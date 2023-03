Studentrabatten må endres!

Studentrabatten bør gjelde for alle studenter, uavhengig av om du er 29 eller 31 år.

WILLIAM LINDHOLM (17), styremedlem i Nedre Romerike Unge Høyre

I dag gjelder studentrabatten enhver student under alderen 29.

Er du derimot 30 år er du på fullstendig egen hånd.

Med inflasjon, matpriser, strømpriser, og renter høye nok til å ødelegge en familie, kan det bli for dyrt å ta opp tapt studietid.

Vi må endre studentrabatt-ordningen til å gjelde for alle studenter.

Studentrabatten er en ordning staten har, som dekker alle studenter under 30 år sin kollektive transport med 40 prosent. Dette kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen til en student.

At det skal være en forskjell mellom «Per» på 29, som er godt i gang med studiene, og «Anne» på 31 som er alenemor og nettopp har tatt opp tapt studietid, synes jeg er feil.

Studentrabatten burde gjelde for alle studenter, uavhengig av om du er 29 eller 31 år.

I 2020 vedtok Høyre som regjering kompetansereformen «lære hele livet». Den skulle sikre studenter over hele landet enklere tilgang på studier og studiemuligheter uansett alder, og vel har den tjent oss.

Blant annet ble 50 millioner kroner bevilget til nettbasert opplæring og studier, og 20 millioner kroner ekstra bevilget universiteter og høyskoler.

Likevel syntes jeg ett punkt manglet i kompetansereformen vår, særlig i tiden vi er i nå, hvor leieprisen på boliger nærmest er dyrere enn lånet du tar opp ved kjøp. Hvor strømmen du kjøper er mangedoblet hva den var før, og hvor matprisene dine er høyere enn noen gang før.

Det skal ikke ha noe å si hvilke alder du er i når du er fulltidsstudent, du burde ha rett på de samme rabattene som alle andre fulltid-studentene, 31 år eller ei.

For Camilla på 43, som bor i Bergen med to barn alene, utgjør studentrabatten hun ikke får 300 kr i måneden.

Hun forklarer at uten muligheten til å bo i kollektiv grunnet hennes to små barn, samt dårlig tid til jobb, kan de 300 kronene kanskje til og med utgjøre en større forskjell for henne, enn for en vanlig student.

I 2023 må vi jobbe mot å gjøre det mer attraktivt å ta videreutdanning.

Du skal ikke være nødt til å finne en arbeidsgiver som er villig til å sponse utdanningen din, det er det altfor få som kan. Å gjøre en så liten endring som å endre hvem som kan få studentrabatt, kan utgjøre en stor forskjell.

Norge har vedtatt å sikre studier gjennom hele livsgangen, da burde dette gå hele veien, også på studentrabatt-fronten.

