LOVER TILTAK: Statsminister Erna Solberg på pressekonferansen der regjeringens forslag til tiltakspakke ble presentert.

Nødvendig krisehjelp

Da regjeringen la frem krisepakken, var det viktigste signalet at myndighetene vil gjøre det som er nødvendig for å hindre langsiktige skadevirkninger for norsk økonomi.

I første omgang foreslår regjeringen målrettede tiltak for å hindre at corona-krisen fører til at bedrifter går under og arbeidsplasser går tapt. Pakken på 6,5 milliarder kroner er bare et første skritt, som det flere ganger ble understreket på pressekonferansen. Den neste fase av tiltak er allerede på trappene.

Regjeringen har innført de mest inngripende tiltak i fredstid. De er helt nødvendige av hensyn til det aller viktigste, å sikre liv og helse. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet er uunngåelig. Deler av samfunnet stenger, oljeprisen stuper og børsen preges av frykt. Alle vil merke nedturen. Mange vil bli hardt rammet. Bedrifter må midlertidig stenge dørene og andre må redusere virksomheten. Mange får i disse dager permitteringsvarsel.

Det viktigste i en slik situasjon er å gjennomføre tiltak som kan dempe tilbakeslaget. Vi må handle på en slik måte at de langsiktige økonomiske skadevirkningene blir minst mulig. Det blir krevende, blant annet fordi utsiktene for verdensøkonomien er blitt betydelig mørkere de siste ukene. Norge har en relativt liten, åpen og eksportrettet industri. Vi vil bli sterkt påvirket ved en global nedtur. Fordelen er at norsk økonomi er grunnleggende solid, at regjeringen har handlingsrom og bred politisk støtte. En viktig del av den nasjonale dugnaden består i å trygge bedrifter og arbeidsplasser.

De første tiltakene er ment å bedre bedriftenes likviditet og trygge arbeidsplasser. Skatte- og permisjonsreglene endres. Det gjennomføres flere tiltak for flybransjen. Kommunene får krisehjelp. Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa finansminister Jan Tore Sanner.

Norges Bank har redusert styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Samtidig er bufferkravet til bankene redusert. Dette er en reserve satt av til krevende tider. Vi er der nå. Lavere rente og tilgang til lån løser ikke alle utfordringer, men er et bidrag til dugnaden. Ingen kan si hvor lenge krisen vil vare, bare at ytterlige statlige krisetiltak blir nødvendige.

Publisert: 13.03.20 kl. 19:27

