Hvorfor er retorikken så ufølsom mot flerkulturelle kvinner i politikken? Spør Bougroug. Avbildet er Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lan Marie Berg og Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: COLLAGE / VG / SCANPIX / REUTERS / AP

Debatt

Hets av kvinnelige politikere er et alvorlig problem

Konsekvensen av netthat, rasisme og kvinnehat er at folk trekker seg fra den offentlige debatten. Det fører til at enkelte stemmer og perspektiver blir underrepresentert, hvilket i bunn og grunn strider mot de demokratiske prinsippene vi er så stolte av.

Nå nettopp







ANWAR BOUGROUG, frilanskribent og klesdesigner

Her hjemme har MDG-Lan tatt Oslo-velgerne med storm. Byrådet for miljø og samferdsel i Oslo kommune endte opp med totalt 17.044 personstemmer og 2309 slengere, og tar dermed plassen som stor favoritt i hovedstaden. Likevel opplever Lan, som mange andre kvinnelige politikere, hets og personangrep.

Terskelen for hat og hets i offentligheten har blitt mye lavere de siste årene, spesielt via sosiale medier. For det har omtrent blitt slik at politikere skal tåle trusler og hets i tillegg til de politiske utfordringene man som politiker har som oppgave å løse. Det er rett og slett blitt «en del av pakken» som politiker, spesielt når det også er synlig for publikum at man stammer fra andre deler av kloden.

Hvorfor er retorikken så ufølsom mot flerkulturelle kvinner i politikken?

Slik som da Ilhan Omar fra Somalia, Rashida Tlaib med palestinsk bakgrunn og Alexandria Ocasio-Cortez med puertorikansk opprinnelse ble valgt inn som representanter i Kongressen i USA.

Trumps tweets om å «go back and help fix the totally broken and crime-infested places from which they came», viser tydelig at rasisme mot kvinner i politikken med en annen bakgrunn har blitt normalisert. Hvor enn du kommer fra, så får du ikke drive politikk her om du ikke er som oss.

Av og til kan man få følelsen av at en del ikke har tillit til kvinnelige politikere i Norge i det hele tatt. Om det er Siv Jensen, Erna Solberg, Hadia Tajik eller Lan, så er mange fikserte på irrelevante detaljer for å svekke innflytelsen politikerne har i landet. Mange er opptatt av klesvalg og utseendet, samt personlige valg som for eksempel å skaffe barn eller ikke, om du er singel eller ei osv. I prinsipp alt annet enn politikk.

Historisk sett har hvite, heterofile, cis-menn tatt de største avgjørelsene som berører våre liv, men med et økende antall kvinner i politikken og lederposisjoner på et globalt nivå kan det virke som om dagens misogynist er livredd for å miste makten.

Denne frykten oversettes til den overfiksering og hetsing vi ser i dagens politiske klima, noe som tjener det patriarkatet vi har blitt så vant til. Man bryter ned kvinnelige politikere ved å endre fokus til meningsløse argumenter slik at man enkelt skremmer dem bort fra å ta del i politikken. Nettopp for å vedlikeholde et mannsdominert styre. Rettelse: Et hvitt mannsdominert styre.

les også Kritiserer NRK-serie: Trist at det er dette elevene lærer om feminisme

Konsekvensen av netthat, rasisme og kvinnehat er at folk trekker seg fra offentlig debatt og at noen stemmer og perspektiver blir underrepresentert, hvilket i bunn og grunn strider mot de demokratiske prinsipper vi er så stolte av.

Men hvor bør vi sette grenser for ytringsfrihet? Er rasistiske og kvinnediskriminerende ytringer greit? Vil undertrykking av aggresjon før til enda mer aggresjon?

Kvinnehat i politikken har ett enkelt mål: Oppmuntre kvinner til å ikke ta del i den. Det er kanskje på tide å spørre seg selv hvorfor kvinner med flerkulturell bakgrunn oppfattes som en trussel for det hvite cis-mannlige politiske styret. Er det fordi mangfold i politikken betraktes som en trussel? Er det fordi man frykter representasjon av marginaliserte grupper? Eller er det rett og slett fordi kvinner med flerkulturell bakgrunn snakker på vegne av deler av befolkningen vi later som om ikke er en del av det norske samfunnet?

Hva enn svaret er på spørsmålene ovenfor, er det på tide at vi tar denne debatten for å sikre en mer demokratisk, trygg og rettferdig politikk og et fellesskap for alle. Vi må slutte å late som om dette ikke er et alvorlig problem.

Publisert: 30.09.19 kl. 08:46







Mer om