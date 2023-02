Leder

Russlands trusler

Russland utgjør i dag den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, ifølge sikkerhetstjenestenes årlige vurderinger.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mandag ble de tre rapportene samlet overlevert justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

«Et tidsskille», sa både Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og assisterende direktør i den militære etterretningstjenesten, Lars Nordrum, da de la frem sine studier.

Sammen med sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Beate Gangås, presenterte Nystrøm og Nordrum et mørkt bakteppe for årets åpne trusselvurdering, der Russlands angrepskrig på nabolandet Ukraina ikke bare har forandret hele sikkerhetssituasjonen, men også vår hverdag.

Krigen markerer et varig brudd med Vesten, bemerket e-tjenestens nestkommanderende. Invasjonen har tydeliggjort trusselen Russland utgjør mot nabostater og NATO. Selv om Russland akkurat nå er svekket konvensjonelt, er de ikke mindre farlige.

Russland vil gjenoppbygge sin militære evne. Kreml har få andre virkemidler enn militærmakten for å forfølge sine stormaktsambisjoner, heter det innledningsvis i rapporten.

NYE TRUSLER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok mandag sikkerhetsmyndighetenes årlige trusselvurderinger.

Samtidig viser den russiske aggresjonen at deres samlede krigføring griper inn i så å si alle samfunnsstrukturer, også i Norge.

Ulike former for cyberangrep mot sivile institusjoner, hacking av banker, helsetjenester og informasjonskanaler, samt aktiv bruk av mediale plattformer for å plante motsetninger, viser hvordan Russland går digitalt til verks for å så splid og utrygghet blant folk.

Norsk gass og energiforsyning er også blitt et sikkerhetspolitisk anliggende. Utviklingen det siste året har økt Norges geopolitiske betydning, sett fra Kreml. Våre nabolands NATO-søknader knytter Norge tettere til Østersjø-regionen. Det spiller også inn at europeiske land i større grad vil være avhengige av norske energileveranser, påpeker e-tjenesten.

I tillegg kan krigen ha forsterket Russlands behov for å forsterke sine sikkerhetsinteresser i nordområdene. Ifølge Lars Nordrum skyldes det en erkjennelse av at Arktis neppe kan holdes utenfor konfrontasjonen med USA og NATO.

Noe som også bidrar til økt spenning, er Kremls syn på Norge som en del av et vestlig aggressivt kollektiv, og i mindre grad som en nabo. Moskvas nedskalering av diplomatiet samtidig som at russerne stenges ute fra stadig flere fora, kan også gjøre noe med hvordan Russland forstår norsk politisk tankesett.

Som forsvarsministeren påpekte er det «et stort alvor over det som blir presentert». PST mener imidlertid det er lite sannsynlig at Russland vil gjennomføre en sabotasjeaksjon på norsk territorium i 2023. Slike handlinger kan imidlertid bli et mer aktuelt scenario dersom Russlands vilje til å eskalere konflikten med NATO og Vesten øker.

Vladimir Putins folkerettsstridige invasjon av Ukraina har skapt et «før» og et «etter». Vår nærmeste nabo i nord har vist både vilje og evne til å gå over lik for å nå sine mål. Etter 24. februar 2022 kan vi ikke ta noe for gitt.

NSM-sjef Sofie Nystrøm var på sin side tydelig i sin tale:

– Vi må forstå hva vi kan miste.