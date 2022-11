Kommentar

Enda mer trøbbel i vente

I et Ap med kronisk magesår har noen hissige, gamle betennelser dukket opp.

For samtidig som partiet får rekordlave 15,4 prosent på den siste målingen til Vårt Land, har de detroniserte Ap-nestledere Trond Giske og Hadia Taijik entret manesjen igjen.

Hun er klar for comeback etter at pendlerboligrotet tok fra henne statsrådsjobben i mars i år.

Han bygger seg opp i lokallaget Nidaros, etter at han i 2018 måtte gå av som nestleder som følge av flere metoo-saker.

DEN GANG DA: Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Hadia Tajik og Trond Giske på sentralstyremøte i Folkets Hus i 2017. Året etter gikk Giske av som nestleder. I 2022 gikk Tajik av som statsråd og nestleder.

Og begge to trengs egentlig, desperat.

Oppslutningen til Ap er flyttet dit som ingen kunne tru at nokon kunne bu. Strømmen er gått, vannet frosset og veien er stengt. Og der inne et sted har den gjemt seg, oppslutningen. Innerst i fingerbølet til den syvende far i huset.

Kanskje ikke rart når partiet sliter med svakt mannskap. Og Norge får flere fattige og velferden går ned. Partiet leverer ikke på sine kjerneområder.

De foreslo tvert imot å kutte i dagpengene og støtten til Matsentralen i statsbudsjettet.

Hæ?!

REKORDLAV OPPSLUTNING: Jonas Gahr Støre leder et parti som gjør det stadig dårligere på målingene.

Støre måtte fra start virke både som helseminister, utenriksminister, finansminister, energiminister og statsminister.

Giske og Tajik kunne tatt noen av disse oppdragene. For de er blant de dyktigste politikerne Ap har. Nemlig smarte debattvinnere med statsrådserfaring og handlekraft.

Men de har til tross for sin dyktighet, også potensialet til å gjøre det hele verre. For de splitter Ap.

Ingen er likegyldig til de to politikerne internt. Man får ikke nøytrale, kjølige analyser av deres sjanser fremover.

Hadia «som jurist og menneske» Tajik ses i Giske-leiren på som en sleip maktspiller som misbrukte metoo for å fjerne konkurrenten.

De som liker henne, viser til den faglige dyktigheten, ryggraden og motet til å varsle. De ser med fortvilelse på Støres tilkortkommenhet med å holde kontroll på Giske.

NYTT LOKALLAG: Trond Giske har etter stiftelsen av Nidaros sosialdemokratiske forum opplevd sterk medlemstilstrømning. Lokallaget er nå det største i nasjonalt.

Giske på sin side hylles fordi han sørger for nye partimedlemmer og giv i et skadeskutt parti. Akkurat det som trengs nå. Redningsmannen.

De som holder med Giske, tror Trondprinsen kan bli statsminister. Joe Biden var jo tross alt 45 år første gang han forsøkte å bli president.

Men det er Giske med sine metoo-historier, som vil måtte kjempe hardest for en ny posisjon sentralt av disse to.

Det hjelper heller ikke at han slipper små, dødehavssalte bomber med kritikk av ledelsen stadig vekk.

Han kritiserte kraftpolitikken da dette var som tøffest for dem. Da regjeringen la frem statsbudsjettet, tok ham dem for å ikke innfri på bistand. Og for å frata folk dagpengene.

Selv forsvarer Giske seg med at vi må kunne diskutere politikk.

Men det holder nok at lakselobby, høyresiden og ytre venstre giljotinerer partiet i offentligheten. At Giske også hugger til, virker illojalt i et allerede såret parti.

GIKK AV: Hadia Tajik måtte gå av som arbeidsminister i mars i år etter rot med pendlerbolig.

Ikke for det: Giske er en smarting. Han har noen poenger.

Trønderen, som er student ut året, sier han ikke har ambisjoner om et comeback. Det tror få på.

Tajik er åpen om at hun vil tilbake. Og hun kan fort få en statsrådsposisjon. Det spørs hvor lang sørgeperioden er etter pendlerrot.

«Game of Trond», derimot, der kommer det flere sesonger. For han har lengst vei å gå i dagens regime.

Støre ga i Politisk Kvarter på NRK klar beskjed om at han ikke ønsker seg mer Giske i monitor, snarere mindre. Han får ikke noe statsrådspost eller sentralstyreplass av ham nå.

Men han kan få makt regionalt i første omgang. Også spørs det hvor lenge Støre bestemmer.

For Giske virker det egentlig som en fordel at Aps oppslutning for tiden får plass i et fingerbøl.