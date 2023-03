MER KOMPLEKST: – Kulturkrigen beskrives ofte som en stammekrig der konservative kristne og homofile plasseres i hver sin leir. Men hva med de av oss som ikke passer inn i noen av disse boksene, spør kronikkforfatteren.

Alt jeg ønsker er å være meg selv som et helt menneske

Jeg har blitt møtt med flere fordommer for min kristne tro enn for min homofile legning. Går det an å snakke om?

SIMON STISEN, kristen og homofil

For å avklare det med en gang: Jeg ønsker på ingen måte å bagatellisere, bortforklare eller unnskylde noen av holdningene eller handlingene som enkelte skeive har opplevd i møte med religiøse miljøer.

Historiene vi igjennom årene har hørt i medier og populærkultur er viktig for å skape innsikt og forståelse for de problematiske sidene skeive kan møte i disse miljøene.

Likevel er min erfaring at jeg opplever flere fordommer for min kristne tro enn min homofile legning.

Siden min ungdomstid har det skjedd en revolusjon i samfunnets syn på homofile og skeive. Oppmerksomhet på historier og erfaringer igjennom medier og populærkultur har gitt en innsikt som gjør at fortidens fordommer er døende og erstattes av en bredere forståelse av hva det vil si å være homofil.

Som kjent har fordommer et dårlig vekstgrunnlag der kunnskap og innsikt rår.

Det er derfor jeg basert på egne erfaringer må spørre om måten kristne miljøer presenteres og omtales i offentligheten er egnet til å gi et ærlig og riktig bilde av virkeligheten i disse miljøene.

Selv har jeg vært pastor og aktivt medlem i konservative kirker siden ungdomstiden, og jeg legger ikke skjul på at det innimellom har vært vanskelig.

Likevel er min erfaring at måten homofile snakkes om og møtes i disse miljøene har endret seg dramatisk siden jeg var ungdom. Ikke nødvendigvis fordi kirkene har endret teologi om homofilt samliv, men fordi økt innsikt gjør kirkene mer ydmyke i møte med skeive.

KIRKEN PÅ PRIDE: Bildet er fra Pride-paraden i Oslo i 2017.

Dette er en virkelighet som virker å være langt borte fra bildet som Ola og Kari nordmann presenteres for. Mediene har en tendens til å fokusere på historier med slagkraft og fremhever derfor de vonde historiene som vekker følelser.

Selv om historiene er sanne, er det en fare dersom mengden historier danner en karikatur av de kristne miljøene jeg er en del av.

Når jeg selv valgte å stå frem som homofil, opplevde jeg at det store flertallet møtte meg med respekt, omsorg og kjærlighet. Jo visst var det noen som møtte meg på en stygg og fordomsfull måte, men er det riktig at disse enkeltepisodene skal fremstilles som representativt for miljøene jeg er en del av?

Jeg har ingen problemer med religionskritikk eller belysning av utfordrende sider med kristne miljøer.

Men jeg må nok stille meg spørsmålet om informasjonsgrunnlaget som den vanlige borger presenteres for er med å skape et riktig bilde av miljøene jeg er en del av.

For det er vanskelig å ha en fornuftig samtale med vanlige mennesker når kunnskapen begrenser seg til homokritiske fortellinger, Visjon Norge og sektdokumentarer om Knutby Filadelfia.

Fordi jeg har pastorstittel på CV-en, har jeg sittet i jobbintervju ved offentlige institusjoner der mesteparten av intervjuet har handlet om jeg tror på vitenskap, kan respektere en kvinnelig sjef eller om jeg kan behandle skeive medarbeidere som likeverdige.

PIONERER: Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs var de første homofile paret som giftet seg i en kirke etter at kirkemøtet åpnet opp for kirkebryllup i 2017. Paret ble viet av sogneprest Bettina Eckbo

I vanlige møter med mennesker har jeg flere ganger blitt beskyldt for å være homofob, før jeg har fått mulighet til å fortelle at jeg selv er homofil.

Når jeg forteller andre skeive at jeg er en del av et konservativt, kristent miljø der jeg har det godt, blir jeg ofte møtt med sinne og frustrasjon fordi min historie ikke bekrefter verdensbildet deres.

De har en tendens til å lete etter en smerte eller avvisning som de kjenner seg igjen i, uten at jeg kan gi det.

Selv om en rekke statistikker viser en gledelig trend med større aksept for skeive, er det vanskelig å finne ny forskning som sier noe om holdninger til ulike kristne miljøer.

Som pinsevenn gjorde det inntrykk da jeg i 2012 leste at 47 prosent av Norges befolkning ville mislikt å ha meg som svoger grunnet min kirketilhørighet. Når vi vet at en andel av befolkningen ville hatt problemer med at jeg er homofil, har jeg mange ganger spurt meg selv hvor mange som er igjen til å omfavne hele meg.

Kulturkrigen beskrives ofte som en stammekrig der konservative kristne og homofile plasseres i hver sin leir.

Men hva med de av oss som ikke passer inn i noen av disse boksene?

Det er viktig at vi skaper rom for et større mangfold av både skeive og troende, uten at vi alle må tenke likt. I en virkelighet som er så polarisert, virker det å være lite rom for nyanser.

For skal det virkelig være slik at jeg enten må undertrykke hele følelseslivet mitt eller gi avkall på det fineste og mest verdifulle jeg eier, min kristne tro, for å finne tilhørighet?

Religion og legning er to sider av det å være menneske som stikker dypt i selvbildet. I kulturkrigen kommer dette til uttrykk gjennom to stammer som begge avkrever en renhet jeg ikke når opp til.

To sider som på hver sin måte insisterer på at jeg består av to motstridende elementer, som olje og vann, og nekter å gi seg før jeg er revet i to.

Alt jeg ønsker å være meg selv som et helt menneske.

