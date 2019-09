JA TIL EUROPA: – Det er bare ett parti som kan få norsk EU-medlemskap på agendaen igjen, skriver MDG-politikerne. Foto: MDG

Det grønne håpet er europeisk

Om vi våger, kan vi i MDG sørge for at Norges kurs styres i riktig retning, og inn i den Europeiske Union.

KRISTIN KNUTSEN, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

JOSEFINE GJERDE, bystyrevara for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

I VG 14. September spør Hanne Skartveit om MDG kommer til å våge å si ja til EU og bli partiet som får Norge inn i den Europeiske Unionen. Tiden for en ny EU-debatt er kommet og vi håper partiet vårt vil gå i front, slik vi alltid har gjort, for en radikal miljøpolitikk som funker. Nå må De Grønne si ja til EU.

EU tør å sette klimamålene og gjennomfører klimapolitikk som den norske oljelobbyen frykter. Det er slike visjoner verden trenger. For verden ser annerledes ut enn da Norge sa nei i 1994. Dette er klimastreikernes tid. Vi har vokst opp i en tid hvor EU kutter utslipp, mens norske politikere åpner oljefelt etter oljefelt og lukker øynene for konsekvensene.

Når avgjørelser om vår fremtid besluttes, er det bedre å ta del i beslutningene enn å stå å rope fra sidelinjen. Allerede nå sørger grønne politikere i Europa for å styre klimapolitikken i riktig retning. I lang tid har den norske linjen vært å være positive til europeisk samarbeid, uten vilje til å være med å løfte lasset. Slik kan vi ikke fortsette.

Allerede i ACER-debatten viste De Grønne at vi er fri for venstresidens ideologiske briller og så verdien i et mer omfattende energisamarbeid mellom europeiske land. Klimakrisen krever at vi i løpet av få år må bli uavhengig av fossile energikilder, da må vi samarbeide. Løsningen på klimakrisen finnes ikke innenfor det norske husets fire vegger.

Før Miljøpartiet De Grønne fikk sitt gjennomslag i norsk politikk, var det tabu å snakke om nedleggelsen av norsk oljeindustri. Selv miljøpartiet Venstre stemte for åpningen av nye oljefelt i opposisjon. Vårt hjertelige forsvar av bomringen i årets valgkamp viste nok en gang at vi er det eneste partiet som er kompromissløse i klima- og miljøspørsmålet.

Skartveit har helt rett: Å klemme en bom er ikke nok. Vi stopper heller ikke her, for det er bare ett parti som kan få norsk EU-medlemskap på agendaen igjen. Om vi våger, kan vi sørge for at Norges kurs styres i riktig retning, og inn i den Europeiske Union.

