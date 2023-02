FOSEN-SAKEN: – Overkjøringen som skjer av samene på Fosen bryter med Arbeiderpartiets grunnverdier, skriver kronikkforfatteren.

Ap og regjeringen må respektere reindriften!

I helgen vrengte jeg kofta mi i støtte til reindriften på Fosen. Nå vrenger jeg medlemskapet mitt i Arbeiderpartiet. Det er absurd at samisk ungdom er de som blir kjørt bort i politibiler, når det er regjeringen som er ansvarlig for brudd på menneskerettighetene.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MAREN IRENE GÅRE BAKKEVOLL, Ap-politiker og medlem av Aps samepolitiske råd

Aksjonistene som fortsetter utenfor Olje- og energidepartementet har min fulle støtte, og jeg skammer meg over svarene sentrale arbeiderpartipolitikere møter oss samer og reindriften med.

Å vrenge kofta er en handling som symboliserer dyp uenighet. Istedenfor å se de vakre detaljene som viser kultur og tilhørighet, ser man sømmene og arbeidet bak kofta. Hva ser man når man vrenger et politisk medlemskap?

For rundt ti år siden fikk jeg mitt første verv i AUF som lokallagsleder. Siden da har mye av ungdomstiden min gått til AUF og Ap. I dag er jeg både folkevalgt og medlem av samepolitisk råd i Arbeiderpartiet.

Når jeg ser tilbake på den første tiden min i AUF er det først og fremst fine minner, men jeg kjenner også på en dyp skuffelse. For samtidig som vi kjempet for frihet til palestinerne, til politisk engasjert ungdom i Swaziland, og for et fritt Vest-Sahara, var diskusjoner rundt samiske rettigheter fraværende.

I dag har AUF fått et eget samepolitisk utvalg, og vi heter Bargiid Nouraidlihkadus på nordsamisk. Jeg håper at det er starten på at denne generasjonen unge sosialdemokratiske samer kan finne et fellesskap i AUF der alle, både samer og ikke-samer, er rivende engasjert i samepolitiske spørsmål.

Sett i lys av dette er samepolitisk råd i Arbeiderpartiet noe så sjeldent som at moderpartiet har vært tidligere ute enn AUF. Samepolitisk råd i Ap har eksistert i mange år, og siden Sametingets opprettelse har Arbeiderpartiet vært representert i forsamlingen.

REFSER SINE EGNE: – Arbeiderpartiet sørget for utbyggingen av Alta-Vassdraget og er ansvarlig både for å ha gitt konsesjon til utbygging av vindmølleparkene på Fosen, og er nå ansvarlig for et pågående menneskerettighetsbrudd, mener kronikkforfatteren.

Det var også en av våre politikere, Isak Saba, som var den første innvalgte samen på Stortinget fra 1906 til 1912. Den neste samen var Harald Samuelsberg, også en partimann. Han og Arbeiderpartiet var sentrale i å vedta innstillingen fra «Samekomiteen» i 1963 som representerte avslutningen av den offisielle fornorskningspolitikken i Norge.

Ap har også vært viktig i opprettelses av Finnmarksloven, som tok ansvaret for forvaltningen av naturressurser og grunneiendom fra Statskog til representanter valgt fra Sametinget og fylkeskommunen.

Det blir derfor feil å svartmale Arbeiderpartiet totalt, men det er ikke alle sømmene som er like fine.

Arbeiderpartiet sørget for utbyggingen av Alta-Vassdraget, kjempet for deponering av gruveslam i Repparfjorden og er ansvarlig både for å ha gitt konsesjon til utbygging av vindmølleparkene på Fosen, og er nå ansvarlig for et pågående menneskerettighetsbrudd.

Medlemmer i Ap har god trening i ikke å vinne alle politiske kamper. Likevel går det som oftest greit, fordi vi uansett føler vi er på samme lag når det kommer til det store bildet. Vi er kamerater som deler de samme verdiene, men har endt opp med forskjellige løsninger.

Nå føler jeg det er mange som har skilt lag. For den overkjøringen som skjer av samene på Fosen bryter med våre grunnverdier.

I et parti der rettsstaten og de demokratiske spillereglene står høyt, kan vi ikke være bekjent med denne uthalingen. For hver dag som går fremstår det mer og mer som et forsøk på å sno seg unna reparasjon av det menneskerettighetsbruddet Ap nå er ansvarlig for.

Hva sier man så til sine samiske brødre og søstre, når det er kameratene dine som angriper noe av det kjæreste vi har?

Kampen for reindriften er ikke som andre politiske kamper. Byggingen av nasjonen Norge skjedde på bekostning av samene. Språk, kultur, religion og landområder ble tatt fra oss. Men reindriften ga grunnlag for kultur og næring i Sápmi. Reinen har vært selve livslinjen mot fornorskningen.

Derfor er reindriften viktig for alle samer, uansett bakgrunn. Dersom staten og ikke-samer mener alvor med ønsket sitt om forsoning, burde også de føle en takknemlighet til reindriften. Uten den ville vi stått ovenfor et enda større ran av hele Sápmi.

I november møttes samer fra hele landet til Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse. Der vedtok vi at vi krever «fortgang i prosessen, og at løsningen er presentert og godkjent av de berørte reineierne på Fosen snarest, og helst innen nyttår». Dette forventer vi blir fulgt opp av det sentrale Arbeiderpartiet.

Jeg synes kofta fortsatt er fin når den er vrengt. Det samme kan jeg ikke si om medlemskapet mitt i Ap. Trusler om utmelding har jeg ikke tro på, og slik jeg kjenner mine kamerater ville vi ikke vært i denne situasjon om de faktisk skjønte hvor dypt dette stikker.

Så til mine samiske søstre og brødre. Når regjeringen og ledelsen i Arbeiderpartiet får slutt på menneskerettighetsbruddet på Fosen, og begynner å respektere reindriften, så får de også min respekt.

Frem til da bærer jeg kofta og medlemskapet mitt på vrangen.