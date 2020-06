Kommentar

Stortingets Tangen-knipe

Av Hanne Skartveit

Foto: Roar Hagen

Ansettelsen av ny oljefondssjef har blitt en thriller som ingen aner hvor vil ende. Nå griper Stortinget inn i Tangen-saken. Våre folkevalgte hadde ikke noe valg.

I utgangspunktet har ikke Stortinget noe med å blande seg inn i ansettelsen av ny oljefondssjef. Etter at ny sentralbanklov ble vedtatt i fjor, er Norges Banks uavhengighet enda sterkere stadfestet. I loven står det også uttrykkelig at det er sentralbankens hovedstyre som skal ansette oljefondssjef.

Det har Norges Banks hovedstyre gjort. Og det har ikke gått særlig bra. Før helgen sendte Stortingets eget tilsynsorgan, Norges Banks representantskap, brev til Stortinget. Det er høyst uvanlig at våre folkevalgte kobles inn på denne måten. Innholdet i brevet er også svært alvorlig. Både for sentralbanksjef Øystein Olsen. Og for påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Alvorlig vending

Vi står overfor en ekstraordinær situasjon. Norges Banks hovedstyre har ansatt en oljefondssjef som Stortingets tilsynsorgan i utgangspunktet hadde sterkt kritiske merknader til. Det hjelper ikke at Norges Bank mener de har ordnet opp. Representantskapet fastholder sin kritikk av ansettelsesprosessen og arbeidskontrakten mellom Tangen og Norges Bank.

I tørr, byråkratisk språkdrakt slår tilsynsorganet fast at det ikke er noen brannmur mellom Tangens personlige økonomiske interesser og Oljefondets investeringer, slik representantskapet har bedt om. Og avtalen Tangen har fått er ikke, ifølge representantskapet, innenfor de rammene som gjelder for ansatte i Oljefondet og Norges Bank.

Julie Brodtkorb

På grunn av sentralbankens uavhengige stilling har mange av politikerne vært tilbakeholdne i sin omtale av Tangen-saken. Frem til nå har de kunnet vise til representantskapets arbeid med saken. Men i går kom den alvorlige vendingen. Med sitt brev har representantskapet lagt saken i Stortingets hender. Nå blir det høringer i finanskomiteen 11. august – midt i sommerferien.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen gjorde det på forhånd klart overfor Norges Bank at han ikke ville forlate hele AKO-systemet Foto: Krister Sørbø

Et samlet storting stiller seg bak dette, også regjeringspartiene. Det er interessant. Dersom regjeringen hadde ønsket at saken skulle gli over, kunne de trenert Stortingets behandling frem til høsten. Tangen tiltrer stillingen i Oljefondet 1. september. Stortinget kommer ikke sammen igjen før i oktober.

Representantskapets leder, statsminister Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, stiller i høringen sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen. I Stortinget ligger det en klar forventning om at Olsen kommer opp med bedre svar enn dem han har gitt tidligere. Et åpenbart krav er at det blir full åpenhet og etterprøvbarhet rundt alle forhold som handler om Tangens private økonomiske forhold.

Skulle kutte båndene. Eller?

Spørsmålet er om det er mulig. Det er dette som er kjernen: Kan Oljefondet ha en sjef som har store verdier i de samme markedene som Oljefondet investerer i? Og attpåtil ha verdier som befinner seg i skatteparadiser, en ordning Oljefondet har som oppgave å bekjempe? Og er det i det hele tatt mulig å bygge vanntette skott mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer, slik representantskapet ber om?

Da det ble kjent at Nicolai Tangen var mannen som skulle overta som sjef i Oljefondet, lovet han at alle bånd mellom ham og AKO-fondene skulle kuttes. Mange tok for gitt den gangen at det betydde at han skulle gå helt ut av fondene. Det var først på pressekonferansen for kort tid siden, da ansettelsesavtalen hans ble lagt frem, at han opplyste om at det helt fra begynnelsen av hadde vært en forutsetning fra hans side at han likevel skulle fortsette å eie store verdier i AKO-systemet. Også sentralbanksjef Øystein Olsen bekreftet at det var slik.

Arbeidsgivers ansvar

Tangen kan ikke lastes for situasjonen som har oppstått. Han har søkt på en jobb, og fortalt sin fremtidige arbeidsgiver hvilke forutsetninger han hadde for å ta jobben. Så langt vi vet, har han lagt frem for Norges Bank alt han har blitt bedt om. Det er arbeidsgivers ansvar å ha tenkt gjennom alle forhold rundt en ansettelse. Særlig i en jobb som dette, som har stor offentlig interesse, og ikke minst: en jobb som innebærer å ta vare på hele folkets sparebøsse.

I bedre tider. Sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb tar imot gjester under Norges Banks årsmiddag Foto: Hallgeir Vågenes

Mye tyder på at Øystein Olsen og hans folk ikke har gjort det nødvendige forarbeidet. De har heller ikke vært særlig lydhøre underveis. Olsen hadde spart både Tangen og mange andre for mye dersom han på forhånd hadde drøftet grundigere de ulike sidene ved ansettelsen, og ikke minst de mulige problemene som kunne oppstå rundt Tangens formue.

Vi vet for eksempel at Olsen i samtale med finansminister Jan Tore Sanner dagen før ansettelsen av ny oljefondssjef hverken fortalte om Tangens plassering av verdier i skatteparadiser, om det mye omtalte seminaret, eller om den pågående skattesaken i Storbritannia. Det er oppsiktsvekkende.

Testes nå

Norges Banks uavhengighet står sterkt i det politiske Norge. Mest av alt er den begrunnet i å sikre økonomisk stabilitet. Politikerne skal ikke blande seg inn i sentralbankens kjerneoppgaver. Som å trykke penger, eller fastsette rentenivå. Spørsmålet er om dette hensynet er like sterkt når det gjelder å ansette oljefondssjef. Ikke minst – om Stortinget ser det slik. Det får vi testet nå, i en helt ekstraordinær situasjon.

Det handler om hvorvidt vi kan ha en oljefondssjef som må ha unntak fra Norges Banks interne etiske regelverk som gjelder for alle andre ansatte i fondet og i sentralbanken. Om vi kan ha en oljefondssjef som må ha et eget kontrollapparat rundt seg, med høyt kvalifiserte folk som på vegne av sentralbanksjefen må følge opp at alle Tangens kompliserte avtaler og ordninger etterleves. Og komme med gode svar på spørsmål, hver gang det dukker opp en ny problemstilling i offentligheten.

Sagt enkelt: Kan Nicolai Tangen ha jobben som oljefondssjef, så lenge han eier det han eier.

Publisert: 13.06.20 kl. 07:57

