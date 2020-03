Kommentar

Velkommen etter, Sverige

Av Astrid Meland

VARSLET NYE TILTAK: Den svenske statsministeren Stefan Löfven strammer til mot corona. Foto: Andes Wiklund / TT NYHETSBYRÅN

Frem til nå har svenskene kunnet gått på nattklubb og nyte sin utepils. Men nå forbyr regjeringen sammenkomster på over 50 personer.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I Norge har folk flest isolert seg frivillig de to siste ukene. Ni av ti holder seg unna familie og venner, ifølge Norsk koronamonitor. Og godt over 90 prosent støtter de inngripende tiltakene.

I Sverige har folk holdt på mer som før. Skoler og barnehager er åpne. Det har vært aktivitet på turiststeder som Åre og Sälen. Grensene er ikke stengt. Sverige har hatt åpne flyplasser, fulle busser og festlige sammenkomster.

Men nå er det slutt på det siste. Fredag strammet Stefan Löfven inn coronatiltakene.

– Vi har mange tøffe uker, måneder, foran oss, sa statsministeren. Han varslet at det nå blir straffbart at flere enn 50 personer møtes.

Tiltaket kommer etter at dødstallene har økt til 92. Særlig ille er det i Stockholm. På ett døgn opplevde hovedstaden nylig 18 dødsfall. Til sammenligning er 19 døde i hele Norge.

les også LES OGSÅ: Sveriges smittevernekspert: – Det er Norge som er forsøkskanin

Så har da også Sverige nesten dobbelt så mange innbyggere som oss.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, som leder arbeidet mot corona, kaller utviklingen for stabil. Han sa på dagens pressetreff at han er optimist og mener Sverige er i ferd med å flate ut kurven.

For å medvirke til det, har han anbefalt den nye innstrammingen. Forbudet gjelder for eksempel kirker, bryllup, teater, tivoli og begravelser. Et problem sies å være forsamlinger på 499 personer. Det har også vært engstelse for smitte i forbindelse med påskeutfart og fest og fyll på turiststedene.

Nå fraråder myndighetene påsketur.

Men forrige helg var svenskene ute og festet og shoppet på kjøpesenter. Stort sett har de svenske corona-rådene dreid seg om avstand og hygiene og har særlig gått til folk i risikogruppen, som defineres som dem over 70. Onsdag denne uken åpnet faktisk SATS, etter å ha holdt stengt i to uker.

Og de kan fortsatt holde åpent, sammen med blant annet svømmehallene, ifølge Aftonbladet.

TROR SVERIGE FLATER UT KURVEN: Statsepidemiolog Anders Tegnell velger å være optimist. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Her i Norge har frisører, lekeland, svømmehaller, skoler og det aller meste, vært lukket i to uker alt.

Når svenskene har valgt mindre inngripende tiltak, har en forklaring vært at arbeidet i større grad ledes av fagfolk. Anders Tegnell har, ikke ukontroversielt, gått ut mot skolestengning og kritisert norske myndigheter for å ta beslutninger på tvers av faglige råd.

I Norge ville det neppe vært politisk mulig å holde barnehagene og skolene åpne særlig mye lenger. Kommuner hadde begynt å handle på egen hånd. Foreldre lot barna være hjemme.

De grepene myndighetenes tar, har stor betydning for hvor alarmert folk flest blir.

Da Solberg-regjeringen lukket Norge, var beskjeden at «nå er det alvor». Regjeringens grep har gjort nordmenn mye mer forsiktige. Ikke uten grunn.

Svenskene derimot, har vært mer avslappet. Fordi deres myndigheter har signalisert at corona er noe mindre alvorlig.

Først etterpå vet vi mer om hvem som valgte riktig strategi. Om svenskene lykkes med å flate ut kurven med mindre inngripende tiltak, er det selvsagt en svært god nyhet.

Når Sverige nå strammer mer til, vil nok flere føle enda mer på alvoret også i vårt naboland. Slik vi nordmenn har gjort i to uker alt.

Det som virker sprøtt i Norge nå, var det som for et par uker siden var helt normalt: Som å stå i kø, presse seg sammen på nattklubb og være med på gruppetime på treningssenter.

Det der tok ikke lang tid.

I den svenske hovedstaden forbereder de seg på å ta imot stadig flere døde. Da synker nok også lysten til å gå på nattklubb.

Publisert: 27.03.20 kl. 18:22

Les også

Fra andre aviser