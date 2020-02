MANGE STEMMER: Her er noen av dem som har skrevet kronikker og debattinnlegg i VGs serie «25 under 25» det siste året. Foto: Kollasje

Slik skriver du kronikk eller innlegg til «25 under 25» i VG!

Er du under 25, og vil skrive kronikk til «25 under 25» i VG? Så bra! Her er noen tips, råd og kjøreregler til deg som vil komme på trykk med meningen din.

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25 år. Prosjektet startet i januar 2019, og den opprinnelige tanken var å finne 25 kronikker skrevet av folk under 25.

Men vi fikk så mye respons, og prosjektet var så gøy og så viktig, at vi valgte å fortsette. I skrivende stund har vi publisert noen-og-femti kronikker, og det kommer stadig flere. Vi kan ikke stoppe nå!

Her finner du alle «25 under 25»-kronikkene.

Hvis du har lyst til å skrive kronikk, har vi noen tips og kjøreregler:

Du kan skrive om så å si hva du vil, men de beste innleggene er gjerne de som handler om et tema mange i Norge er opptatt av nå.

Kort sagt er timing og tema essensielle faktorer når vi skal velge kronikker i innboksen, foruten et visst vesentlighetsprinsipp.

Her er et eksempel på en kronikk som traff veldig bra:

Lengde: Vi har ikke noe fast regel på hvor lang en kronikk skal være, men mellom 2300 og 3500 tegn pleier å være bra. Av og til hender det at vi må kutte i teksten din, eller lager en annen overskrift og ingress enn det du sendte inn.

All kommunikasjon skal foregå skriftlig via e-postadressen vår debatt@vg.no.

Du kan ikke være anonym hos oss. Innleggene ditt må signeres med fullt navn, og du må sende bilde av deg selv. Det er viktig at du selv har avklart rettighetene til dette bildet med fotografen som har tatt det.

Opplys også om hva som er din tittel. Tittel som i f eks student, skoleelev, sjåfør eller barista e.l.

Ferdig skrevet? Send innlegget ditt til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

Obs! Vi får veldig mange innlegg hver eneste dag, og kan ikke publisere alle. De beste kronikkene vil bli publisert på VG og Snapchat.

Lykke til med skrivingen :)

Publisert: 25.02.20 kl. 14:42

