Leder

Stem ut juryen i Eurovision

Det er på tide å la folket få bestemme hvem som vinner de kommende tevlingene i Eurovision Song Contest (ESC).

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En hemmelig jury har sammen med folkets stemmer kunnet bestemme utfallet av verdens største konkurranse i populærmusikk.

Denne ordningen bør ha fått sitt punktum i Liverpool natt til søndag.

Da skjedde det samme med Finlands deltagere Käärijä som med norske KEiiNO i 2019:

De vant folket, men ikke konkurransen.

Det kunne skje fordi en jury med fem personer i hvert av deltagerlandene bestemte om lag like mye som rundt 160 millioner millioner TV-seere.

Dermed gikk svenske Loreen til topps igjen - selv om hun ikke fikk 12 poeng og toppskår fra folkestemmene i et eneste land.

Og Sverige får dermed arrangere Eurovision i 2024 - 50 år etter at legendariske Abba slo i gjennom med «Waterloo» i Brighton i 1974.

Ikke et vondt ord om Søta bror eller den dyktige artisten med de karakteriske lange neglene.

JURYENS FAVORITT: Svenske Loreen sikret Sveriges sjette seier i den internasjonale finalen av Eurovision/Melodi Grand Prix.

Men stemmesystemet som har preget denne konkurransen i pop og sceneshow, bryter med så vel populærmusikkens egne uskrevne regler som med verdifulle demokratiske prinsipper.

Det er folket som bestemmer hvor mange avspillinger en poplåt får - og dermed skårer høyest i popularitet.

Det kjenner spesielt svenskene godt fra før - som opphavsland til strømmetjenesten Spotify - (der forresten norske Alessandra Mele med sin låt «Queen of the Kings» er Queen of the hitmakers blant årets Eurovisjon-artister.)

Har en artist flest avspillinger av sin låt på verdens største strømmetjeneste i løpet av et år - ja så er det nok verdens mest populære låt det året.

Det er selvsagt ingen tilleggsjury som bestemmer eller synser seg frem til hvilke andre låter eller artister som er på disse listene.

FOLKETS FAVORITT: Finske Jere Pöyhönen (29), som går under artistnavnet Käärijä, vant folkets hjerter og stemmer med låten «Cha cha cha» samt fargesterke sceneantrekk og en særpreget koreografi som inkluderte synkronisert krabbing.

Det er også noe befriende folkelig og demokratisk ved at folk flest i Brighton, Borås og Berlevåg sjelden befinner seg i samme univers som musikkekspertenes kanskje overanalyserende hjerner, for å skrive litt om på VGs egen musikkanmelders analyse.

I Eurovision Song Contest må alle landene som er med, delta på like vilkår. Det innebærer at stemmene blir omregnet til en poengsum fra hvert deltagerland.

Nytt av året var at også TV-seere utenfra deltagerlandene kunne stemme - og ble en del av «utenforlandets» poengsum i opptellingen.

Sverige, som er hjemlandet til den mektige sjefen for ESC, Martin Österdahl, vant for sjette gang i år og er arrangør neste år. I den nasjonale Melodifestivalen har svenskene iverksatt en egen stemmeordning der publikum blir oppdelt i alderskategorier for å sluse frem en bedre representativitet om hva folket mener om låtene i konkurransen.

SNART 50 ÅR SIDEN: Svenske Abba fikk sitt virkelige gjennombrudd ved å vinne den internasjonale finalen i Brighton i 1974 med låten «Waterloo».

Kanskje Sverige kan bli historiske som ESC-arrangør i jubileumsåret for Abba og Waterloo - også som det første vertslandet som ga all makt til folket.

Hva hvis så ikke skjer, og den europeiske kringkastingsunionen EBU tviholder på juryordningen - som fortsatt har noe støtte?

Da bør det være et minstekrav med åpenhet og gjennomsiktighet - og at folket endelig får se juryens ansikter.

Nå minner juryen mest om den norske duoen Subwoolfer som i fjor deltok i tevlingen i 2022 iført gule ulvemasker med tekstfrasen «Give That Wolf A Banana».

I årets semifinaler var det folkets stemmer alene som sendte deltagerlandene til finalen i Melodi Grand Prix - som noen nostalgikere blant oss fortsatt kaller konkurransen. En naturlig fortsettelse er å gi folket all makt i 2024.