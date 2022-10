STRØMDEBATT: – Jeg vil derfor oppfordre de andre partiene til å argumentere for sin politikk, framfor å opptre som debatt-dommere som prøver å dele ut røde kort, skriver Rødt-lederen.

Demokratiet vårt er sterkere enn Putin, hvis vi bruker det

Et Norge med små forskjeller, felles kontroll over ressursene og en åpen demokratisk debatt er den beste medisinen mot splittelse og splid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

Ap-stortingsrepresentant Torbjørn Vereide føyer seg inn i en rekke av politikere og kommentatorer som hevder at vi som ikke slutter opp om Ap og Høyres markedsbaserte kraftsystem, bidrar til splittelse i det norske samfunnet. Det blir å snu ting på hodet.

Det er de børsstyrte strømprisene som kan skape splittelse - ikke at Rødt påpeker problemet med dem. For gjennom den børsbaserte prisfastsettelsen på strøm kan Putins energikrig slå rett inn i hverdagen til aleneforsørgeren som må ta en ekstra jobb og vaske klærne om natta, eller grønnsaksbønder som pløyer ned tonnevis av råvarer.

Vårt alternativ er å ta tilbake kontrollen over forsyningssikkerheten og prissettingen. Det vil skape mindre forskjeller og splittelse mellom folk, og svekke Putins mulige makt over våre liv.

Vereide åpner sitt innlegg i VG 5. oktober med en direkte faktafeil: Jeg har aldri hevdet at det er «folkeforakt» å påpeke at Putin fører krig med våpen og energi. Rødt har fra dag én fordømt den ulovlige russiske invasjonen. Putins autoritære imperialisme strider mot alt Rødt står for. Putin forsøker utvilsomt å presse Europa ved å strupe gasstilførselen.

Les også Demokratiet vårt er sterkere enn Putin Selvfølgelig betyr kabler noe for strømprisen. Men sprengte gassrørledninger i Østersjøen burde være det endelige…

Samtidig er det prissmitten gjennom eksportkablene, hvor vi må betale en pris for vår egen strøm som om vi importerte den, som gjør at Putin i det hele tatt kan påvirke strømprisen i Sør-Norge. Vi kan verne oss mot denne typen press ved å ta politisk kontroll over strømprisen og krafteksporten, eller vi kan fortsette å la markedet gjøre oss sårbare.

Splittelsen blir forsterket når politikere idiotforklarer alle som ikke er villige til å gamble bort Norges viktigste konkurransefortrinn gjennom 100 år: Stabil og rimelig kraft.

Folkeforakten består i at Ap og Høyre slenger ut stråmenn som at de som er kritiske til dagens energipolitikk vil «kutte kablene», og når Erna Solberg uttaler at «Vi må holde igjen de som forsøker å lage nasjonale politiske konfliktlinjer om dette». 80 prosent av den norske befolkning er for en makspris på strøm. Mener da Vereide at 8 av 10 nordmenn bidrar til å splitte Norge? Det er i så fall snakk om en sjeldent samlende splittelse.

Vereide har rett i at den russiske eliten feilaktig ser på åpenhet og demokrati som en svakhet. I disse dager viser Russland for hele verden nettopp den grunnleggende svikten i sitt autoritære system.

Samtidig ser vi demokratiske kvaliteter her til lands: Folk står fritt til å gjøre seg opp sin egen mening, og det er takhøyde for å legge frem ulike løsninger for å sikre trygghet og rettferdighet.

Jeg vil derfor oppfordre de andre partiene til å argumentere for sin politikk, framfor å opptre som debatt-dommere som prøver å dele ut røde kort.

Når det kommer til strøm foreslår Rødt makspris, krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren og leveringsplikt. Vi vil gjøre energisparing tilgjengelig for folk med lave og vanlige inntekter og å stanse luksusforbruk med toprismodell.

Det er ingenting solidarisk med at en kilowattime fornybar vannkraft som er produsert i Norge, solgt i Norge og brukt i Norge, skal få prisen skrudd i været på en strømbørs.

Det bidrar bare til at nordmenn blir fattigere, europeerne ikke rikere. Rødt har heller tatt til orde for langsiktige gassavtaler til en pris under markedspris.

Norsk gasseksport er nesten 80 ganger større enn norsk strømeksport, og her kan vi bidra til å redusere europeernes regninger.