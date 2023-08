BILLIGERE: Sunn mat er fortsatt altfor dyrt for mange av oss, skriver Scott Bloomberg i AUF.

Sunn mat er for dyrt!

Spis fem om dagen, sies det. Men er det egentlig så enkelt?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

SCOTT BLOOMBERG (18), AUF i Trøndelag.

Husker du å ha lært om «fem om dagen» på barneskolen? Det er et uttrykk som går igjen i oppveksten til utallige unge her i Norge.

Enten det er på TV, i avisoppslag eller på skolen, har samfunnet vårt i lang tid lært oss at vi skal spise minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker om dagen for å holde oss sunne.

Det er et godt kostholdsråd, men for mange byr det på et sårt problem.

Scott Bloomberg (18), medlem i AUF Trøndelag.

Da jeg gikk på skolen var det alltid et tydelig skille mellom elevene når lunsjen skulle frem.

Det var de som hadde flotte matpakker som bugnet med frukt og grønt, og så var det de elevene med enkle brødskiver og ferdigmat.

Ja - inntekten til foreldrene våre hadde noe å si for hvordan matpakken vår så ut. Sunn, variert og næringsrik mat var nemlig å se langt etter for mange av oss.

Det var rett og slett for dyrt.

Nå begynner vi å ta våre første skritt inn i voksenlivet, men det samme skillet har fulgt med oss hele veien.

Studenter kan gå flere dager med nudler og brødmat som sin eneste kilde til næring. Sunn mat er fortsatt altfor dyrt for mange av oss når kun en enkel pakke epler fra KIWI er nok til å tømme lommeboka. Dette har skapt en folkehelsekrise hvor vi som har minst penger, blir hardest rammet.

Politikerne må på banen!

Staten har et ansvar for å stille opp for folkehelsen, og vi kan ikke godta at en folkehelsekrise som skiller mellom folk basert på størrelsen på lommeboka deres skyller over landet vårt.

Vi må bruke mer av våre felles ressurser for å senke prisene på sunn mat, legge til rette for konkurranse i matvarebransjen som presser prisene, og ikke minst innføre gratis sunn skolemat på grunnskolen og videregående.

Vi krever at et sunt kosthold skal være tilgjengelig for alle - uansett størrelsen på lommeboka.