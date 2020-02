VIKTIG BESKJED: – Jeg mener av hele mitt hjerte at det er viktig at vi ikke glemmer oss gutta. Vi må slutte å gjøre kroppspress, angst og depresjon til bare «en jentegreie», skriver Joakim Kleven. Foto: Espen Solli / TV 2

Vi reparerer utsiden, men lar innsiden fortsette å verke

Det kan virke som om mange prøver å «fikse på utsiden» når man egentlig bør fikse på innsiden.

JOAKIM KLEVEN, filmskaper og «Bloggerne»-profil

For to år siden delte jeg det mest sårbare jeg noensinne har delt, og sannsynligvis noen gang kommer til å dele. Jeg delte en video der jeg snakker om at jeg har slitt med spiseforstyrrelser i mange år, og at jeg savnet en mannlig stemme i «kroppspress-debatten». Jeg har aldri i mitt liv vært så redd for å dele noe som akkurat denne historien.

Om du tenker at temaet kroppspress blant gutter ikke er et utbredt problem - da tar du feil. Dessverre. Men vi snakker ikke så mye om det.

Jeg mener av hele mitt hjerte at det er viktig at vi ikke glemmer oss gutta. Vi må slutte å gjøre kroppspress, angst og depresjon til bare «en jentegreie». Jenter skal være stolte over at de har klart å sette dette på agendaen. Nå er det på tide at vi gutta gjør det samme.

To av tre som begår selvmord i Norge er menn. Det sier noe om menns psykisk helse. Gutter gråter også. Men vi skjuler det nok bedre enn du tror.

«Kroppspress» kan være så mangt, og man blir eksponert for det overalt. I nettaviser, sosiale medier som Instagram, Snapchat, nå også Tik Tok, via influencere/ kjendiser, reklamebransjen, plastisk kirurgi og porno. Og la oss ikke glemme alle appene som gjør det enkelt å redigere deg selv til det ugjenkjennelige.

Jeg har sett hundre poster og artikler der jenter viser før og etter-bilder av at de bruker redigerings-apper, men visste du at jeg på Instagram har fått opp reklame for appen «Manly» hele femten ganger på kort tid? Det er en app som gjør at du kan legge på brystkasse og six pack på bildene dine på 1-2-3.

Jeg vil ikke skrike ut at jeg blir krenket av hver eneste ting som fokuserer på kropp. Har du noen sexy bilder på Instagram eller kjøper produkter som gjør at du føler deg fin er det helt fint. Jeg også vil jo «se og føle meg bra» iblant.

Men: Alt med måte. Overfokus på kropp er en tidstyv. Det tar fra deg verdifull livskvalitet. For litt her og litt der blir til slutt mye.

Det er faktisk umulig for et barn i dag å slippe unna kroppspresset, dessverre. Jeg kunne ønske vi levde i en verden der kropp og sex IKKE selger, men det er en utopi. Vår usikkerhet er big business. Så hva gjør vi da? Hvordan kan vi håndtere usikkerheten vår?

Vi snakker mye om å peke på alt som er feil, men vi snakker svært sjeldent om hvorfor vi mennesker er og tenker som vi gjør. For min del kan det virke som om mange prøver å «fikse på utsiden» når man egentlig bør fikse på innsiden. Innsiden vises jo ikke, men det gjør utsiden. Vi reparerer utsiden, men lar innsiden fortsette å verke.

Jeg har aldri opplevd noen store traumer, men jeg er nok født med en sårbarhet som gjorde at jeg tok til meg kommentarene om kroppen min da jeg var ung. Til tross stabile og fine folk rundt meg, utviklet jeg en spiseforstyrrelse.

«Smålubben», «tjukk», «jentepupper», «ikke tynn nok». Disse kommentarene glemmer jeg aldri. Min største frykt er å høre det igjen.

Derfor har jeg slitt i flere år med å åpne meg for gutter. Det er lettere å ligge med dem en gang «og være ferdig med det», enn å tørre å gi hele hjertet mitt til en som kan knuse det på nytt. Redd for at noen du er forelsket i skal uttrykke det du i hemmelighet tenker om deg selv. Jeg er redd jeg ikke er sterk nok til det.

Så hva vil jeg si med alt dette? At det egentlig ikke er kroppen min det dreier seg om, men frykten og angsten for å bli såret og ikke føle at man er «bra nok». Er jeg en god nok kjæreste? Får jeg til det jeg vil i livet? Ser kroppen min bra ut? Er jeg en god nok venn? Alle tankene vi har i livet som er negative om oss selv handler jo nettopp om det med selvfølelse.

Derfor må vi slutte å snakke om kropp og utseende = suksess. Vi må slutte å snakke så mye om utseendet, og alt vi må gjøre for å "forbedre", "bli kvitt", "bli mer av..." osv.

Alt fra å slutte å slanke oss fordi man «føler seg så tjukk», snakke negativt og nedsettende om penisstørrelsen og puppestørrelsen - og også slutte å snakke dritt om utseendet til folk som har tatt plastisk kirurgi.

Vi kan ta avstand fra dette, men bør vite at det som oftest ligger utrolig mye usikkerhet bak det å alltid skulle fikse på utsiden sin. Vi må slutte å måle suksess eller nederlag i måten vi «ser ut på».

Jeg håper at denne sommeren blir den sommeren jeg slipper håndkleet mitt og hopper ut i vannet med rak rygg fordi jeg føler meg bra nok i den kroppen jeg har. For den er fin nok for meg, og bra nok for deg. Jeg føler meg sexy fordi jeg endelig har innsett at det som definerer meg er at jeg tør å vise hvem jeg er på innsiden også. For vi mennesker består av mange nyanser: Vi er både og, og enten eller, opp og ned. Vi er følelsene våre. Vi er MENNESKER.

Den viktigste muskelen du bør trene og bygge opp er din egen selvfølelse. Den som gjør at du tør å være sårbar. I mine øyne er du da en sterk, ekte og modig mann.

Publisert: 18.02.20 kl. 11:21

