DELTOK I MGP: – At MGP handler om mer enn musikkprestasjoner er det lite uenighet om, men Dagbladet bør holde seg for gode til å kommentere hvor «gjerne de vil se» de kvinnelige artistene i konkurransen, eller hvor dristige og veldreide de er, skriver student Maren Olava Ask Hütt i dette innlegget. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

«25 under 25»: – Bør beklage til Tone også

I år er Melodi Grand Prix 60 år. Formuleringene til Dagbladets musikkanmelder er minst like gamle.

Nå nettopp

Maren Olava Ask Hütt (22), student i Oslo

Et lite dypdykk i MGP- og Eurovision-anmeldelser hos Dagbladet gjør én ting klinkende klart: Anmelderen er er like opptatt av å anmelde kvinnene som står på scenen som musikken de fremfører.

I helgen gikk Dagbladet ut og beklaget formuleringen i anmeldelsen av Kevin Boines bidrag i helgens femte og siste delfinale av årets Grand Prix. Sitatet lød som følger:

«Kevins kofte kan du få billig, dette bidraget er en simpel etno/ elektro-pop som mest minner om en russelåt tuftet på harry-joik. Høres ut som en genfeil, og burde vel vært fjernet tidlig i svangerskapsforløpet»

I ettertid har den siste setningen blitt fjernet, etter reaksjoner fra både lesere og Boines management. For å rydde opp i misforståelsen har Dagbladet nå en såkalt disclaimer i bunnen av den opprinnelige anmeldelsen. Men i denne ansvarsfraskrivelsen glemmer Dagbladet å nevne at de også har fjernet en annen setning fra den opprinnelige teksten.

«25 UNDER 25»: «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Her kan du lese mer om å skrive kronikker til VG.

Under terningkastet til Tone Damlis låt valgte Dagbladets anmelder å mene om både låt og utseende. Mellom kommentarer på at Tone er elegant kledd og et ønske om mer dynamiske tv-klipp, sto setningen «Skulle ønske at mikrofonen ikke skjulte ansiktet så mye, for hun er en vakker kvinne jeg gjerne vil se – hvis det er tillatt å si». I ettertid er setningen tatt bort.

Det er ikke første gang anmelderen tar seg friheten til å kommentere kvinnelige artisters utseende i sine musikkanmeldelser. Senest under første delfinale i årets Melodi Grand Prix-sirkus kommenterte anmelderen at Raylee fremsto som «dristig i et antrekk som kan minne om et litt sexy undertøy».

Men det å omtale kvinners utseende i musikkanmeldelsene strekker seg enda lenger tilbake. I 2016 omtalte Dagbladets anmelder Aserbajdsjans kvinnelige bidragsyter i Eurovision Song Contest som en «veldreid lekkerbisken», og fnyste så av pekefingrene som ble rettet hans vei.

Da svarte han følgende på spørsmål fra Kampanje om han var enig i at kommentaren kunne leses sexistisk:

– Når fanden tar på seg lesebrillene, kan han lese hva det skal være. Jeg bruker ikke en kalori på dette.

– Hvis mine vurderinger og akrobatiske formuleringer skaper irritasjon hos enkelte feminister, så er det helt ålreit, uttalte han.

Han tok lett på kritikken den gang, og nå i helgen har han blitt dekket over for av kultur-redaksjonen til Dagbladet, som oppdaget kommentaren om Tone før det rakk å bli spetakkel for den, i tillegg til Boine-kommentaren.

At Melodi Grand Prix og Eurovision handler om mer enn musikkprestasjoner er det lite uenighet om, men Dagbladet bør holde seg for gode til å kommentere hvor «gjerne de vil se» de kvinnelige artistene i konkurransen, eller hvor dristige og veldreide de er.

Når Dagbladet først har gått ut og beklaget formuleringer i en anmeldelse av en mannlig artist, bør de beklage den uheldige omtalen av de kvinnelige også.

Maren Olava Ask Hütt.

Publisert: 10.02.20 kl. 12:00

