I julen får du betalt for å bruke strøm

STRØMSTØTTE GIR GRATIS STRØM: Strømprisene har vært lavere enn vanlig i julen. Nå kan mange tjene på å bruke strøm. Bildet er fra en svømmekonkurranse i Barcelona.

Nå kan du tjene penger på å fyre opp utendørsbassenget og føne utgangspartiet.

Mildvær, lavt forbruk, lavtrykk, vind og synkende gasspriser sørger for lavere kraftpriser i julen.

Siden julaften har Norge importert kraft fra våre naboland, hvor vinden fjerde juledag enkelte timer gir priser ned i null.

Så lavt blir det ikke her hjemme. Faktisk har vi ligget høyest i Europa. Men prisene har gått ned også her.

I sør koster strøm fjerde juledag i underkant av to kroner med avgifter og moms inkludert. I Midt-Norge er prisen 1,40 i snitt.

Og tro det eller ei, men det er i virkeligheten superbillig!

Ja, det er faktisk i perioder så billig at du tjener penger på å bruke strøm. Eller for å si det på en annen måte: I perioder taper du på å ikke bruke strøm.

FOR KALDT: Mange tyskere dusjer mindre på grunn av de høye strømprisene. Her fra isbad i Berlin en tidligere jul.

Forklaringen på det er strømstøtten.

I VGs strømspesial kan du se hva den ligger på og hva strømprisene blir.

Og strømstøtten ser altså ut til å bli høyere enn strømprisen i Oslo. Og i Trondheim ligger det an til at strømstøtten og strømprisen blir lik.

Altså tjener du i det første tilfellet på å bruke strøm. Mens det for trønderne betyr gratis strøm.

Frem mot nyttår kan det være trønderne også får betalt.

Vi får se. Men det virker dessverre ikke som nordlendingene får være med på festen. De får strømstøtte de og, men strømprisene har vært for lave til at støtten matcher julens priser.

KAN LØNNE SEG Å VARME OPP BASSENGET: Men folk i Nord-Norge må fortsatt spare. Der ligger strømstøtten ikke an til å dekke strømprisen. Bildet er fra en fornøyelsespark i Sør-Korea.

For dem som har utendørsbasseng og varmekabler i oppgangen er det altså mulig å tjene penger på å skru på alt man har.

Men vi må ta med et par forbehold.

Strømprisen endres hver time. Og noen timer i døgnet kan prisen være høyere enn strømstøtten. Ofte er det dyrest i ettermiddagstimene. Du kan sjekke selv i strømspesialen, hvor du finner hva prisen blir med og uten strømstøtte.

Dernest vet vi ikke eksakt hva strømstøtten blir før måneden er over. Støttebeløpet regnes ut fra snittet av alle dagene i desember.

Men nå er det ikke mange dagene igjen. Og VGs foreløpige tall viser at støtten i Oslo ligger an til å bli på 240 øre. Og i Trondheim på 140 øre.

Før du setter på alt du har av strøm, er det lurt å regne med at støtten kan bli litt lavere, siden kraftprisene er lavere nå.

Og det er bare husholdningene som har denne strømstøtten.

Men du tjener helt sikkert penger på å bruke strøm når strømmen er på det billigste i forhold til strømstøtten.

For da går regnestykket i pluss for deg.

Og dette er selvsagt ikke tanken bak ordningen. For målet er jo at vi skal spare strøm. Ikke få betalt for å bruke den.

Da burde du ikke få mer i støtte enn du må betale. Årsaken er at strømmen tidligere i måneden var så dyr at det trakk støttebeløpet kraftig opp.

Myndighetene får bare håpe at folk ikke får med seg dette. Eller håpe at mange synes det er uansvarlig å sløse i de vanskelige tidene vi er inne i nå.

Det er dessuten styrete å fjerne is i oppgangen med føner og for dårlig vær til å bruke utebassenget.

Kanskje særlig når prisene er på det laveste og du tjener aller mest på å bruke ekstra strøm.

Men hva med et natttbad, noen?