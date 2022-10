HUNDREÅRING: – I Norsk PEN ser vi på arbeidet for ytringsfrihet som en evigvarende dugnad vi håper at stadig flere møter opp til – for å bidra til å sikre ytringsfriheten vår de neste 100 årene, skriver kronikkforfatterne.

Ytringsfrihet i 100 år til

Ytringsfrihet er en dugnad som aldri tar slutt.

HEGE NEWTH, generalsekretær i Norsk PEN

KJERSTI LØKEN STAVRUM, styreleder i Norsk PEN

AGNETE HAALAND, nestleder i Norsk PEN

WILLIAM NYGAARD, tidligere styreleder i Norsk PEN

For 100 år siden i dag, ble Norsk PEN stiftet under et kveldsmøte på Hotel Bristol. Begivenheten ble meldt i en notis i Aftenposten dagen før. Ut fra de få linjene kan vi lese et tidsbilde som virkelig er fra det forrige årtusen.

PEN – som står for Poets, Essayists and Novelists – var grunnlagt i London året før. Aftenposten omtaler den i notisen som «en selskapelig klub til fremme av samvær mellom alle klasser av åndslivets menn, skribenter, journalister, forleggere og vitenskapsmenn».

PEN Sverige ble etablert en måned før oss. Og det var praktisk med nasjonale avdelinger, for da kunne klubbmedlemmer på reise bli mottatt som «en ordensbror» i andre land, skrev avisen i 1922.

I dag er arbeidet i PEN, verdens største organisasjon for ytringsfrihet, alt annet enn en selskapsklubb. Hvis medlemmer fra Norsk PEN er på reise nå 100 år senere, er det for å observere en rettssak, delta i en demonstrasjon eller bidra til at en fengslet forfatter, journalist eller ytrer blir sluppet fri.

Også derfor er det viktig for Norsk PEN å skape oppmerksomhet her hjemme om betydningen av ytringsfrihet. Det går ingen skarpe nasjonale grenser for ytringsfrihet.

Sist vi reiste til London, var det for å slutte opp om arbeidet for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. Norsk PEN har jobbet for Assange siden han ble politisk truet. Vi har bidratt til at hele PEN-organisasjonen har engasjert seg internasjonalt for hans sak. Tidligere denne måneden holdt vi derfor hender med en lang rekke representanter fra andre frivillige organisasjoner som Reportere Uten Grenser og Amnesty International og laget en lenke rundt det britiske parlamentet.

BEKYMRET KONE: – Assanges advokat og kone, Stella Morris, kommer til Oslo for å markere jubileet sammen med oss, skriver kronikkforfatterne.

Julian Assange sitter fengslet fordi han gjorde verden oppmerksom på de amerikanske krigsforbrytelsene under krigen i Irak. Assanges advokat og kone, Stella Morris, kommer til Oslo for å markere jubileet sammen med oss.

Hvis vi er flere på tur, reiser vi sannsynligvis til Tyrkia. Der har vi deltatt på rettsobservasjoner siden 1990-årene, trolig mer enn 300 ganger.

Under president Erdogan er Tyrkia blitt kalt verdens største fengsel for journalister. Nå er disse blitt ofre for endeløse saker som kverner i domstolene. De siste årene har vi derfor oversatt tiltalene i de viktigste sakene og bedt internasjonale menneskerettsadvokater vurdere dem opp mot tyrkisk og internasjonale juridiske standarder.

Ingen av sakene holdt den standarden de skal. Rapportene om dette har gjort myndighetene i Ankara svært opprørt. Men, forsvarsadvokater i Tyrkia forteller oss at Norsk PENs rapporter nå brukes for å bedre tiltalene, til beste for rettssikkerheten, forhåpentlig. Vi må alltid håpe på bedring!

Til jubileet kommer blant andre den tyrkiske forfatteren Asli Erdogan og gravejournalisten Can Dündar – begge æresmedlemmer av Norsk PEN og nå i eksil etter å ha flyktet fra Erdogan.

PRISVINNER I MOSKVA: – Vi har også reist til Moskva. Da for å overlevere Norsk PENs Ossietzkypris til varsleren Edward Snowden, skriver kronikkforfatterne.

Vi har også reist til Moskva. Da for å overlevere Norsk PENs Ossietzkypris til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN gikk til sak mot den norske staten for å sikre at han trygt kunne komme og motta prisen uten å bli utlevert til USA, med Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund som partshjelpere.

Vi tapte den saken, men Snowdens sak vil for alltid være vunnet. Han gjorde verden oppmerksom på USAs massive overvåkning og at Norge var en særlig del av det. Vi inviterte Snowden til jubileet, han beklaget at han måtte takke nei.

Blant dem som har takket ja til å komme til Norge under jubileet, er Carole Cadwallrd. Hun er journalisten som avslørte en annen type overvåkning: Cambridge Analytica. En skandale for Facebook og en global vekker for oss andre. Vi vet fortsatt for lite om hvordan sosiale medier og de globale techselskapene påvirker vår ytringsfrihet og vårt demokrati.

Hvordan vil de neste 100 årenes arbeid for ytringsfrihet se ut? Vi kan ikke lenger reise til Kabul for å se til driften av Forfatternes Hus som vi sikret økonomisk støtte til i ti år. Det er nå stengt og avviklet etter at Taliban tok makten.

De modige journalistene og forfatterne der fikk fjorårets Ossietzkypris. Lederen for PEN Afghanistan måtte flykte og kunne derfor motta prisen på vegne av dem alle.

En av de tidligere ansatte ved Forfatternes Hus i Kabul har fått opphold i Norge under fribyordningen. Ordningen er en juvel i det norske asylinstituttet og norsk innsats for å beskytte truede frie ytrere.

Dette internasjonale nettverket av fribyer, ICORN, ledes fra Stavanger. Norsk PEN samarbeider med ICORN og bidrar til at de truede journalistene, forfatterne, poetene og musikerne som får opphold i Norge, kan fortsette å gjøre seg gjeldende.

Slik kan karikaturtegnerne som har reddet livet, fortsette å tegne, forfatterne skrive bøker og poetene lage dikt. Det skal ikke nytte å true dem til taushet.

Salman Rushdie, forfatteren av Sataniske vers, tok i sin tid initiativ til dette nettverket av fristeder etter at han ble truet på livet av presteskapet i Iran. Mange har måttet flykte fra Iran av samme årsak, flere av dem er kommet til Norge.

En av dem er en dokumentarfilmskaper og poet. Nå jobber han hos Norsk PEN og bidrar til å skape oppmerksomhet om betydningen av å kunne ytre seg fritt.

Ytringsfrihet er det beste vernet mot maktmisbruk og vil derfor alltid være under press. I Norsk PEN ser vi på arbeidet for ytringsfrihet som en evigvarende dugnad vi håper at stadig flere møter opp til – for å bidra til å sikre ytringsfriheten vår de neste 100 årene.