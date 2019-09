AKTIV DØDSHJELP: – Human-Etisk Forbund mener at religion eller personlige etiske verdier ikke må komme i veien i disse type spørsmål. Det er jeg helt uenig i, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Frode Hansen

Si ja til livet!

Og nei til å ta liv av våre eldre og syke. En slik grunnleggende holdning er, ifølge Human-Etisk Forbund, overformynderi som det er vanskelig å finne maken til.

KJELL INGOLF ROPSTAD, KrF-leder

Styreleder i Human Etisk Forbund (HEF), Tom Hedalen, har tatt til orde for en utredning av aktiv dødshjelp. Dette er forslag jeg er sterkt kritisk til. Vi trenger ingen utredning av aktiv dødshjelp – der staten skal tilby eldre og syke en gift som får hjertet til å slutte å slå.

Hedalen skriver at KrF har en berøringsangst mot tilgang til fakta og empiri. Selv fremholder han at HEF ikke har tatt standpunkt i saken, men kun ønsker aktuell informasjon og ønsker å bidra til debatten. Jeg mener HEF nå argumenterer som en olje-lobbyist, som vil ha kunnskap om det finnes olje i sårbare områder. Hvem kan vel være mot kunnskap og undersøkelser?

Vi trenger ingen utredning for å si at vi ikke ønsker at vårt helsepersonell skal pålegges å måtte ta liv av syke og eldre. Men vi kan gjøre mer for å gi mennesker en verdig avslutning på livet. Derfor vil KrF styrke helsevesenets mulighet til å gi omsorg og støtte for pasienter og pårørende i livets siste fase. Vi vil gjøre det enklere for familier å være nær og ta seg av sine kjære som trenger det.

Hva er det HEF mener vi ikke allerede vet? Hvilket budskap er det våre eldre fortjener? At de bør søke aktiv dødshjelp – eller at alle mennesker er verdifulle og fortjener omsorg.

Hedalen skriver at utviklingen går raskt. I Nederland, Belgia, Australia, USA og Canada er dødshjelp legalisert innenfor visse rammer. Fordi dette er en utvikling i noen få land, mener HEF dette også er noe Norge bør endre oppfatning om. Vi vet at i land hvor aktiv dødshjelp har blitt innført, har utgangspunktet vært at det kun skulle gjelde for noen få.

Erfaringen fra disse landene viser likevel at å lage et lovverk som bare skal gjelde for noen få personer, ikke er mulig. I Nederland vokser tallet for hvert år, og i 2017 var det 6556 personer som mottok dødshjelp. Det er et høyt tall, og man kan spørre seg om retten til å dø, har blitt en plikt til å dø.

Hedalen mener at religion eller personlige etiske verdier ikke må komme i veien i disse type spørsmål. Det er jeg helt uenig i. Nettopp grunnleggende fellesverdier og etikk som må ligge til grunn når vi som samfunn skal ta stiling til spørsmål om liv og død. Det hadde jeg forventet også av Humanetisk forbund.

