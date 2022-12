Kommentar

Det er ikke synd på folk flest

JULESHOPPING I LONDON: Nordmenn reiser og spiser ute. Og forbruket går fortsatt opp. Bildet er fra Burlington Arcade i London denne uken.

Vi setter shopperekord midt i dyrtiden. Samtidig er det noen som ikke har råd til mat.

Det store flertallet i Norge har det greit. Vi bestiller mer mat hos Foodora. Julebordsesongen er for mange restauranter «all time high». Vi reiser heller ikke mindre. Tvert om bruker vi mer penger enn før.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som VG omtalte denne uken.

Skulle bare mangle, siden alt blir dyrere, sier du kanskje? Men også etter at SSB har regnet med det, bruker vi mer penger.

Hvordan er det mulig?

Går den nye dyrtiden kun ut på at det er blitt woke for middelklassen å klage på drosjeprisene og kjøpe First Price?

PANDEMIEN: Mange sparte penger når det var tomt i butikkene og på T-banen, restaurantene var stengt og det var umulig å dra utenlands. Bildet er fra T-banen i Oslo i november 2020.

En forklaring finnes på kistebunnen. Statistisk sentralbyrå sier vi holder forbruket oppe ved å bruke sparepenger vi har til overs fra pandemien.

Da var renten (for) lav, staten hjalp til med (alt for) rause ordninger, og «ingen» gikk på kino, restaurant, konsert eller dro til Syden.

Folk kom ut av det med fete sparekontoer. Bortsett fra dem som mistet jobben og slet seg gjennom det.

Mange av dem holder til i Facebookgruppen Redd julen for vanlige folk! som Rødt-politiker Mímir Kristjánsson startet i høst.

I et rørende innlegg her om dagen skrev en kvinne at det går mot bedre tider fordi ektemannen endelig har fått seg jobb.

MANGE HAR BESTILT BIL FOR LENGE SIDEN: Forbruket er høyt blant annet på grunn av høyt bilsalg. En grunn kan være at mange bestilte bil i sommer, men at den leveres før jul og først registreres som kjøpt nå.

Og dette er underkommunisert.

Da det i høst ble sagt at færre ba NAV om hjelp, ble det forklart med at folk ikke tør å spørre eller at etaten er utilgjengelig.

Men en annen forklaring er at folk har kommet i jobb. Da trenger de ikke trygd. Og det igjen kan være en forklaring på at forbruket også holder seg oppe. Får man seg jobb vil inntekten i husholdningen øke mer enn lønnsveksten tilsier.

Og denne så vi ikke komme. Under pandemien gikk advarslene ut på at vi ville slite med langtidsledighet.

SPÅDDE LANGTIDSLEDIGHET: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen var bare en av mange eksperter som under pandemien advarte mot at Norge kunne få et langvarig og stort problem med arbeidsledige.

Men ikke alle kan jobbe. En rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) tyder på at 400 000 sliter økonomisk.

Det er herfra vi fikk begrepet «matfattigdom». I én av tolv husstander sier folk at de enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter NAV for å få hjelp til å betale for mat.

Det går an å stille seg kritisk til tallene. Dette er selvrapportert. Det at man oppsøker NAV, ender forhåpentlig i at man unngår matmangel.

Det er likevel ingen grunn til å tvile på at mange sliter nå.

Situasjonen er ifølge rapporten verst for funksjonshemmede og barnefamilier. Det er også omtalt i media at mange i matkø er ukrainske flyktninger.

Pensjonister og folk uten lån, derimot, er i snitt mindre rammet.

Men alle får mindre penger. Folk i Sør-Norge har i snitt fått 20 000 kroner i økte utgifter i 2022. I nord er snittet 14 000 kroner.

Særlig biter strømutgiftene for dem med lavest inntekt.

Rentene, derimot, de tar mer av de rikes inntekter.

Årsaken er at de har høye lån. De med lav inntekt leier kanskje. Eller de har lavere boliglån.

MATUTDELING: Norge har fått flere matfattige. Mange av dem som står i kø utenfor norske kirker for å få mat- og klesposer utdelt er ukrainske flyktninger. Bildet er fra Fattighuset i Grønlandsleiret ved en tidligere anledning.

Samtidig som julehandelen tar over, engster mange seg i Norge for regninger.

Mens land som Storbritannia og Tyskland blir fattigere fordi de må importere dyr gass, tjener Norge på den samme gassen.

Ser du på Norge i stort går landets disponible inntekt opp enormt. Likevel går husholdningens disponible inntekt ned.

Nedgangen i inntekt i Norge kan sammenlignes med kriserammede Storbritannia.

Er det noe logikk i at det skal være slik her og?

JULESHOPPING I TYSKLAND: Kurfuerstendamm i Berlin nå i desember. I Norge har vi vært vant til at inntekten øker år etter år, stort sett. Men nå får folk flest dårligere råd.

Folk flest vil sikkert være enig i at staten skal spare til barnebarna, sørge for at vi har nok pensjon i fremtiden og følge handlingsregelen.

Men synes de at vi skal spare så mye at folk flest går ned i inntekt?

Mer tvilsomt.

For det er noe absurd ved at staten renner over av penger samtidig som folk blir fattigere.

Kanskje kunne regjeringen hjulpet folk enda mer, for eksempel via skattelette eller støtteordninger. Kanskje må de det.

DYRT MED JUL: Norske frivillige organisasjoner sier folk ber om hjelp til både julemat og julegaver. Mange i matkø er flyktninger særlig fra Ukraina.

For det ser ikke så lyst ut for neste år, heller.

Danskene og svenskene har i motsetning til oss nordmenn, begynt å stramme inn på forbruket.

Vi skal nok samme vei.

Både SSB og Norges Bank tror vi får lønnsnedgang også neste år. Statistisk sentralbyrå mener konsumet skal ned i 2023.

Det kan godt hende de tar feil. Men det kan også hende dette ble den siste storhandelen på en stund. For nedturen ligger inne i langtidsvarselet.