV-program som våre ungdommer følger slavisk, og man atpåtil henter hjem en høythengende pris for oppførselen sin, skrev Line Victoria Husby-Sørensen etter Gullruten i Bergen i mai.

8. Ut mot misforstått kroppspositivisme: Hyklersk!

Sophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen tjener godt på å få unge kvinner til å føle seg elendige. Det er derfor betenkelig at D2 fremstiller dem som sårbare og modige i sin kroppspositive spesial, skrev Carina Elisabeth Carlsen i mars.

9. Nei, det blir ingen «ny og sinnssyk» abortlov, Sophie Elise.

Du er en profesjonell påvirker. Mange lytter til deg. Så mange at jeg faktisk ikke kan la innlegget ditt om abortlov og det å få barn stå uimotsagt. For mye av det du forteller dine mange unge lesere er direkte feil, skrev Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

10. Eg er kjærast med ein alkoholikar

Eg er heldig: Kjærasten min er alkoholikar, men på grunn av ei sjølvhjelpsgruppe treng eg ikkje vere redd han byrjar å drikke igjen, skrev skribent og forfatter Siri Helle i oktober.

11. Stadig flere vil operere underlivet: En skremmende trend.

Vi tror det ligger mye god psykisk helse i å snakke om hvor ulike vi er der nede, og at vi husker på at skjønnhetsindustrien tjener gode penger på å gjøre oss usikre over egen kropp - også når det kommer til underlivet ditt, skrev Carina Elisabeth Carlsen og Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold ved Likestillingssenteret i oktober.

12. Sandra Lyng: De fikk meg til å følge meg som en dårlig mor

«Du ødelegger for barnet ditt», «Hun er too posh to push», «Jeg mistet mye respekt for deg nå», «Du velger bare en enkel utvei». Da jeg skulle føde, fikk jeg innvilget keisersnitt fordi jeg led av noe fødselslegen kaller alvorlig fødselsangst. Det var første gangen mammapolitiet på nettet fikk meg til å føle meg som en dårlig mor, skrev Sandra Lyng i en kronikk i juli.

13. Grandiosa er ikke mat!

Frossenpizza er ikke mat. Frossenpizza er TID, skrev Dagfinn Nordbø i april.

Knut Anders Sørum skrev om homoterapi. Foto: Jan Tore Øverstad

14. Stjernekamp-vinneren: Mitt liv er litt mindre verdt

Ingen driver med «homoterapi», men alle ønsker at homofile skal bli hetero. Mitt liv er litt mindre verdt, mindre «rett» og mye mindre relevant som kristen, så lenge jeg lever i synd. Jeg burde omvendt meg, blitt hetero eller levd alene, skrev Knut Anders Sørum i november.

15. Ut mot podkast-stjerner: I Tusvik og Tønnes verbale gapestokk

Hvorfor skal podkaster få være et slags frirom der man kan si hva man vil om folk? Spurte forfatter og skribent Erle Marie Sørheim i januar.

16. Vy har sporet av!

Hva slags rådgivere er det Vy holder seg med? Spurte Dagfinn Nordbø i mai.

17. Svarer radiosjefene: Frigi FM!

Dab fungerer ikke slik det var tenkt. Kommentarfeltene koker over av sinte norske radiolyttere, skrev Leif M. Synnevåg i debatten om DAB.

18. Jeg har blitt hengt ut, raljert med og idioterklært av Tusvik og Tønne. Og hva så?

Tusvik og Tønne speiler det kalde samfunnsklimaet i 2019, skrev humorkritiker Anders Holstad Lilleng den 1. februar.

19. Når NAV stenger dørene

Kortere åpningstider på NAV-kontorene rammer de svakeste brukerne. Man glemmer de som ikke har en stemme, de som ikke har tak over hodet, som ikke klarer å følge klokken, er alvorlig psykisk syke eller har kontroll på elektroniske duppeditter. Lar vi det fortsette er jeg redd liv vil gå tapt, skrev NAV-veileder Ragnhild Guddal.

20. Dubai-debatten: Morten Hegseth bør se seg selv i speilet

Om Morten Hegseth virkelig ønsker å gjøre noe modig, bør han se seg selv i speilet og ta et oppgjør der det gjør mest vondt: I lønningsposen. Det skrev komiker Thomas Leikvoll, i debatten om influencere som ferierer i Dubai.

21. Ut mot Nicolay Ramms låt: – Skivebom av NRK

Hvorfor skal Nicolay Ramms lengsel etter en artistkarriere smøres ut over norske TV-skjermer i idrettens sendetid når temaet er alkoholmisbruk? Foran alle, foran barna, foran ungdommene. Er det ingen hjemme i NRK-bygget? Spurte Brage Engeset Rødal, i sin kritikk av Ramms låt «Raske Briller».

22. Sanna Sarromaa: Den norske skolens forfall

Norge må bestemme seg: Skal «kunnskapsnasjonen» bare være et retorisk begrep – eller skal det fylles med innhold også? Spurte VGs faste spaltist Sanna Sarromaa.

23. En rektor sier unnskyld

Jeg var rektor i 11 år, og nå er det på tide å si unnskyld for det som skjedde på min vakt. Unnskyld til de barna som ble utsatt for vold og overgrep, men som jeg ikke var i stand til å se, forstå og hjelpe. Og unnskyld til mine ansatte som jeg ikke evnet å gi de verktøyene de trengte, skrev Helene Kløcker den 27. januar.

24. Ut mot NRKs storsatsing: – Bommer fullstendig.

Mener serieskaperne at voldtekt mot menn er mindre krenkende og bedre egnet som underholdning? Jeg tror svaret er nei, skrev Rune Bård Hansen om TV-serien «Magnus».

25. Tore Sagen-saken: Politisk ukorrekthet for enhver pris

Jeg kan ikke forvente at Tore Sagen vet hvordan det er å høre de ordene på radio, hvordan det gir en klump i magen og får blodet til å koke. Men jeg forventer at han reflekterer over sin egen posisjon og betydningen av ytringene sine, skrev Zane Khan i november.

