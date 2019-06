DEMONSTRERTE: Petter Eide (SV) og Guri Melby (V) hadde utenfor Stortinget under det kinesiske statsbesøket i mai. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

Leder

Krypingen for Kina

Norge trenger ikke være Kinas bestevenn.

I seks år var Norge i fryseboksen, etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. I 2016 ble forholdet normalisert igjen, etter at Norge gikk svært langt i å love at vi ikke skal si noe Kina misliker.

Det har vi senere fått se hva betyr. Da formannen i den kinesiske folkekongressen, Li Zhanshu, besøkte Stortinget i mai, var demonstrantene forvist langt bak de regimelojale demonstrantene som hadde møtt opp for å hylle sin leder. Presidentskapet på Stortinget opplyste at de hadde søkt tillatelse alt i april i år, og at først til mølla gjelder. Problemet var at kun de regimetro kjente til besøket så tidlig.

Venstres Guri Melby og stortingskollega Petter Eide (SV) stilte seg derfor opp foran hovedinngangen til Stortinget ikledd sine gule T-skjorter med påskriften «Frihet». Men etterpå ble Melby nektet å gå inn hovedinngangen av sikkerhetsvaktene på Stortinget. – Jeg måtte ta av meg T-skjorten for å få komme inn på Løvebakken igjen. Vaktene ville ikke at den kinesiske delegasjonen skulle se meg, sa Melby til Aftenposten etterpå.

Lørdag omtalte Dagens Næringsliv et dokument fra presidentskapet der den oppsiktsvekkende forklaringen er at man fryktet at kinesiske sikkerhetsvakter ville angripe stortingsrepresentanten.

Det er mulig det fortsatt er snakk om en rekke uheldige sammentreff. Vi er blitt vare etter pinlighetene i 2014, da Stortingets presidentskap med stortingspresident Olemic Thommessen i spissen, sa nei til å møte Dalai Lama. Thomessen henviste ham i utgangspunktet til bakdøren på Stortinget.

Kina er et diktatur som overvåker innbyggerne og plasserer kritikere og minoriteter i konsentrasjonsleir. Noen av de mest åpenbare, og samtidig mest neglisjerte, brudd på menneskerettighetene finner sted her, ifølge årsrapporten fra Human Rights Watch.

Ingen bør derfor være i tvil om hvilke stemmer Norge skal ha interesse av å løfte frem i denne saken. Det er ikke regimetro lojalister, men alle som påpeker menneskerettighetsbruddene, enten det er Dalai Lama, uigurer eller menneskerettighetsorganisasjoner.

Men nå begynner vi å lure. Smiskingen for Kina er ikke bare pinlig, det er unødvendig og uheldig for Norge å ha så tette bånd til landet som står så langt fra oss i verdisyn.

Publisert: 11.06.19 kl. 20:32