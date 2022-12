Leder

Et pinlig og provoserende fakkeltog

LO Oslo var blant deltagerne i et fakkeltog for julefred i Ukraina. Det er høyst forståelig at ukrainere reagerte.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

«Julefred, våpenhvile og forhandlinger nå» sto det på en av parolene i fakkeltoget til «Fredsinitiativet 2022» som demonstrerte foran Stortinget i Oslo lørdag, blant annet med deltagere fra LO Oslo og Rødt.

Samtidig bomber russerne på nytt ukrainsk infrastruktur for å gjøre en frossen befolkning enda mer desperat. Folk vil utvilsomt fryse i hjel i vinter fordi russerne ødelegger tilgangen på vann og varme.

Budskapet foran Stortinget var likevel at det hardt pressede landet – på tvers av den ukrainske regjeringens ønske – skal inngå julefred med den russiske imperialisten.

Det kunne ikke vært mer upassende. Selvsagt er ukrainere i Norge provosert.

GIKK I FAKKELTOG FOR FRED I UKRAINA: Fredsaktivister gikk lørdag i tog foran Stortinget der de ba om forhandlinger og våpenhvile.

For som vi vet vil ikke Russland forhandle med mindre de får beholde de områdene i Ukraina som de har stjålet. Det kan ikke ukrainske myndigheter gå med på.

Og som eksperter har pekt på, Russland er overhodet ikke til å stole på. Å inngå våpenhvile og fredsforhandlinger nå kan være gunstig for Russland.

Landet har gått på flere nederlag den siste tiden, og har nok behov for å bygge seg opp. Men det betyr ikke at dette er over. De kan komme kraftigere tilbake, for eksempel i en ny offensiv til våren.

I tilfelle Ukraina i mellomtiden ikke får forsvare seg, vil de være dårligere stilt enn i dag. Og beskjeden fra Moskva er stadig at ambisjonene i Ukraina står ved lag.

Et løfte om våpenhvile fra Moskva, varer nok bare så lenge regimet ser seg tjent med det.

LO-leder Peggy Heggen Flesvik oppfordret tidligere på lørdag LOs medlemmer å ta avstand toget.

Men deltagerne i fakkeltoget tror nok at de vet bedre enn ukrainere som i årevis har advart mot russisk aggresjon, og som ikke ble hørt.

Inntil like før Russland invaderte nabolandet, var det mange som avviste advarsler om styrkeoppbygging og en kommende russisk invasjon som amerikansk propaganda.

Blant dem antagelig en del av deltagerne i dette fakkeltoget. Som vi vet, har Rødt også gått imot våpenstøtte til Ukraina.

Partiet hevder å være på ukrainernes side, men om vi hadde fulgt Rødts politikk, ville Putin etter all sannsynlighet regjert i Kyiv nå.

Befolkingen ville levd under et knallhardt diktatur som i nabolandet Belarus, styrt fra Moskva.

Vi antar at det er demokrati og frihet også fredsinitiativet kjemper for. Men med deres anbefalinger står en større del av Europa i fare for å bli diktatur.

For det oppnås ikke fred i Ukraina ved at landet slutter å forsvare seg. Russland har selvsagt ingenting i Ukraina å gjøre.

Og det er nok de fleste enig i.

Det er selvsagt Ukraina som fortjener vår støtte. Ikke Moskva som tilraner seg nabolandet med makt.