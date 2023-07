Kommentar

Støres svake styring

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Jonas Gahr Støre sliter med tilliten hos det norske folk. Regjeringens forslag om å bremse pressens mulighet til å granske makten kan gjøre det enda verre.

Kan vi stole på politikerne våre? Etter denne sommeren presser spørsmålet seg på.

Ola Borten Moe måtte i forrige uke trekke seg som forskningsminister. Han hadde handlet aksjer i strid med regjeringens etiske regelverk, og brutt habilitetsreglene. Anette Trettebergstuen måtte rett før sommeren gå av som kulturminister fordi hun hadde gitt lukrative verv til nære venner. Kunnskapsminister Tonje Brenna slapp unna med en kraftig ripe i lakken, etter at også hun hadde brutt habilitetsreglene.

I fjor vår måtte Hadia Tajik gå av som arbeidsminister etter en stygg pendlerboligsak. Hun trakk seg også som Aps nestleder.

Tidkrevende gravearbeid

Gjennom de siste par årene har det vært omfattende avsløringer av politikeres rot og uregelmessigheter med både pendlerleiligheter og ulike økonomiske ordninger. Tidligere og nåværende stortingsrepresentanter og statsråder har skaffet seg goder og ytelser de i utgangspunktet ikke har hatt rett til. Noen av dem har vært i god tro. Andre har bevisst utnyttet et uoversiktlig system.

Ola Borten Moe måtte gå av som Forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha brutt både habilitetsreglene og regjeringens eget etiske regelverk.

Det er pressen som har avslørt disse sakene. Ofte etter tidkrevende gravearbeid. Journalister har funnet frem til offentlige dokumenter og bedt om å få dem utlevert. Av og til sitter det langt inne. Da må de klage før de endelig får det de er interessert i. Deretter gjenstår det å gå gjennom store mengder informasjon. Ikke alt er like interessant. Men så – midt i alt det grå, kan det vise seg at det ligger en skandale begravet.

Dramatisk innstramming

Det er denne muligheten til å få innsyn i saksbehandlingen i det offentlige, dagens regjering ønsker å stramme inn. Stikk i strid med det Støre og hans folk lovet da de tiltrådte. Og stikk i strid med det som har vært intensjonen med offentlighetsloven helt siden den ble vedtatt i 1970: Allmennheten skal ha rett til innsyn i saker og beslutningsprosesser på et så tidlig stadium som mulig.

Forslaget fra justisminister Emilie Enger Mehl går ut på at interne saksbehandlingsnotater, i enda større grad enn i dag, kan hemmeligholdes. Ulike offentlige organer trenger ikke engang opplyse om at disse dokumentene finnes.

Dette innebærer en dramatisk innstramming av pressens mulighet til å kunne avdekke kritikkverdige forhold. Enten det gjelder politikernes etterlevelse av lover og regler, eller det gjelder feil og mangler i det offentlige Norge.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil stramme inn offentlighetsloven. Det er alvorlig.

Som VGs avsløringer av hvor få avvik i helsevesenet som ble meldt videre til Helsetilsynet. Eller Aftenpostens avsløring av at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk informasjon om brannene i Follobanen langt tidligere enn han selv hadde gitt inntrykk av. Og en rekke andre saker der pressen har avdekket forhold som ellers ikke ville blitt kjent for folk flest.

Hardtarbeidende politikere

I lys av alt som har skjedd den siste tiden er det likevel viktig å huske at politikere flest er skikkelige folk. Det store flertallet oppfører seg i tråd med lover og regler. Mange av politikerne er fortvilte. De føler at politikerskandalene har kastet mistanke over dem alle. At selve politikerstanden mister tillit og respekt fordi noen har gjort noe galt.

Det er det ikke grunn til. De aller fleste norske politikere er hardtarbeidende mennesker som har gått inn i politikken fordi de ønsker å gjøre Norge til et bedre sted. Tusenvis av lokalpolitikere bruker mye av sin fritid til å lese sakspapirer og gå på kommunestyremøter. De fleste av dem får mer ris enn ros. Folk som blir skuffet over et vedtak, roper ofte høyere enn de som blir fornøyd. Politikerne fortjener flere klapp på skulderen enn de vanligvis får.

Fristet til snarveier

Samtidig er det i lokalpolitikken kanskje større rom for uregelmessigheter og maktmisbruk. Både fra politikere og byråkrater. Det er her det fattes beslutninger om lokale utbygginger, om kjøp og salg av verdifulle eiendommer, om reguleringer og tillatelser. Det er ofte sterke økonomiske interesser hos ulike aktører. Mye står på spill for mange.

I saker som handler om regulering av tomter, utbygginger og store kontrakter er det ofte sterke økonomiske interesser involvert.

Derfor er det helt avgjørende at noen passer på. Slik at de som sitter med makt, både lokalt og sentralt, vet at de risikerer noe dersom de blir fristet til å ta snarveier. Eller til å tilgodese noen aktører fremfor andre. Kanskje til og med mot å få noe tilbake.

Til det trenger vi sterke, uavhengige medier, som må ha tilgang på de verktøyene de trenger for å gjøre jobben sin. Blant annet mulighet til å lete i offentlige dokumenter. Denne muligheten bør åpnes enda mer opp. Ikke strammes inn, slik regjeringen nå legger opp til.

Åpenhet er nøkkelen

Demokratiene vakler, mange steder i verden. Presset både fra innsiden og fra utsiden. Det norske demokratiet står sterkt. Men også vi er sårbare for krefter som ønsker å utnytte uro og misnøye.

Mange snakker mye om den særnorske tilliten. Vi så det under coronaen, hvordan nordmenn flest lojalt fulgte opp særdeles inngripende pålegg fra myndighetene. Fordi vi stolte på at tiltakene var godt begrunnet. Og at lederne våre handlet ut fra det de mente var best for oss alle.

Statsminister Jonas Gahr Støre må forstå at åpenhet er nøkkelen til tillit. Og at de foreslåtte innstrammingene i offentlighetsloven går feil vei.

Selve nøkkelen til denne tilliten er åpenhet. Derfor er det sjokkerende og nedslående at dagens regjering vil stramme inn pressens rett til å få innsyn i hvordan makten forvaltes. Både sentralt og lokalt.

Alvorlig for Støre

Uten pressens rett til innsyn hadde mange skandaler aldri blitt avslørt. Det hadde selvsagt vært behagelig for dem som styrer landet vårt. I første omgang. Men over tid ville det utviklet seg maktmisbruk og korrupsjon, langt mer enn det vi kjenner til i dag.

Da ville også den tilliten vi er så opptatt av, forvitret. Vi ville blitt et fattigere land. På alle måter. Det har vi ikke råd til. At statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk ikke innser dette, er alvorlig. Både for ham, og for folket han skal lede.