SVARER: Språk blir viktigere og viktigere, og da kan vi ikke gjøre språk om til valgfag selv om elever ikke er motiverte, skriver Ingrid Viktoria Isnæs og Vivianné Bach.

Fremmedspråk må innføres tidligere!

Nikolai Eiken fra Unge Venstre skriver i VG at vi bør gjøre fremmedspråk om fra obligatorisk til valgfag grunnet manglende interesse og motivasjon.

Vivianné Bach, Leder i Aker Unge Høyre og bystyrekandidat for Oslo Høyre

Ingrid Viktoria Isnæs, Styremedlem i Asker unge Høyre

Vi mener løsningen er å innføre fremmedspråk allerede fra 5. klasse.

For obligatorisk fremmedspråk-undervisning er kommet for å bli, og bør innføres enda tidligere.

Språk er essensielt for at vi skal kunne kommunisere med hverandre.

Derfor bør vi heller innføre fremmedspråk tidligere, enn å gjøre det valgfritt fordi elever mangler motivasjon.

Det å ha fremmedspråk på skolen handler ikke bare om å «tvinge seg til å huske hvordan man snakker om været - på et språk man ikke kommer til å bruke uansett» slik Eiken påstår, det handler blant annet om å lære om andre kulturer, tradisjoner, historier og vaner.

For i den globaliserte verden vi lever i, er det å lære om andre land noe mange vil ha stor nytte av.

Språk blir viktigere og viktigere, og da kan vi ikke gjøre språk om til valgfag selv om elever ikke er motiverte.

På samme måte kan vi ikke gjøre matematikk eller samfunnsfag om til valgfag fordi alle ikke har en interesse for det.

I dag er det slik at elever i de fleste andre europeiske land lærer to fremmedspråk på skolen, i tillegg til sitt eget.

Ingenting tilsier at norske elever ikke klarer det samme.

Vi lærer språk bedre når vi er yngre. Allerede på barneskolen lykkes man bedre enn på ungdomsskolen.

All den forskningen som er gjort viser at å lære et fremmedspråk er bra for læringen.

Det å kunne et fremmedspråk vil hjelpe på andre områder også. Enkelt sagt vil det å lære seg et nytt språk gi en stor fordel for videre språklæring.

Vi mener derfor at løsningen på problemet som Eiken viser til er å innføre fremmedspråk tidligere og fritt nivåvalg, slik at alle elever lærer språk og andre fag i sitt tempo.

Språk er makt og er utrolig viktig for den kulturelle kapitalen. Dette er en gave alle elever burde få fra 5.klasse.