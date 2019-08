Foto: Roar Hagen

Debatt

Radiosjefene svarer på kritikken: – Radioen står sterkt i Norge

Den siste uken har enkelte tatt til orde for at DAB er mislykket og at FM burde relanseres. Det er vi uenige i.

Jim Receveur, Radio Norge-sjef

Kenneth Andresen, P4-sjef

Marius Hoel, Radiosjef NRK

Som argumenter brukes blant annet lyttertall på en måte som blir upresist. Eksempelvis gir det ikke mening å legge lyttertallene for sommeren til grunn, disse er alltid lavere enn ellers i året. Inntrykket som forsøkes skapt er at mange av radioens lyttere ble borte på veien fra FM til DAB. Det er ikke riktig.

Status for det norske radiomarkedet i dag er at gjennomsnittlig 2.768.656 nordmenn lytter til radio daglig (Kantar TNS/CATI, gjennomsnitt januar-juli). Før FM-slukkingen, i 2016, var den daglige dekningen 2.852.231. Dette er en endring på 83.575 daglige lyttere, eller snaue 3 prosent. Dagens nivå er altså noe lavere enn i 2016, men høyere enn bunnivået i fjor. Radiomarkedet er i fremgang og det er vi glade for.

Aldri før har publikum hatt flere valgmuligheter til å fylle døgnet med spennende lytteropplevelser. På lineære kanaler, strømming, podkast og smarthøyttalere kan publikum velge i et stort og mangfoldig tilbud som passer deres behov.

Samtidig ser vi økende konkurranse fra internasjonale aktører, publikum endrer medievaner og kampen om folks tid og oppmerksomhet er enorm. Da er det enda viktigere enn før å nå ut til publikum med godt, norsk innhold. Overgangen fra FM til DAB har gitt oss mulighet til det. Før var det bare plass til fem riksdekkende kanaler på FM. Det gjorde det umulig å gi et like godt tilbud til alle lyttergrupper og det var store forskjeller på by og land. Nå har vi mulighet til å skreddersy innhold til ulike lyttergrupper gjennom de over 30 riksdekkende DAB-kanalene som i dag er tilgjengelig for det norske publikummet. Det gjør radioen godt rustet for fremtiden.

Vi erkjenner at slukkingen av FM-nettet har vært en krevende overgang for alle, og vi er veldig takknemlige for den innsatsen publikum har gjort de siste årene. Som forventet, og som ved alle store omstillinger, har overgangen tatt litt tid.

Men vi ser nå at lyttertallene er på vei opp til tidligere nivåer. Dette beviser at radioen fremdeles står sterkt i Norge, og vi gleder oss til å videreutvikle innholdstilbudet til publikum i årene som kommer.

Publisert: 20.08.19 kl. 11:06

