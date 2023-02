Kommentar

På kryssende kurs

MÜNCHEN (VG) Når det gjelder som mest viser demokratiske land samhold og styrke. Ett år etter at Vladimir Putin gikk til krig mot et fredelig naboland er det blitt tydeligere for alle i Europa hva som står på spill.

På den årlige sikkerhetskonferansen i München i helgen vil mye bli sagt om at den transatlantiske allianse er blitt styrket gjennom det siste året. Deltakelsen på årets sikkerhetskonferanse i München illustrerer dette.

Aldri tidligere har det politiske USA vært sterkere representert på konferansens snart 60 år lange historie. Visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken deltar. Godt over en tredjedel av senatorene er tilstede.

ALLIERTE: USAs visepresident Kamala Harris sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz på sikkerhetskonferansen i München.

Det er også Kinas toppdiplomat, Wang Yi. Den tidligere utenriksministeren er president Xi Jinpings utenrikspolitiske rådgiver og medlem av kommunistpartiets politbyrå. Wang er på en rundreise til vestlige hovedsteder og planlegger også å besøke Moskva.

Blinken avlyste en planlagt reise til Beijing da en kinesisk ballong ble oppdaget over USA, og senere skutt ned ved østkysten. Et kaldt diplomatisk forhold frøs til is. Nå sier imidlertid Kamela Harris at ballongaffæren ikke påvirker det diplomatiske forholdet. USA konkurrerer med Kina, men søker ikke konflikt eller konfrontasjon, sier hun.

Nettopp fordi USA og Kina er på kryssende kurs trenger de å snakke sammen. Sikkerhetskonferansen i München gir en slik anledning. President Joe Biden sa torsdag kveld at han vil snakke med president Xi Jinping. Men Biden kommer ikke til å be om unnskyldning for at USA skjøt ned ballongen.

NORSK-TYSK MØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz på sikkerhetskonferansen.

Kina har noe USA og vestlige land ikke har, reell påvirking i Moskva. Kina kan, om de vil, stille krav til Putin. Krigen mot Ukraina har gjort Russland enda mer avhengig av Kinas støtte. Offisielt inntar Kina en nøytral holdning til krigen, men Beijing videreformidler russisk propaganda og opptrer i praksis som Putins allierte.

Nå skal Xi angivelig holde en «fredstale» på årsdagen på Russlands invasjon. Hvis Kina mener alvor står det i deres makt å legge press på Putin for å stanse krigen. Det er slik konstruktiv rolle USA og allierte ønsker at Kina skal spille.

I år overskygger Russlands grufulle krig i Ukraina alt på sikkerhetskonferansen. I stedet for å se etter en vei ut av det blodige kaos han har skapt trapper Putin i stedet opp krigføringen.

STERK TALE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj åpnet sikkerhetskonferansen med en inntrengende appell.

Årets sikkerhetskonferanse er en anledning til å gjøre opp status, ett år etter krigsutbruddet. Demokratiene har vist samhold og handlekraft. Solidariteten med Ukraina er sterk.

Krigen går inn i et nytt år og situasjonen på slagmarken i Ukraina er krevende. I dag er det vanskelig å se en snarvei til fred. Krigen kan bli langvarig. Det som må ligge fast er at Russland kan ikke vinne. Da er det ikke bare Ukraina, men hele den frie verden som taper.

Konferansen startet med en inspirerende videotale fra president Volodymyr Zelenskyj. Det finnes ikke noe alternativ til ukrainsk seier, sa Zelenskyj som sammenlignet det ukrainerne står i med Davids kamp mot Goliat, fra bibelhistorien. Ukraina er David som med en enkel slynge bekjempet kjempen Goliat som hadde både sverd og rustning.

Ukraina ble for ett år siden angrepet av en overmektig fiende som trodde på en rask og enkel seier. Med stort mot og besluttsomhet har ukrainerne for sin frihet mot overmakten. Men David står ikke alene. De har den frie verden på sin side.

KRIGENS ØDELEGGELSER: En innbygger i Kharkiv går forbi en bygning ødelagt i artilleriild.

I 2007 talte Vladimir Putin til denne forsamlingen i München. Han tok et voldsomt oppgjør med USA og utvidelsen av Nato. I ettertid er det lett å oppfatte dette som et av flere dystre varsler om det som skulle komme.

På denne annen side, under sikkerhetskonferansen i 2011 undertegnet utenriksministrene Sergej Lavrov og Hillary Clinton ratifiseringsdokumentene for nye START. Dette er en viktig kjernefysisk rustningskontrollavtalen mellom USA og Russland.

Det opprinnelige motto for konferansen i München var fred gjennom dialog. München har vært et forum både i kald krig og fred. Og nå, for første gang, mens det pågår en krig i hjertet av Europa.

I år har konferansen samlet stats- og regjeringssjefer fra over 45 land. Det er et sikkerhetspolitisk forum for politiske ledere, forskere, militære og sivile organisasjoner. De møtes på et kritisk tidspunkt. Autoritære ledere utfordrer og angriper de regler og avtaler som skulle sikre fred og frihet.

FRANKRIKES INNLEGG: President Emmanuel Macron var blant de første som fikk ordet på sikkerhetskonferansen.

Putin fører en brutal krig i Ukraina. Men han angriper også de sikkerhetsmekanismer som møysommelig ble bygget opp i tiårene etter andre verdenskrig. Kina og Russland har inngått en strategisk allianse. De utgjør et ideologisk motstykke til de liberale demokratiene.

Vi står ikke ved slutten av historien, slik det ble hevdet da den kalde krig tok slutt. Vi står i stedet ved et historisk vippepunkt. Det er ikke gitt at demokratiske verdier vil veie tyngst i en verden i endring. Men alle forstår at vi ikke lenger kan ta fred og frihet for gitt.

Svaret finnes i Ukraina. Ukrainas fremtid er den store testen på demokratienes styrke og samhold.