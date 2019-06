AU PAIR-ROT: Justisminster Jøran Kallmyr og resten av regjeringen bør avskaffe au pair-ordningen. Foto: Frode Hansen

Leder

En utdatert ordning

Justisminister Jøran Kallmyrs au pair-trøbbel gjør det enda tydeligere at ordningen bør avskaffes.

Etter at UDI kastet ut au pairen til familien til Jøran Kallmyr 9. mai i år, har Aftenpostens omtale av saken avdekket at aktørene har oppfattet regelverket ulikt og at ventetiden hos politiet har vært for lang. Og som vi vet fra før, ordningen gir muligheter for å utnytte unge jenter.

Situasjonen hos Kallmyr oppsto da en au pair ville bytte familie, og kom til justisministerens familie. Bytte er tillatt av hensyn til au pairene. Men så oppstår det et nytt problem, fordi au pairen ikke har lov til å bo hos sin nye familie før søknaden om opphold kan innvilges. I gjeldende sak tok det flere måneder. Det sier seg selv at det ikke er holdbart.

UDI-direktør Frode Forfang skriver på sin egen blogg at hele ordningen er sårbar for utnyttelse, at ventetiden hos politiet kan skape problemer og at både regelverket og de praktiske ordningene må ses på på nytt.

Det har han rett i. Men det er mye enklere og bedre om vi avvikler hele ordningen. Dette var opprinnelig ment som kulturutveksling for ungdom på tvers av landegrensene. Men som Forfang også skriver, folk flest ser på dette som en mulighet til å få avlastning i hjemmet.

Au pair har blitt en ren hushjelpsordning med uanstendig lav lønn. Au pairene har rett på rundt 6000 i lommepenger i måneden og skal jobbe maksimalt 30 timer i uken. De skal også ha kost og losji og reisekostnader dekket. Dette er likevel latterlig lavt. Det er snakk om mellom en halv og en hel stilling.

De fleste familier med au pair er helt sikkert skikkelige folk som følger reglene. Hvordan saken til Kallmyr og hans au pair ender, gjenstår å se. For oss er det ikke deres sak som er problemet. Det er ordningen selv.

For på dette området hjelper det ikke at reglene følges til punkt og prikke. Det innebærer likevel en utnytting av unge mennesker. De aller fleste som kommer som au pair til Norge i dag, er unge kvinner fra Filippinene. De kommer stort sett for å tjene penger.

Om familier har behov for hjelp i hjemmet, må de gjerne skaffe seg det. Men de ansatte må få en skikkelig lønn som det går an å leve av. Og det får ikke au pairene.

