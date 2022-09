KLINIKK-KRITIKK: – Selv vil jeg først og fremst bare ha fellesskapet som har vært. Være en del av gjengen som kanskje står litt frustrert foran speilet fra tid til annen uten at det får ødelegge dagen, skriver kronikkforfatteren – i den pågående debatten om trekløveret Tjelta, Skarbø og Rudjords nye «klinikk innen estetisk medisin».

Je suis Rent-a-Wreck!

Det som plager meg mest med at såkalt aldersreverserende inngrep blir vanligere er at det er i ferd med å pulverisere et fellesskap man før kunne ta for gitt.

MARIANNE EGERDAL, kvinne (41)

Utseende, skjønnhet, aldring og selvtillit er selvfølgelig ikke rettferdig og likt fordelt i befolkningen.

Vi eldes ikke likt eller til nøyaktig samme tid, noen er vakrere fra naturens side hele livet og noen får være det mye lenger enn andre. Men vi har tross alt aldring felles likevel.

Og vi har stadig mer av den. Nå vil en norsk kvinne i snitt leve til hun er 85. Og hun vil kanskje ha forholdt seg til aldring i varierende grad over halve livet. Hvor absurd er ikke det?

Selv fikk jeg mine første grå hår da jeg så vidt hadde bikket 30. Lever jeg til jeg blir 85, vil jeg hatt grå hår i 55 år.

Til sammenligning er aldersspennet hvor kulturen forteller oss at vi er på høyden veldig kort, kanskje knappe 20 år, fra vi er i starten av tjueårene til starten av førtiårene.

Jeg gikk ikke engang rundt og følte meg på høyden i disse årene. Det såkalte høydepunktet kom og gikk mens jeg var opptatt av andre ting, som utdannelse, jobb og barn.

Kronikkforfatter Marianne Egerdal.

Og mesteparten av livet leves altså i andre faser. Skal kvinner føle seg feil all denne tiden? Før jeg var tyve kan jeg heller ikke huske at jeg var fornøyd med utseendet. Det var pupper og hofter og hår og uren hud og alt mulig rart jeg håpet skulle bli bedre, en ordinær tenårings ordinære usikkerhet.

Når jeg ser bilder av meg selv som tenåring med snart 30 års distanse ser jeg noe annet. Vi var jo vakre da.

Det er med andre ord lite som tyder på at vi er de beste til å vurdere vårt eget utseende i sanntid.

Heller ikke når vi ikke er ungdom lenger og har fått større perspektiver på mye annet, tror jeg.

Og hvordan skulle vi kunne være gode til det? Vi ser oss selv med selvkritisk blikk når vi står med flatt uttrykk foran et speil, ikke når vi ler hjertelig, følger oppslukt med på noe, leker eller elsker, altså lever. Vi er fremdeles mye vakrere enn vi tror.

Også før i tiden var det selvkritiske blikket der iblant der foran speilet. Men så ville man bli nødt til å akseptere tingenes tilstand, med større eller mindre hell.

Det må vi ikke lenger. Nå styrer det selvkritiske blikket kniver, sprøyter og behandlinger med kremer og maskiner og hva vet jeg.

For individet har dette konsekvenser, både gode og dårlige, vil jeg tro. Noen blir fornøyde og føler at livskvaliteten blir bedre, for andre blir det starten på et race som gjør det umulig å forsone seg med alderstegn.

Det er en stor diskusjon i seg selv. Men hva skjer med det kollektive når aldring ikke lenger er noe vi har felles på samme måte? Når det å eldes naturlig innebærer å se eldre ut enn mange jevnaldrende?

Jeg kan se for meg to helt motsatte strømninger:

Den ene en retning som fører flere og flere stadig lenger inn i skjønnhetsindustriens mer eller mindre mørke kroker, og der de som har tilbrakt mest tid der og tatt de smarteste veivalgene er de med høyest status – altså de som ser yngst ut.

Den andre er en retning hvor man prøver å akseptere aldringen uten å gripe altfor mye inn den, og hvor de mest vellykkede er de som klarer det og som får ha det mest ettertraktede av alt, selvtillit, livet ut.

Begge ytterpunktene er kanskje uoppnåelige for mange, på hver sin måte.

Selv vil jeg først og fremst bare ha fellesskapet som har vært. Være en del av gjengen som kanskje står litt frustrert foran speilet fra tid til annen uten at det får ødelegge dagen.

Som kanskje iblant er på parfymeriet for å kjøpe en for dyr krem man håper vil virke, men som det meste av tiden slapper av og får være på kafé med jevnaldrende venner som faktisk ser jevnaldrende ut.

Venner som man konstaterer at heller ikke ser ut som for 20 år siden, selv om skjønnheten deres fremdeles er der.

Jeg heier på det fellesskapet, og je suis Rent-a-Wreck.

