Enkeltmannsforetaket Abid

Venstre er partiet for små og mellomstore bedrifter. Men de må gjøre noe med rammevilkårene.

– Vi høre tel i Venstre begge to og står følgelig nokså langt fra hinænnen politisk, sa’n Anton fra Toten i boken «Slik je ser det» av Even Brattbakken (venstremannen Halfdan Hegtun)

Anton hadde også en annen god innsikt: «hvis et parti mister stæmmer gong etter gong, så er det omtrent som nå’ folk begynner å miste håret, det. Da er det itte lett å få det tel å gå ændre vægen att.»

Nå er det akkurat det som har skjedd i Venstre. Partiet er i ferd med å bli skalla.

I kommunevalget fikk Venstre stusselige 3,9 prosent. Bare noen fjoner igjen.

Og slikt blir det dårlig stemning av. Noen i partiet mener løsningen er et lederskifte. Andre mener Venstre må ut av regjering. Også er det dem som mener løsningen er Meg.

Den sjarmerende, energiske og dyktige Abid Raja ser ut til å helle mot siste alternativ. Og for det er jordsmonnet bedre enn på lenge.

Det dårlige valgresultatet er kunstgjødsel for dem som vil ha ut Trine Skei Grande.

Raja begynte på jobben fredag. Han har siden kjørt på med soloutspill. Man trenger ikke VK2 i diktanalyse for å tolke forsøkene på å kapre lederjobben fra Skei Grande.

Og Abid Raja kunne kanskje hatt dette inne, han.

Han er populær i deler av Venstre, samtidig som Grande sliter. Raja har reist landet rundt og erklært sin kjærlighet til distriktene. Han er morsom og dyktig med folk. Mange i partiet føler seg nok sett av Raja.

Men han overspilte. Og det slo tilbake på ham selv.

Raja forsøkte å stikke av med drømmejobben. Men lederjobben fikk nytt kontorsted. Månen.

Ikke fordi Rajas utspill med harde angrep på Frps «brune propaganda» er upopulært i Venstre.

I partiet får folk elveblest av Frps snakk om snikislamisering og somaliske sosialklienter.

Men i Norge er det ikke skikk og bruk å kalle noen rasister. Ikke en gang dem som er det. I Frp griper de slike kjøttbein begjærlig. De vil ha Venstre ut av regjering. Og en underskog her elsker å være fornærmet og sjokkert.

For de to partiene Frp og Venstre er uenige om det meste. Og slik har det stort sett vært.

– Frp og Venstre står svært langt fra hverandre i politikken.(...) Åpent eller mer fordekt er motstand mot innvandring og fremmedkulturelle et hovedtema for Frp. Samarbeid er uaktuelt, skrev Venstre-leder Lars Sponheim i 1997.

Men nå, et par tiår etter, sitter Venstre i løftebruddet Solberg-regjeringen.

Og problemet er at de ved å samarbeide med Frp mister troverdighet på alle de gode konflikttemaene sine, klima, internasjonalt samarbeid og innvandring.

Da Abid tråkket på pedalen, tok det helt av. Og han mistet regien. Og nok en gang måtte Ernas Gjenopprettingsservice AS ut på jobb.

Etterpå angret Raja seg i en post på Facebook.

– Enkelte tolker «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres, skrev Raja.

Han visste på forhånd at han ville få overskrifter. Utspillet var kalkulert. Men det gikk over styr. Og Raja skjønte kanskje ikke at det ville smelle så hardt.

Samtidig er Venstre ingen søndagsskole, det heller, som den gamle partilederen Sponheim sa.

Da Olaf Thommessen prøvde å ta fra ham lederjoben, fikk Sponheim seg en hoppe som han navnga «Vendela» etter den daværende kona til Thommessen. Sponheim sa han skulle hjem og ri.

Selv hadde den mektige Venstre-lederen tatt makten i Venstre ved å utmanøvrere Odd Einar Dørum, som i sine memoarer skrev hvor sjokkert han var over nettopp dette.

Sponheim fordømte Arbeiderpartiet for å søke makt for maktens skyld. Da Thommesen ga ut sin bok «På innsida, utenfor» het det seg at Sponheim pleide egne interesser og ikke partiet.

Sponheim på sin side, kalte Thommessen for «Ingenting» da han kom med sin biografi.

Venstre har alltid vært opptatt av frihet for enkeltmennesker.

Og nå er det Raja som står igjen som opportunisten.

Hans salgskampanje ser ut til å styrke Trine Skei Grandes stilling som partileder.

Raja blir neppe leder i Venstre, denne gang heller.

Det betyr ikke at det er over.

Men i stedet for å gå på børs, kom det melding om oppbud i det enkeltmannsfirmaet Abid dette kvartalet.

Han får starte en mellomstor bedrift.

