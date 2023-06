URETTFERDIG: - Dagens eksamensordning er rett og slett ikke god nok, skriver Martine Svendsen og Jon Aga.

Dagens eksamensordning får Lottotrekningen til å fremstå forutsigbart.

JON AGA, nestleder i AUF i Oslo

MARTINE SVENDSEN, leder i Elevorganisasjonen i Oslo

I dag får titusenvis av elever resultatene på vårens eksamener.

Resultatet av eksamenskaos.

Resultatet av tre år preget av stengte skoler og lærerstreik.

Resultatet av en urettferdig og uforutsigbar eksamensordning.

Det er tilfeldig hvilke fag du tar eksamen i. Det er tilfeldig hvilket tema du blir vurdert i. Det er tilfeldig hvilken dag du må ta eksamen.

Når en gjennom 13 år med skolegang blir vurdert på bakgrunn av hele kompetansen din, bør vi da virkelig la tilfeldighetene bestemme ved målstreken?

Hovedargumentet for eksamen er at det skal være en ordning der alle stiller likt. Det kan man etter årets eksamener trygt si at ikke er sant.

For selv om Utdanningsdirektoratet til slutt landet på å annullere norskeksamen, så illustrerer årets skandale et større problem.

For det er urettferdig at noen elever må vente i over én time på å få sette i gang med eksamen.

Det er urettferdig at mange elever ikke fikk tilgang til digitale hjelpemidler de hadde rett på.

Det er urettferdig at noen elever får tilgang til eksamenstrekket sitt lang tid i forveien mens andre må vente.

Og det er urettferdig på grunn av selve eksamensordningen.

En uforutsigbar eksamensordning som ikke tar hensyn til forskjeller i gjennomføring fra skole til skole og klasserom til klasserom.

Vi er helt klare på at man bør ha en sluttvurdering etter 13 års skolegang, men dagens eksamensordning er rett og slett ikke god nok.

Vi elever fortjener en rettferdig og forutsigbar sluttvurdering, ikke dagens Lotto-modell.