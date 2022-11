KOMIKERREFS: – På en scene står de selvfølgelig kunstnerisk fritt, men hele verden er ikke deres scene. Komikere må ta inn over seg at de ikke er underdogs lenger, men mektige aktører i det offentlige Norge, skriver Erle Marie Sørheim.

Komikerkulten

Hvorfor nyter humorister så enormt høy status i Norge, og hva gjør det med dem? Det er på tide at komikere tar innover seg hvor mye makt de har.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ERLE MARIE SØRHEIM, skribent og kritiker

Etter at forfatter og redaktør Sumaya Jirde Ali offentliggjorde at hun hadde anmeldt komiker Atle Antonsen for rasisme, har debatten rast om i hvilken grad Antonsen er rasist, eller om man kan unnskylde hans oppførsel på grunn av ruspåvirkning.

Men disse spørsmålene er egentlig ikke særlig relevante for hendelsen. Et mye mer sentralt spørsmål burde være: Hva gjør at en av Norges mest folkekjære komikere kan finne på å oppføre seg sånn offentlig?

Har vi andre regler for komikere enn «hvermannsen», og i så fall: Hvorfor det?

Jirde Ali beskriver en situasjon hvor mange var til stede, men ingen grep inn da Antonsen sa klart rasistiske ting som «du er for mørk til å være her». Hadde folk, om det var en annen, turt å gripe inn tidligere?

I lille Norge har vi en liten komikerklikk som sitter på enormt mye definisjonsmakt. De deltar i hverandres show og podkaster; de drikker sammen og de turnerer landet rundt sammen.

Der man i andre og gjerne større land, har ulike grupper som setter dagsorden, må det sies at Norges humorelite har overproporsjonal stor makt og innflytelse. Gjennom arketypen Espen Askeladd har nordmenn dyrket den litt aparte underdogen som tør å gjøre og si ting vi andre ikke våger.

Og den grenseoverskridende humoristen er den moderne utgaven av dette idealet.

Men hva skjer når alle hyller de som skal sparke oppover, hva skjer når refserne faktisk er på toppen? Da muliggjør vi fort dårlig oppførsel, da lager vi noen andre regler for komikere enn for andre i samfunnet, og det er det absolutt ingen grunn til at de skal få.

På en scene står de selvfølgelig kunstnerisk fritt, men hele verden er ikke deres scene. Komikere må ta inn over seg at de ikke er underdogs lenger, men mektige aktører i det offentlige Norge.

Les også Ut mot podkast-stjerner: – I Tusvik og Tønnes verbale gapestokk Hvorfor skal podkaster få være et slags frirom der man kan si hva man vil om folk?

Her tror jeg også selvbildet til mange komikere kolliderer totalt med virkeligheten. Det opplevde jeg selv da jeg kritiserte Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne for deres utlevering av andre i podkasten deres.

Jeg trodde den gangen at jeg spilte opp til debatt, men det virket ikke som om de to verken forsto hvilken påvirkningskraft podkasten deres har, eller hvor mye sterkere posisjon de hadde i offentligheten enn det jeg hadde – og har.

I stedet for å svare saklig på min kritikk, postet de saken med tittelen «Vi er under angrep!» og så ba de alle lytterne sine om å skrive «hyggelige» meldinger til meg om hvor bra podkasten deres var.

Jeg kan trygt si at alle de meldingene ikke var hyggelige, men det er ikke så viktig, det jeg ble sjokkert over, var den grunnleggende mangelen på selvinnsikt om deres egen rolle.

Og kanskje har vi som storsamfunn også feilet her? Det å kritisere en komiker, kommer fort med store konsekvenser for kritikeren. For disse folkene er så populære, og de har enormt dedikerte fans, langt mer enn andre kunstnergrupper. Hva gjør dette med dem?

Hva har dette gjort med gladfulle komikere på byen i år etter år, hvis de hele tiden har fått gjøre drøyere ting enn andre, og fått langt mindre korreks enn andre? Er de i det hele tatt klar over hvordan de virker på andre? Det virker ikke sånn.

Les også Atle Antonsen beklager ny hendelse: Trillet bort CP-diagnostisert mann i rullestol Får kritikk for møte med en fan, som skal ha skjedd i 2016. Antonsen selv svarer at han trenger hjelp til å finne ut av…

Det norske komikermiljøet er veldig hierarkisk, det er enormt verdifullt å trone øverst. Hvis du er en spirende stand up-er i dag i Oslo, tør du å kritisere Tufte Johansen, Bonde Tusvik eller Antonsen? Drite dem ut fra scenen? Satiren skal helst sparke oppover, sies det, eller til siden, men hva skjer hvis det er noen mektige den aldri sparker? De som ligner en selv? De som mer eller mindre ER deg selv?

I slike saker tenker jeg noen ganger at Norge er for lite til at vi kan ha reelt ulike scener, og at definisjonsmakten derfor blir ekstremt spisset hos noen få, som alle andre må jenke seg etter.

I ukens mye omtalte sak, så nektet Sumaya Jirde Ali akkurat det. Hun nektet å være et offer, hun turte det enormt mange ikke har orket, å ta opp kampen og stå i det.

Ali har gjort mye tøft i den norske offentligheten, men dette syns jeg er det aller tøffeste. For Antonsen er en sånn fyr alle liker – og vi liker ekstremt dårlig å bli konfrontert med dårlige holdninger hos de vil liker.

Derfor er det så viktig å få slike saker opp og ut av mørke barer og inn i lyset. Det handler om rasisme, det handler om grunnleggende høflighet mot andre mennesker.

Og det handler også om at noen av oss har blitt tildelt altfor stort spillerom på grunn av ens egen status – og ofte på bekostning av andres.

(En versjon av denne kronikken ble først publisert på Sørheims Facebook-side.)

– –

Den omtalte podkasten «Tusvik og Tønne» utgis av PodMe som eies av Schibsted. VG er en del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.