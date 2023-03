Leder

På barrikadene for tidligpensjon

Ved å øke pensjonsalderen fra 62 til 64 år har Emmanuel Macron utløst den største protestbølgen på mange år i Frankrike. De gule vestene utgjorde en stor utfordring, men kampen for pensjonsrettighetene samler enda flere til motstand.

Flere presidenter før Macron har forsøkt å gjøre endringer av pensjonssystemet, uten å lykkes. Etter at Macrons parti mistet flertallet i parlamentet i fjor ble det vanskeligere for presidenten å få flertall for en reform. Regjeringen tok ikke sjansen på å bli nedstemt og brukte i stedet grunnlovens paragraf 49.3. Ifølge denne paragrafen blir lovforslaget automatisk innført så sant ikke regjeringen taper en mistillit-avstemning i Underhuset.

Både partiet Nasjonal samling på ytre høyre og partier på venstresiden er motstandere av Macrons plan. I tillegg sier et stort flertall i meningsmålinger nei. Macron har likevel valgt å ta opp kampen. Han har viktige argumenter for hvorfor det er nødvendig.

STREIK: Renholdsarbeiderne er i streik og søppelhaugene vokser i Paris.

Den gode nyheten er at levealderen øker og at den er forventet å stige ytterligere. Langt flere enn tidligere kan leve mange aktive og gode år som pensjonister. Det problematiske, sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, er at fødselstallene er lave. Det blir færre i yrkesaktiv alder i forhold til antallet pensjonister. I dag går 15 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt til pensjoner.

I dag er det vel 700 millioner mennesker over 65 år i verden. I 2050 beregner FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker at det vil være 1,5 milliarder over 65 år. Prognosene viser at antallet over 80 år vil være tre ganger høyere enn i dag.

På sikt er ikke dagens pensjonssystemer bærekraftige. Det gjelder ikke bare Frankrike, men også andre europeiske land. I Norge tok det et tiår å utrede og forhandle om en omfattende pensjonsreform. Det var nødvendig å bruke tid for å oppnå et bredt forlik, men det skjedde uten det drama som de siste dagene har rystet Frankrike.

SIER NEI: Demonstranter med tydelig budskap til Emmanuel Macron: Frankrike sier nei.

I Tyskland er det på tale å øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år. Spania skal innføre en omstridt pensjonsreform, men med støtte i fagbevegelsen. Det er flere årsaker til at protestene er blitt sterkere i Frankrike enn i andre land

Oppslutningen om president Emmanuel Macron har falt dramatisk etter at han ble gjenvalgt for ett år siden. Mange sliter økonomisk fra før og protestene handler om mer enn pensjonsalder. Massedemonstrasjoner og streiker er velprøvde politiske kampformer i Frankrike.

Det viser seg svært krevende å gjennomføre store reformer når borgernes tillit til de politiske myndigheter er så lav som nå. Prosessen med pensjonsreformen har heller ikke virket tillitvekkende. Macron har ikke lykkes i å forklare franskmenn at reform er uunngåelig.