En kamp for gamle menn

NEW YORK (VG) Tre gamle, hvite menn fra tre gamle bydeler i New York City slåss i år om hvem som skal bli – eller forbli – den mektigste mann i verden.

Midwood i Brooklyn ser ut som en nesten hvilken som helst amerikansk forstadsidyll, slik vi kjenner den fra talløse filmer og tv-serier. Små, velstelte eneboliger med en liten veranda vendt ut mot forhagen, en bil i oppkjørselen, pent dandert side om side ned stille gater med store løvtrær.

Det er et jødisk område, men det jødiske er atskillig mindre synlig eller påfallende enn i de rene ultraortodokse områdene av Brooklyn, som Williamsburg og Borough Park.

Her vokste Bernie Sanders opp. Ikke i en av de pene eneboligene, men i en mørk mastodont av en leiegård, rett ved gjennomfartsåren Kings Highway. Her fikk han sitt klasseperspektiv. Her fikk han dialekten som gjør at han fremdeles raser mot «the millionaihs» og «billionaihs», en menneskealder etter at han flyttet til det mer snobbete Vermont i New England.

Utenfor Bernie Sanders barndomshjem i Brooklyn.

Det er ingenting på eller rundt bygningen som bærer vitne om dens mest berømte beboer. Jeg prøver å spørre noen av dem som kommer inn og ut om de vet at Sanders har bodd der, men hverken de eller jeg har engelsk som første språk, og jeg klarer ikke å gjøre meg forstått.

Fra taket av bygningen kan du antagelig se inn til skyskraperne i finansdistriktet på Wall Street på Manhattan, som Sanders har lovet å røske opp i. «Den lengste reisen i verden, går fra Brooklyn til Manhattan», skrev forfatteren Podhoretz en gang.

Da skildret han egentlig klassereisen og den amerikanske drømmen: Myten om at enhver fattiggutt har mulighet til å reise seg fra sine usle kår (les: Brooklyn) og finne suksess (les: Manhattan).

Men Sanders reise er en annen. Han tviholder på røttene fordi de er med på å gi ham autentisitet. Han hevder å snakke for de millionene som aldri fikk mulighet til å foreta en slik reise.

Utenfor Bloombergs residens (i midten og til høyre) på Manhattans øvre østside, et snaut kvartal fra Central Park.

Upper East Side på Manhattan, et kvartal fra Central Park. Dette er kanskje det dyreste privatboligområdet i verden. Her bor New Yorks tidligere borgermester gjennom tre perioder, Mike Bloomberg, i et eget townhouse han kjøpte i 1986 for 3,5 millioner dollar. Etter som årene har gått, har han kjøpt opp leiligheter i de tilstøtende bygningene, slått ut vegger og utvidet. Det siste oppkjøpet kostet 14 millioner.

Bloomberg har eiendommer i Colorado, på Bahamas, i Florida, i the Hamptons og i London også. Men dette er hjemme.

Etter at Joe Biden gjorde det så godt i primærvalget i South Carolina, har Bloombergs rolle som de sentrumsorienterte demokratenes kandidat blitt svekket. Men det er liten tvil om at han ville vært Sanders foretrukne motkandidat i resten av primærvalget.

Enda mer enn Hillary Clinton personifiserer Bloomberg USAs aller rikeste, med valgkampkassen stinn av penger tjent på Wall Street.

Donald Trumps hjemmeadresse i New York er i skyskraperen Trump Tower på 5th aveny på Manhattan. Men oppveksten hans fant sted i Jamaica i Queens, omtrent like langt fra Manhattan som Sanders leilighetskompleks i Brooklyn.

Utenfor Trumps barndomshjem i Jamaica, Queens.

Trump vokste ikke opp i noen leiegård, barndomshjemmet er et staselig sørstatsgods plassert i en liten rikmannsboble med lignende eiendommer i en bydel som ellers er preget av innvandring og lavere middelklasse.

Faren hans Fred Trump hadde tjent seg rik på boliger til lavinntektsgrupper i Brooklyn og Queens, men valgte å holde armlengdes avstand til fiffen på Manhattan.

Det er en avstand Trump har visst å utnytte. Ja, han er født med sølvskje i munnen. Ja, han bor i et gullbur på toppen av sin egen skyskraper midt på Manhattan. Men han er aldri helt blitt godtatt av byens finanselite – som for eksempel Mike Bloomberg.

De så på ham som brautende og vulgær. Han flashet pengene sine som en nyrik Elvis. Han gikk stadig konkurs, og ble strengt tatt rik på å håndtere gjeld. Bloomberg har allerede kommet med en rekke uttalelser som viser denne forakten.

«Vi kjenner mange av de samme menneskene i New York», skrev Bloomberg til Trump i en tweet for noen uker siden.

«Bak ryggen din ler de av deg og kaller deg en bjeffende sirkusklovn. De vet at du arvet en formue og sløste den bort gjennom dumme avtaler og inkompetanse».

Det slår sikkert an i cocktailpartyene på Manhattan. Men hverken Bernie fra Brooklyn eller Donald fra Queens prøver å sanke stemmer i slike selskap. Og det gjør at både Brooklyn og Queens for en gangs skyld ser ut til å kunne banke selveste Manhattan.

